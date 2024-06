Điểm tin kinh doanh 24/6: Giá vàng: Vàng nhẫn giảm mạnh

Bước vào tuần giao dịch cuối cùng của tháng 6, thị trường được cho rằng không có quá nhiều thông tin hỗ trợ. Kỳ vọng sắp tới đổ dồn sự tập trung vào kết quả kinh doanh quý II. Khối chiến lược thị trường của Chứng khoán VietinBank nhận định, nhà đầu tư có thể chia kỳ vọng về kết quả kinh doanh quý II sắp tới của các doanh nghiệp niêm yết thành hai nhóm. Nhóm một bao gồm các ngành có mức nền so sánh thấp trong năm 2023 (như nhóm bán lẻ, ôtô, bất động sản, xây dựng, thép, dệt may, thủy sản…).

Với nhóm này, kết quả kinh doanh quý II năm nay chắc chắn sẽ ghi nhận mức tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ. Tuy vậy, nhà đầu tư cần theo dõi chất lượng lợi nhuận từ các số liệu trong báo cáo tài chính để đánh giá khả năng phục hồi trong các khung thời gian dài hơn.

Nhóm hai sẽ bao gồm các nhóm ngành đã phát đi các tín hiệu phục hồi sớm hơn (như nhóm ngân hàng, chứng khoán, dầu khí…). Đối với nhóm này, nhà đầu tư cần đánh giá triển vọng dài hạn của nhóm các doanh nghiệp và theo dõi mức định giá P/E để xem các yếu tố này đã được phản ánh đầy đủ vào giá cổ phiếu hay chưa để có hành động phù hợp khi số liệu này được công bố.

- Vải thiều Việt Nam bán ở siêu thị Thái giá gần 300.000 đồng/kg

Từ năm 2017, Tập đoàn Central Retail đã giới thiệu tới người tiêu dùng Thái Lan vải thiều chính vụ Việt Nam, có thương hiệu, với đủ thông tin, logo nhãn mác.

Tập đoàn Central Retail - chủ sở hữu hệ thống siêu thị Go!, Big C, Tops Market - vừa tổ chức khai mạc “sự kiện quảng bá vải thiều từ Việt Nam” tại Trung tâm Thương mại CentralwOrld (Bangkok, Thái Lan). Sự kiện nhằm giới thiệu tới người tiêu dùng Thái Lan vải thiều chính vụ Việt Nam, có thương hiệu, với đủ thông tin chứng nhận GlobalGAP, tem chỉ dẫn địa lý, các logo nhãn mác…

Đại diện Central Retail cho biết năm nay, do bất lợi của thời tiết, sản lượng vải thiều của tỉnh Bắc Giang giảm mạnh, chỉ đạt khoảng 30% so với năm ngoái. Điều này khiến giá thu mua vải thiều đầu vào tăng, chi phí logistic cũng tăng. Tuy nhiên, với mục tiêu duy trì việc quảng bá trái vải Việt Nam, tạo niềm tin cho người tiêu dùng Thái Lan, Central Retail đã nỗ lực giữ giá bán không quá chênh lệch so với năm ngoái.

Cụ thể, vải thiều tại Thái Lan được bán với giá 399 bath/kg (khoảng 280.000 đồng/kg), nhưng đang khuyến mãi giảm còn 299 bath/kg (khoảng 200.000 đồng/kg). Qua đó tạo điều kiện để người tiêu dùng Thái dễ dàng mua sắm, trải nghiệm và tích cực ủng hộ vải thiều của Việt Nam, góp phần xây dựng thương hiệu cho quả vải thiều Việt Nam tại thị trường quốc tế.

- Tỷ giá đã có xu hướng hạ nhiệt

Tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam (VND) với đô la Mỹ (USD) tuần trước có xu hướng giảm nhờ những chính sách kịp thời kiểm soát biến động tỷ giá.