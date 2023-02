Điểm tin kinh doanh 2/2: Việt Nam tiêu thụ 43 tấn vàng trong một năm

Cả năm 2022, Việt Nam tiêu thụ tổng cộng 43 tấn vàng, tăng 37% so với năm 2021.

Sự tăng trưởng mạnh mẽ được ghi nhận ở cả vàng miếng và vàng trang sức. Trong đó, nhu cầu vàng miếng đạt 9 tấn trong quý 4, tăng 48% so với mức 6,1 tấn cùng kỳ năm trước. Nhu cầu vàng trang sức đạt 4,5 tấn, tăng hơn 80% so với mức 2,5 tấn cùng kỳ năm trước.

Báo cáo của tổ chức có trụ sở ở London, Anh cho biết trong 3 tháng cuối năm, nhu cầu tiêu thụ vàng tại Việt Nam đạt 13,5 tấn, tăng. 58% so với mức 8,5 tấn ghi nhận vào cùng kỳ năm 2021.

Theo báo cáo xu hướng nhu cầu vàng toàn cầu mới được Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) công bố, nhu cầu tiêu dụng vàng của Việt Nam trong quý 4/2022 đạt gần 14 tấn, tăng gần 60% so với cùng kỳ năm trước. Việt Nam cũng là quốc gia dẫn đầu khu vực Đông Nam Á về tăng trưởng nhu cầu tiêu thụ vàng trong năm qua.

Trong vòng 1 tháng dịp cao điểm Tết, dự kiến có tới 11 triệu khách thông qua các sân bay cả nước, trong đó, khách quốc tế tăng mạnh và khách quốc nội vẫn giữ đà tăng trưởng, liên tiếp phá kỷ lục trước đó...

Riêng về vận tải hàng không, tổng sản lượng thông qua các cảng hàng không Việt Nam trong dịp cao điểm Tết Nguyên đán đạt xấp xỉ 13.000 lần hạ cất cánh, tăng 39% và vận chuyển gần 2 triệu hành khách, tăng 58% so với cùng kỳ. Còn tính gộp cả chiến dịch Tết 30 ngày, từ 15 tháng chạp đến 15 tháng giêng, dự kiến có tới 11,2 triệu khách thông qua sân bay cả nước, trong đó khách quốc nội 9,2 triệu, khách quốc tế đạt 2 triệu.

- Tỷ giá USD thị trường tự do: Nhu cầu mua cao, giá bán vẫn thấp hơn giá ngân hàng

Theo một số nguồn tin, trong những ngày gần đây nhu cầu mua USD tại thị trường tự do cao, các đầu mối giữ giá mua cao hơn các ngân hàng nhưng dìm giá bán xuống.

Trong phiên đầu tiên của tháng 2, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm giữa USD và VND ở mức ở mức 23.610 VND/USD, tăng 1 đồng so với công bố trước. Giá mua - bán USD tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước đứng yên ở mức 23.450 - 24.780 đồng/USD.

Tại các ngân hàng thương mại vào trưa nay, Vietcombank niêm yết giá mua - bán ở mức 23.280 - 23.620 đồng/USD, đi ngang so với chốt phiên trước. Giá mua bán USD tại BIDV cũng đi ngang, niêm yết mức 23.300 - 23.600 đồng/USD. VietinBank giao dịch mua - bán ở mức 23.278 - 23.618 đồng/USD, tăng 43 đồng chiều mua, giảm 37 đồng chiều bán.

Trong khi đó, tỷ giá USD/VND giảm mạnh trên thị trường tự do. Cụ thể, giá mua - bán trên thị trường tự do hôm nay lùi về mức 23.420 - 23.520 đồng/USD, giảm 40 đồng so với công bố trước.