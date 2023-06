Điểm tin kinh doanh 23/6: Vàng chạm đáy 3 tháng sau bài phát biểu của Chủ tịch Fed

"Ở Việt Nam, Quỹ này cơ bản giao cho chính nhà mạng thực hiện, họ nhận lại tiền đóng góp của mình để thực hiện phổ cập dịch vụ. Phổ cập 2G xong đến 3G, 4G, 5G và tiếp tục không dừng lại. Quỹ góp phần tích cực để Việt Nam có vùng phủ sóng rộng, người dân được sử dụng dịch vụ vào top hàng đầu trên thế giới", ông Hùng nhấn mạnh

- Taxi xanh SM đạt 1 triệu chuyến sau 10 tuần

Taxi Xanh SM vừa cho hay đã thực hiện 1 triệu chuyến đi chỉ sau 10 tuần khai trương. Để đáp lại kỳ vọng và nhu cầu lớn của khách hàng, hãng sẽ mở rộng địa bàn hoạt động lên 27 tỉnh, thành phố ngay trong năm nay.

Xanh SM chính thức vận hành từ ngày 14/4/2023 tại Hà Nội và mở rộng nhanh chóng tới TP.HCM, Huế, Nha Trang, Đà Nẵng chỉ sau vài tuần khai trương.

Trong hơn 2 tháng hoạt động, hãng đã phục vụ hơn 1 triệu chuyến đi, trao gửi 3 triệu lời chào tới khách hàng. Taxi xanh SM cũng cho hay sẽ phủ xanh ít nhất 27 tỉnh, thành phố ngay trong năm 2023. Bên cạnh đó, hãng cũng sẽ cung cấp thêm các sản phẩm, dịch vụ mới như di chuyển bằng xe máy điện, qua đó tiếp tục hoàn thiện hệ sinh thái di chuyển xanh và thông minh tại Việt Nam.

Taxi xanh SM đang góp phần giảm thiểu từ 89,17 đến 166 gram CO2 thải ra môi trường trên mỗi km di chuyển, theo ước tính của Liên đoàn Giao thông và Môi trường châu Âu (European Federation for Transport & Environment). Theo đó, chỉ cần đi 1km ô tô điện sẽ góp phần giảm thiểu lượng CO2 tương đương với mức hấp thụ của gần 3 cây xanh trong một ngày.

- Ấn Độ đang trở thành một cường quốc mới trong sản xuất thép toàn cầu

Đại dịch Covid-19, nhu cầu sụt giảm và một số yếu tố khác đã khiến sản lượng thép trên toàn thế giới sụt giảm trong vài năm qua.

Trong đó, Trung Quốc không chỉ là nhà sản xuất thép lớn nhất mà còn là nước có tác động lớn đến giá thép.

Theo báo cáo của Hiệp hội Thép thế giới, sản lượng thép thô toàn cầu, bao gồm thép bán thành phẩm, thép phôi và thép lỏng, đã giảm xuống còn 1,89 tỷ tấn vào năm 2022. Con số này thấp hơn 3,9% so với 1,96 tỷ tấn vào năm 2021. Trong khi đó, Ấn Độ đang nổi lên như một cường quốc mới. Trong khi sản lượng của Trung Quốc giảm năm thứ hai liên tiếp, Ấn Độ là quốc gia duy nhất trong danh sách các nhà sản xuất lớn tăng sản lượng thép.

Trên thực tế, sản lượng của nước này gần đây đạt 125,3 triệu tấn (MT), tăng so với 118,2 tấn của năm trước. Sự tăng trưởng của Ấn Độ đặc biệt quan trọng, xét đến việc nhiều quốc gia sản xuất thép lớn nhất, bao gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Mỹ và Nga, đã trải qua sự sụt giảm sản lượng. Trên thực tế, Iran là quốc gia duy nhất trong số 10 quốc gia hàng đầu có sản lượng thép tăng.

Trong suốt năm 2022, Trung Quốc đã sản xuất 1.018 tấn thép thô. Con số này thấp hơn 1,6% so với năm 2021, khi con số này giảm 2,8%. Tuy nhiên, Trung Quốc sản xuất nhiều thép hơn so với phần còn lại của thế giới cộng lại và gấp 12 lần so với Mỹ. Trên thực tế, quốc gia này sản xuất hơn một nửa lượng thép thô trên thế giới và chịu trách nhiệm chính cho sự gia tăng sản lượng thép thô toàn cầu kể từ năm 2000.