Điểm tin Kinh doanh 2/1: Giá vàng: Khép lại năm 2024 rực rỡ với mức tăng tốt nhất kể từ 2010

Bitcoin và chứng khoán toàn cầu lập kỷ lục trong năm 2024; Tài sản của 500 người giàu nhất thế giới vượt 10.000 tỷ USD - Giá vàng: Khép lại năm 2024 rực rỡ với mức tăng tốt nhất kể từ 2010 Giá vàng thế giới hôm 1/1 đảo chiều tăng lên 2.624 USD/ounce, kết thúc năm 2024 với mức tăng 26%, mức tăng giá tốt nhất kể từ năm 2010. Trong nước, giá vàng chốt năm bằng phiên điều chỉnh giảm, vàng miếng SJC hiện giao dịch ở mức 84,2 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn SJC giao dịch ở mức 84,2 triệu đồng/lượng. Tại thị trường trong nước, trong ngày đầu tiên của năm mới, giá vàng miếng SJC niêm yết bán ra ở mức 84,2 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn SJC giao dịch ở mức 84,2 triệu đồng/lượng. Cụ thể, tại thời điểm 7 giờ sáng 1/1, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 82,2-84,2 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn SJC 9999 chốt tuần mua vào 82,2 triệu đồng/lượng, bán ra 84 triệu đồng/lượng. Giá vàng miếng DOJI tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh mua vào ở mức 82,2 triệu đồng/lượng và bán ra 84,2 triệu đồng/lượng. Thương hiệu này niêm yết giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 mua vào-bán ra ở mức 83,3-84,3 triệu đồng/lượng. Vàng PNJ chốt tuần mua vào ở mức 83,4 triệu đồng/lượng và bán ra mức 84,2 triệu đồng/lượng. Tính đến 7 giờ sáng 1/1 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới tăng nhẹ 18 USD so kết phiên hôm trước lên mức 2.624,6 USD/ounce. Giá vàng thế giới đã khép lại năm 2024 với nhiều kỷ lục liên tiếp được phá vỡ nhờ sự thúc đẩy của một loạt các yếu tố vĩ mô như hoạt động tích trữ vàng mạnh mẽ từ các ngân hàng Trung ương, các ngân hàng lớn xoay trục chính sách tiền tệ và bất ổn địa chính trị gia tăng. Dù kết thúc năm ở vùng 2.600 USD/ounce, giá vàng đã có một năm hoạt động tuyệt vời. Tính từ đầu năm, giá vàng thỏi đã tăng hơn 26%, mức tăng hằng năm lớn nhất kể từ năm 2010 và đạt mức cao kỷ lục mới gần đây nhất là 2.790,15 USD/ounce vào ngày 31/10, sau 1 loạt các đợt lập đỉnh liên tiếp được thiết lập. Theo hầu hết các chuyên gia, những thay đổi lớn về kinh tế vĩ mô và rủi ro địa chính trị gia tăng sẽ đóng vai trò mấu chốt trong việc xác định quỹ đạo của vàng vào năm 2025. Hơn nữa, các ngân hàng Trung ương trên thế giới sẽ tiếp tục xu hướng bổ sung kim loại quý này vào kho dự trữ sẽ tiếp tục hỗ trợ cho kim loại quý này tăng giá trong năm 2025. Han Tan, nhà phân tích thị trường trưởng của Exinity Group nhận định rằng, các nhà đầu cơ có thể sẽ có thêm một năm thành công nữa, nếu căng thẳng địa chính trị toàn cầu gia tăng dưới thời ông Donald Trump có khả năng thúc đẩy các nhà đầu tư tìm đến vàng như một nơi trú ẩn an toàn. Sáng 1/1, Chỉ số USD-Index tiếp tục tăng lên mức 108,46 điểm; lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm ở mức 4,753%; chứng khoán Mỹ giảm điểm do hoạt động chốt lời cuối năm; giá dầu thế giới đi lên, giao dịch ở mức 74,42 USD/thùng đối với dầu Brent và 71,72 USD/thùng với dầu WTI. - Co.opmart, Co.opXtra phủ kín quầy kệ bằng 3.500 mặt hàng Tết Đến thời điểm này, hơn 800 điểm bán hàng trên toàn quốc của Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) gồm Co.opmart, Co.opXtra, Co.op Food, Co.op Smile, Cheers, Finelife, Sense City, SenseMarket… đã “chở Tết về”, hàng Tết phủ kín quầy kệ. Từ ngày 02/01/2025, toàn hệ thống Co.op tổ chức chương trình “Đến Co.op chở Tết về” với hơn 3.500 sản phẩm Tết giảm giá từ 50% trở lên bao gồm bánh mứt kẹo, bánh chưng bánh tét, giò chả, lạp xưởng, khô bò, dưa hành củ kiệu, các loại hạt, nước giải khát … đến trang phục áo dài nam nữ đón Tết, mỹ phẩm làm đẹp cá nhân, hóa phẩm, trang hoàng nhà cửa; hơn 800 phiên chợ Tết đồng giá; trao tặng hàng ngàn bí kíp sắm Tết. Ghi nhận trong 2 tuần qua, sức mua hệ thống tập trung vào giỏ hàng hộp quà Tết với các phân khúc giá khác nhau. Thống kê hệ thống Co.opmart, Co.opXtra đã tiêu thụ hơn 10 triệu giỏ quà Tết thông qua các điểm bán vật lý và online. Đây cũng là đặc điểm của thị trường khi các doanh nghiệp bắt đầu chi thưởng Tết cho người lao động; các hoạt động từ thiện sôi nổi vào những ngày cuối năm. Nắm bắt nhu cầu thị trường, Co.opmart, Co.opXtra … phối hợp cùng các đối tác kinh doanh nâng mức chiết khấu giỏ quà Tết từ 8% lên 20%, mức chiết khấu đã bao gồm giảm giá khuyến mãi theo từng loại giỏ quà và áp dụng những đơn hàng giá trị từ 5.000.000đ trở lên. Từ 01/01/2025, nhằm hỗ trợ người dân mua sắm Tết an toàn, tiết kiệm, các Co.opmart, Co.opXtra trên toàn quốc dịch vụ giao hàng mở rộng bán kính phục vụ từ 6 km (dành cho tất cả khách hàng có hóa đơn mua hàng, không yêu cầu điều kiện giá trị hoá đơn) lên 20 km (với hóa đơn từ 1.000.000 trở lên). Co.opmart, Co.opXtra, Co.opFood triển khai chương trình “Chợ Tết đồng giá” từ 10.000 đ, 44.000 đ, 48.000 đ và 55.000 đ dành cho các sản phẩm Tết: tỏi Hải Dương, nấm kim châm Thái Lan, gừng củ, đùi gà tỏi CPV, cánh gà CPV, ức gà fillet CPV, dưa lê bạch kim, xoài cát chu, dưa lươi giống Nhật, cá thát lát rút xương Hapi, cá nục, cá ngừ… - Bitcoin và chứng khoán toàn cầu lập kỷ lục trong năm 2024 Thị trường chứng khoán và Bitcoin đã đạt mức cao kỷ lục trong năm 2024. Sự bùng nổ này được thúc đẩy bởi niềm tin mạnh mẽ của giới đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI), việc hạ lãi suất và kỳ vọng vào các chính sách giảm thuế. Ba chỉ số chính của Phố Wall đạt kỷ lục mới trong năm 2024, với Dow Jones vượt 45.000 điểm, S&P 500 trên 6.000 và Nasdaq Composite vượt 20.000. Dow Jones tăng 13% trong khi S&P 500 và Nasdaq, tập trung nhiều vào công nghệ, lần lượt tăng hơn 23% và 29% trong năm. Nhóm "Magnificent 7" gồm Apple, Microsoft, Google, Amazon, Meta, Tesla và Nvidia tiếp tục thống lĩnh thị trường chứng khoán Mỹ, tăng gần 100% kể từ tháng 11/2023. Đáng chú ý, cổ phiếu Nvidia - hãng sản xuất chip xử lý AI như ChatGPT - đã tăng hơn 170% trong năm. Cố vấn cấp cao Christopher Dembik của Pictet Asset Management nhận xét: "Cổ phiếu công nghệ bùng nổ nhờ AI đã làm nên một năm xuất sắc". Ở châu Âu, chỉ số DAX của Frankfurt vượt 20.000 điểm, tăng 18,9% vào cuối năm. Tại châu Á, Nikkei 225 của Tokyo tăng gần 20%, lần đầu tiên vượt qua mức đỉnh trước khi bong bóng tài sản Nhật Bản sụp đổ vào thập niên 1990. Bitcoin phá mốc 100.000 USD trong năm 2024, tăng hơn 120%, trong khi Ethereum - đồng tiền gắn với nền tảng blockchain mã nguồn mở đã tăng hơn 40%. Vàng lập kỷ lục mới khi trở thành tài sản trú ẩn trong bối cảnh căng thẳng toàn cầu. Giá cà phê và ca cao tăng mạnh do lo ngại thiếu hụt nguồn cung vì thời tiết bất lợi. Các ngân hàng trung ương của Mỹ và châu Âu bắt đầu giảm lãi suất để đối phó với lạm phát. Thụy Sĩ mở đầu vào tháng 3, ECB nối tiếp vào tháng 6, còn BoE và Fed điều chỉnh vào tháng 9. Với đà tăng trưởng chậm lại tại Eurozone, ECB dự kiến sẽ tiếp tục hạ lãi suất trong tương lai. - Tài sản của 500 người giàu nhất thế giới vượt 10.000 tỷ USD Tổng giá trị tài sản ròng của 500 người giàu nhất thế giới đã vượt 10.000 tỷ USD, đánh dấu một năm 2024 tiếp tục "ăn nên làm ra" của các tỷ phú thế giới, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ, bất chấp tình hình kinh tế thế giới không thực sự lạc quan. Theo Bloomberg, đợt tăng giá kéo dài của cổ phiếu công nghệ Mỹ là yếu tố hàng đầu làm phình to khối tài sản của 3 tỷ phú giàu nhất thế giới gồm Elon Musk, Mark Zuckerberg và Jensen Huang cũng như nhiều “ông trùm” công nghệ khác như Larry Ellison, Jeff Bezos, Michael Dell và những người đồng sáng lập Google là Larry Page và Sergey Brin. Chỉ riêng 8 ông trùm công nghệ đã kiếm được hơn 600 tỷ USD trong năm nay, chiếm 43% trong số 1.500 tỷ USD tài sản tăng thêm của 500 người giàu nhất theo bảng xếp hạng của Bloomberg. Đáng chú ý, trong số 10 người giàu nhất thế giới thì có đến 8 người hoạt động trong lĩnh vực công nghệ. Nhà sáng lập Tesla, Elon Musk, với mối quan hệ thân thiết với Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump, đã ghi nhận khối tài sản gia tăng ở mức chưa từng có trong năm 2024, khi tăng 213 tỷ USD so với đầu năm, lên mức 442,1 tỷ USD. Mối quan hệ này cũng được cho là "lực đẩy" tăng giá cổ phiếu các công ty của tỷ phú Elon Musk. Khoảng cách 237 tỷ USD giữa hai tỷ phú đứng đầu là ông Musk và ông Bezos ghi nhận ngày 17-12-2024 cũng là khoảng cách lớn nhất từng được ghi nhận giữa những cái tên xếp hạng nhất và thứ hai trong bảng xếp hạng của Bloomberg. - Hàng hóa, dịch vụ tiếp tục được giảm thuế giá trị gia tăng từ 1/1//2025 Ngày 31/12/2024, Chính phủ ban hành Nghị định số 180/2024/NĐ-CP, quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng (GTGT) theo Nghị quyết số 174/2024/QH15 của Quốc hội. Thời gian áp dụng chính sách giảm thuế từ ngày 1/1/2025 đến hết tháng 6/2025. Thuế GTGT được áp dụng giảm 2% đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10%, trừ một số nhóm hàng hóa, dịch vụ gồm: viễn thông, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại và sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng (không kể khai thác than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hoá chất. Sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt… Việc giảm thuế GTGT cho từng loại hàng hóa, dịch vụ nêu trên được áp dụng thống nhất tại các khâu nhập khẩu, sản xuất, gia công, kinh doanh thương mại. Mức giảm thuế GTGT áp dung đối với cơ sở kinh doanh tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ được áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 8% đối với hàng hóa, dịch vụ quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định 180/2024/NĐ-CP. Đối với cơ sở kinh doanh (bao gồm cả hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh) tính thuế GTGT theo phương pháp tỷ lệ % trên doanh thu được giảm 20% mức tỷ lệ % để tính thuế GTGT khi thực hiện xuất hóa đơn đối với hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế giá trị gia tăng quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định 180/2024/NĐ-CP.