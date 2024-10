Điểm tin Kinh doanh 22/10: Giá vàng: Tăng 'phi mã'

VNDirect báo lãi giảm 20%, vì đâu nên nỗi?; Giảm 6 điểm với thanh khoản thấp, VN-Index lùi về vùng 1.280 điểm - Giá vàng: Tăng 'phi mã' Giá vàng chiều 21-10 ghi nhận giá vàng trên thị trường trong nước tăng cao, nhiều thương hiệu vàng tăng đến 2 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra. Vàng SJC tại Hà Nội và Đà Nẵng: 86 triệu đồng/lượng mua vào, 88 triệu đồng/lượng bán ra (tăng 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều). Vàng SJC Phú Quý: 86 triệu đồng/lượng mua vào (tăng 1,8 triệu đồng/lượng), 88 triệu đồng/lượng bán ra (tăng 2 triệu đồng/lượng). Vàng DOJI tại Hà Nội và DOJI tại TP Hồ Chí Minh: 80 triệu đồng/lượng mua vào, 82 triệu đồng/lượng bán ra (bằng giá hôm qua ở cả 2 chiều). Giá vàng miếng SJC tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 85,63 triệu đồng/lượng mua vào, 86,63 triệu đồng/lượng bán ra. Vàng nhẫn tròn trơn được doanh nghiệp giao dịch ở mức 85,63 triệu đồng/lượng mua vào, 86,63 triệu đồng/lượng bán ra. Vàng nhẫn PNJ tại TP Hồ Chí Minh và vàng PNJ tại Hà Nội: 85,4 triệu đồng/lượng mua vào (tăng 700.000 đồng/lượng so với hôm 20/10), 86,39 triệu đồng/lượng bán ra (tăng 690.000 đồng/lượng so với hôm 20/10). Sáng 21-10, vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức hơn 84,1 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 3,9 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước. Giá vàng thế giới chốt tuần giao dịch ở mức 2.720 USD/ounce. Giá vàng kỳ hạn tháng 12-2024 giao dịch ở mức 2.736 USD/ounce. Giá vàng thế giới liên tục tăng, lập thêm nhiều kỷ lục mới. Các nhà đầu tư, các ngân hàng hiện đang chú ý nhiều hơn tới vàng, loại tài sản trú ẩn an toàn trước những bất ổn địa chính trị và kinh tế thế giới ngày càng tăng. Theo Bank of America, các nhà đầu tư - gồm cả ngân hàng trung ương - đang chuyển sang vàng như một hình thức bảo vệ tài sản chống lại lạm phát dai dẳng và vay nợ chính phủ liên tục tăng. Dự kiến nợ của Mỹ tiếp tục tăng, các nhà chiến lược cảnh báo rằng, nguồn cung trái phiếu kho bạc đối mặt với rủi ro. Các khoản thanh toán lãi suất cao hơn tính theo tỷ lệ GDP khiến vàng tiếp tục là tài sản được săn đón trong vài năm tới. - Xuất khẩu rau quả năm nay có thể vượt 7 tỉ USD Cả năm 2024, dự báo kim ngạch xuất khẩu rau quả cả nước sẽ vượt 7 tỉ USD, tăng hơn 25% so với năm 2023. Bộ Công Thương ngày 21.10 cho biết trong tháng 9.2024, thời tiết bất lợi làm giảm sản lượng thu hoạch một số loại trái cây ở các tỉnh phía bắc, nhưng tính chung 9 tháng năm 2024 sản lượng các loại trái cây chủ lực của cả nước vẫn tăng so với cùng kỳ năm 2023 nhờ diện tích thu hoạch tăng. Nhu cầu tiêu thụ rau quả tăng vào quý cuối năm cộng với hiệu quả từ các nghị định thư mới ký kết trong năm 2024 sẽ là những yếu tố chính giúp thúc đẩy xuất khẩu rau quả tiếp tục tăng trong thời gian tới. Cả năm 2024, dự báo kim ngạch xuất khẩu rau quả cả nước sẽ vượt 7 tỉ USD, tăng hơn 25% so với năm 2023. Mưa bão ở miền Bắc trong tháng 9.2024 đã ảnh hưởng đến nguồn cung rau quả cục bộ tại một số địa phương. Tuy nhiên, tính chung 9 tháng năm 2024, sản lượng các loại trái cây chủ lực vẫn tăng so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể: sầu riêng đạt 984,8 nghìn tấn, tăng 16,6% so với cùng kỳ năm trước; xoài đạt 858,4 nghìn tấn, tăng 3,6%; cam đạt 1.084,4 nghìn tấn, tăng 2,3%; thanh long đạt 692,8 nghìn tấn, tăng 1,3%. - VNDirect báo lãi giảm 20%, vì đâu nên nỗi? CTCP Chứng khoán VNDirect (HoSE: VND) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2024 với gam màu xám khi các hoạt động kinh doanh cốt lõi đều đi lùi. Cụ thể, lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) của VNDirect đạt 678,1 tỷ đồng, giảm 27% so với con số 925,2 tỷ đồng cùng kỳ. Song, lỗ từ tài sản FVTPL lại giảm 8% so với cùng kỳ xuống 259,8 tỷ đồng. Như vậy trong quý này, VNDirect lãi thuần từ tự doanh 418,3 tỷ đồng, giảm gần 226 tỷ đồng so với cùng kỳ. Thời điểm cuối quý II, VNDirect nắm giữ mã VPB giá gốc 448,3 tỷ đồng và tạm lỗ 10,5 tỷ đồng; HSG có giá gốc 379 tỷ đồng và tạm lãi 58 tỷ đồng; giá trị đầu tư vào các cổ phiếu khác là 698,6 tỷ đồng và lãi 14 tỷ đồng. Đáng nói, doanh thu nghiệp vụ môi giới của VNDirect giảm 44% xuống 167,5 tỷ đồng. Chi phí môi giới cũng giảm 39% xuống 109 tỷ đồng, qua đó lãi thuần từ mảng này giảm hơn một nửa xuống 58,5 tỷ đồng. Đà giảm này diễn ra trong bối cảnh thị phần môi giới của VNDirect liên tục tụt hạng và rơi vào tay đối thủ khác. Cụ thể, trong quý III/2024, thị phần môi giới của VNDirect trên sàn HoSE chỉ còn 5,7% - mức thấp nhất kể từ đầu năm 2016 đến nay. Thực tế, thị phần môi giới của VNDirect đã sụt giảm từ mức 7,21% vào quý III/2023 đến nay. Thời điểm đó, công ty chỉ đứng sau VPS và SSI. Đến nay, VNDirect đã tụt xuống vị trí thứ 6, lần lượt sau VPS, SSI, TCBS, VCI, HSC. - Giảm 6 điểm với thanh khoản thấp, VN-Index lùi về vùng 1.280 điểm Mở cửa phiên đầu tuần, VN-Index ghi nhận giao dịch tương đối trầm lắng và diễn biến chủ đạo của thị trường trong phiên là trồi sut lình xình quanh mốc tham chiếu. Nhóm blue-chips điều chỉnh diện rộng, tuy nhiên biên độ hẹp nên ảnh hưởng không quá lớn, thêm vào đó một số cổ phiếu trụ ghi nhận tăng điểm ấn tượng như VHM, VIC, VRE giúp điểm số chung phần nào duy trì được cân bằng. Dòng tiền trong phiên chiều không có sự tiến triển so với phiên sáng, đồng thời áp lực bán lại gia tăng với xấp xỉ 290 cổ phiếu đỏ khiến chỉ số chung hụt hơi trượt điểm và giằng co cho tới cuối phiên. Nhìn chung nhà đầu tư vẫn chủ động chọn đứng ngoài quan sát, thể hiện qua mức thanh khoản trung bình thấp trong những phiên gần đây. Kết phiên, VN-Index đóng cửa tại 1.279,77, giảm 5,69 điểm, tương đương 0,44%. Phân tích kĩ thuật, VCBS cho biết, VN-Index kết phiên với nến đỏ giảm điểm do áp lực bán gia tăng cuối phiên chiều. Ở khung đồ thị ngày, chỉ số chung đang giảm dưới đường MA20 cùng với việc 2 chỉ báo MACD và RSI đều đồng loạt hướng xuống cho thấy dòng tiền mua chủ động đã không còn tham gia mạnh mẽ để giúp thị trường có thể bứt phá. Tuy nhiên, việc chỉ báo ADX tiếp tục hướng xuống mức thấp xấp xỉ 10 và dải Bollinger band đang bó hẹp cho thấy VN Index vẫn sẽ duy trì xu hướng tích lũy, tăng giảm đan xen với biên độ hẹp trong các phiên tới trước khi cho xu hướng tiếp theo. Ở khung đồ thị giờ, các chỉ báo RSI và MACD tiếp tục hạ dần xuống vùng thấp thể hiện cho áp lực bán đang chiếm ưu thể. Đường +DI và -DI ở dưới mốc 25 nên xu hướng hiện tại vẫn là đi ngang tích lũy, tuy nhiên để củng cố động lực cần thiết cho nhịp hồi phục, thị trường cần có sự đồng thuận của dòng tiền và thanh khoản cũng như nhóm blue-chips. Về chiến lược giao dịch, VCBS khuyến nghị nhà đầu tư cân nhắc chốt lời những mã đã đạt mục tiêu lướt sóng ngắn hạn, đồng thời có thể tận dụng những nhịp rung lắc để giải ngân thăm dò tỉ trọng nhỏ đối với những cổ phiếu tích lũy tốt với thanh khoản thấp thuộc các nhóm ngành như ngân hàng, chứng khoán... - Chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng GDP cả năm đạt trên 7% Trong những tháng cuối năm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và đảm bảo các cân đối lớn; phấn đấu GDP cả năm đạt và vượt 7%, kiểm soát lạm phát dưới 4,5%. Tiếp tục kỳ họp thứ 8, sáng 21-10, Quốc hội nghe Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, TTXVN đưa tin. Trong đó, bàn về nhiệm vụ, giải pháp những tháng cuối năm, Thủ tướng yêu cầu cần thúc đẩy tăng trưởng gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và đảm bảo các cân đối lớn. Năm nay, Chính phủ phấn đấu GDP đạt và vượt 7%, kiểm soát lạm phát dưới 4,5%; tăng trưởng tín dụng khoảng 15%; thu ngân sách nhà nước tăng trên 10%; tỷ lệ giải ngân đầu tư công tối thiểu 95% kế hoạch.