Điểm tin Kinh doanh 23/7: Giá vàng: Vàng trong nước tăng theo đà thế giới

Kết thúc tuần từ 15 – 19/7 khá tiêu cực khiVN-Index giảm 1,2% về 1264,78 điểm với khối lượng giao dịch tăng 11,61%, nhiều mã chứng khoán nhóm vốn hóa trung bình nhỏ đứng trước áp lực bán mạnh. Bước sang phiên giao dịch đầu tuần mới, áp lực bán ngay lập tức dâng cao và đẩy các chỉ số lùi xuống dưới mốc tham chiếu. Tương tự các phiên trước, áp lực bán tiếp tục diễn ra rất mạnh ở nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ. Trong khi đó, nhóm ngân hàng đóng vai trò quan trọng trong việc kìm hãm đáng kể đà giảm của thị trường chung.

Hàng loạt nhóm ngành như bất động sản, chứng khoán, phân bón và hóa chất, thép… đều ghi nhận rất nhiều cổ phiếu lao dốc, thậm chí nhiều mã bị bán tháo. Ở nhóm chứng khoán, các cổ phiếu như CTS hay VDS đều bị kéo xuống mức giá sàn. Cổ phiếu MBS cũng không tránh khỏi áp lực bán mạnh khi giảm đến 6,78%. AGR giảm 4,89%. Ở hướng ngược lại, SHS và HCM là hai mã chứng khoán hiếm hoi giữ được sự tích cực. Trong đó, SHS tăng 2,89% còn HCM tăng 1,92%. Hai cổ phiếu chứng khoán lớn khác là SSI và VCI đều giảm khá nhẹ ở phiên hôm nay.

Mới đây, Ủy ban chứng khoán Nhà nước chính thức đăng tải Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về giao dịch chứng khoán. Dự thảo kỳ vọng sẽ gỡ nút thắt Prefunding cho nhà đầu tư nước ngoài, hướng tới nâng hạng thị trường. Thông tin trên được cho là tác động tốt đến nhóm cổ phiếu chứng khoán top trên thị trường.

Tại nhóm thép, diễn biến cũng không khá hơn khi SMC bị bán xuống mức giá sàn. TVN giảm đến 12%, HSG giảm 3,8%, NKG giảm 3,1%. Ở nhóm bất động sản và khu công nghiệp, HDG, TIP hay QCG đều giảm sàn. QCG không những bị ảnh hưởng bởi thị trường chung mà còn bị ảnh hưởng bởi thông tin CEO Quốc Cường Gia Lai Nguyễn Thị Như Loan bị bắt. Cùng với đó, GVR cũng giảm hơn 5%. NVL có thời điểm giảm sàn nhưng lực cầu bắt đáy ở đây rất mạnh giúp cổ phiếu này còn giảm 6,3%. DXG nay là điểm sáng của dòng bất động sản khi bật tăng 2,59% lên 13.850 đồng/cp. DIG cũng tăng trở lại 0,84%.

Ngoài ra, các cổ phiếu như DGC, HVN, DBC… cũng lao dốc. HVN tiếp tục “cứng” sàn và chỉ còn 24.350 đồng/cp, như vậy, cổ phiếu này đã giảm khoảng 30% chỉ sau 6 phiên giao dịch. DGC bất ngờ giảm mạnh 6% dù công bố BCTC không mấy tiêu cực. Cụ thể, Doanh thu thuần quý II/2024 đạt 2.504,5 tỷ đồng, tăng gần 4% so với cùng kỳ. Công ty về 870,5 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm nhẹ gần 1% so với cùng kỳ. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2024, công ty mang về 1.574 tỷ đồng lãi sau thuế, giảm 7,6% so với nửa đầu năm 2023.

GVR và HVN là 2 cổ phiếu lấy đi của VN-Index nhiều nhất với lần lượt 1,7 điểm và 0,97 điểm. Các mã như FPT, DGC, GAS… cũng có đóng góp tương đối lớn trong việc gây áp lực đến chỉ số.

Ở hướng ngược lại, MSN bất ngờ tăng 1,7% và là nhân tố quan trọng nhất giúp kìm hãm đà giảm của thị trường chung khi đóng góp 0,44 điểm cho VN-Index. Các cổ phiếu ngân hàng như TCB, CTG, VCB, HDB… đều có biến động tích cực. TCB tăng 1,07%, HDB tăng 1,4%, VCB tăng 0,23%, CTG tăng 0,75%...

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm 10,14 điểm (-0,8%) xuống 1.254,64 điểm. Toàn sàn có 96 mã tăng, 350 mã giảm và 53 mã đứng giá. HNX-Index giảm 2,14 điểm (-0,89%) xuống 238,38 điểm. Toàn sàn có 60 mã tăng, 118 mã giảm và 55 mã đứng giá. UPCoM-Index giảm 1,13 điểm (-1,17%) xuống 95,65 điểm.

Tổng khối lượng giao dịch trên HoSE đạt 923,6 triệu cổ phiếu, tăng 16% so với phiên cuối tuần trước, tương ứng giá trị giao dịch ở mức 21.115 tỷ đồng. Giá trị giao dịch trên HNX và UPCoM đạt lần lượt 1.760 tỷ đồng và 995 tỷ đồng.

NVL đứng đầu danh sách khớp lệnh toàn thị trường với 39 triệu đơn vị. Tiếp sau đó, MBB và TPB khớp lệnh lần lượt 33,8 triệu đơn vị và 32,7 triệu đơn vị.

Khối ngoại mua ròng trở lại hơn 400 tỷ đồng trên HoSE, trong đó, dòng vốn này mua ròng mạnh nhất mã SBT với 375 tỷ đồng và được thực hiện thông qua thỏa thuận. FPT được mua ròng trở lại 62 tỷ đồng. Trong khi đó, DGC bị bán ròng mạnh nhất với 97 tỷ đồng. VPB cũng bị bán ròng 54 tỷ đồng.