Điểm tin Kinh doanh 24/3: Giá vàng: Đồng loạt giảm sau khi đạt mốc 100 triệu đồng/lượng

Tính đến 14 giờ ngày 23/3 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới tiếp đà giảm 20,8 USD so kết phiên hôm trước xuống mức 3.023,4 USD/ounce.

Tuần này, 18 nhà phân tích tại Phố Wall-Wall Street đã tham gia Khảo sát vàng của Kitco News. Trong đó, 7 chuyên gia (tương đương 39%) dự đoán ​​giá vàng sẽ tăng trong tuần tới. 5 nhà phân tích (28%) cho rằng giá kim loại quý này sẽ giảm và 6 chuyên gia còn lại (33%) tin rằng ​​giá vàng sẽ tiếp tục được củng cố.

Trong khi đó, 372 phiếu bầu đã được bỏ trong cuộc thăm dò trực tuyến của Kitco News. Tâm lý của các nhà đầu tư nhỏ lẻ tại Main Street-Phố Chính cũng giảm xuống khi thị trường đang “hấp thụ” mức giá 3.000 USD sau 1 đợt tăng nhanh và mạnh. 220 nhà giao dịch nhỏ lẻ (tương đương 59%) mong đợi giá vàng sẽ tăng cao hơn vào tuần tới, trong khi 82 người khác (22%) dự đoán kim loại quý này sẽ giao dịch ở mức thấp hơn. 70 nhà đầu tư còn lại (19%) nghiêng về quan điểm trung lập.

Hôm nay, Chỉ số USD-Index tăng nhẹ lên mức 104,09 điểm; lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm ở mức 4,249%; chứng khoán Mỹ phục hồi sau 4 tuần chìm trong sắc đỏ; giá dầu tăng tuần thứ 2 liên tiếp, giao dịch ở mức 72,16 USD/thùng đối với dầu Brent và 67,89 USD/thùng với dầu WTI.

- Xuất khẩu rau quả cả nước giảm 3 tháng liên tiếp

Theo Hiệp hội rau quả Việt Nam, ước tính trong tháng 3, xuất khẩu rau quả cả nước đạt 421 triệu đô la Mỹ, giảm 10,5% so với cùng kỳ năm trước. Đây là tháng thứ ba liên tiếp kim ngạch xuất khẩu rau quả suy giảm.

Theo Hiệp hội rau quả Việt Nam, kim ngạch xuất khẩu rau quả tháng 3 đạt gần 421 triệu đô la Mỹ, tăng trên 34% so với tháng trước. Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm 2024, kim ngạch xuất khẩu giảm trên 10%.

Lũy kế 3 tháng đầu năm 2025, tổng kim ngạch xuất khẩu rau quả ước đạt trên 1,1 tỉ đô la Mỹ, giảm trên 13% so với 3 tháng đầu năm 2024. Nguyên nhân chính dẫn đến sụt giảm xuất khẩu là do sầu riêng (dạng tươi và đông lạnh), mặt hàng chủ lực của ngành đang gặp khó khăn trong xuất khẩu.

Ở chiều ngược lại, kim ngạch nhập khẩu rau quả tháng 3 ước đạt trên 172 triệu đô la Mỹ, tăng 4,2% so với tháng trước và tăng 6,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng kim ngạch nhập khẩu rau quả 3 tháng đầu năm 2025 đạt gần 578 đô la Mỹ, tăng trên 17% so với cùng kỳ năm 2024.

Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu rau quả chính của Việt Nam, tiếp đến là Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Úc, Đài Loan, Malaysia, Hà Lan...

Dù xuất khẩu giảm so với cùng kỳ năm 2024, ngành rau quả vẫn duy trì được cán cân thương mại dương. Tháng 3, rau quả xuất siêu đạt gần 249 triệu đô la Mỹ, lũy kế 3 tháng đầu năm xuất siêu đạt gần 522 triệu đô la Mỹ. Mức xuất siêu này cho thấy, dù gặp áp lực từ nhiều yếu tố thị trường, ngành vẫn giữ được vị thế cạnh tranh trên trường quốc tế.

- NovaGroup của ông Bùi Thành Nhơn muốn bán 5 triệu cổ phiếu NVL

Chỉ sau khoảng 2,5 năm, NovaGroup đã bán ra khoảng 383 triệu cổ phiếu NVL.

CTCP NovaGroup vừa đăng ký bán 5 triệu cổ phiếu Novaland (HoSE: NVL) với mục đích cân đối danh mục đầu tư và hỗ trợ cơ cấu nợ. Giao dịch dự kiến được thực hiện theo phương thức khớp lệnh và/hoặc thoả thuận từ ngày 27/3 đến 4/4.

Nếu bán hết số cổ phiếu đăng ký, NovaGroup sẽ giảm sở hữu tại Novaland xuống 338,79 triệu đơn vị, tương đương 17,37% vốn điều lệ.

NovaGroup là cổ đông lớn nhất của Novaland, đồng thời là công ty liên quan đến ông Bùi Thành Nhơn – Chủ tịch HĐQT. Năm 2022, NovaGroup từng nhận chuyển nhượng hơn 200 triệu cổ phiếu NVL từ ông Bùi Thành Nhơn và vợ là bà Cao Thị Ngọc Sương.