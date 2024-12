Điểm tin Kinh doanh 19/12: Giá vàng: Bật tăng nửa triệu đồng mỗi lượng

Người tiêu dùng lạc quan hơn về Tết 2025 nhưng vẫn lo lắng về chi tiêu; Người mua vàng cần để ý đến những biến số này - Giá vàng: Bật tăng nửa triệu đồng mỗi lượng Theo ghi nhận, hôm 18/12, giá vàng nhẫn tăng lên mức 84,50 triệu đồng/lượng. Vàng miếng SJC cũng tăng 500.00 đồng ở chiều mua và giao dịch ở mức 85,10 triệu đồng/lượng bán ra. Giá vàng SJC ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 83,10 triệu đồng/lượng mua vào (tăng 500.000 đồng/lượng) – 85,10 triệu đồng/lượng bán ra (ổn định so với hôm 17/12). Giá vàng DOJI tại khu vực Hà Nội đang là 82,60 triệu đồng/lượng mua vào – 85,10 triệu đồng/lượng bán ra (ổn định ở cả hai chiều). Tương tự, giá vàng DOJI tại TP Hồ Chí Minh cũng đang mua vào với 82,60 triệu đồng/lượng và bán ra với 85,10 triệu đồng/lượng (ổn định ở cả hai chiều). Giá vàng PNJ tại TP Hồ Chí Minh đang được mua vào ở mức 83,60 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 84,70 triệu đồng/lượng (ổn định ở cả hai chiều). Vàng PNJ tại Hà Nội giao dịch ở mức 83,60 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 84,70 triệu đồng/lượng (ổn định ở cả hai chiều). Giá vàng Bảo Tín Minh Châu bật tăng 500.00 đồng chiều mua vào và ổn định ở chiều bán ra, niêm yết lần lượt ở mức 83,10 triệu đồng/lượng mua vào và 85,10 triệu đồng/lượng bán ra. Giá vàng Phú Quý SJC cũng ổn định ở cả hai chiều, giao dịch lần lượt ở mức 82,60 triệu đồng/lượng mua vào và 85,10 triệu đồng/lượng bán ra. Giá vàng Mi Hồng đang được giao dịch ở mức 84,30 – 85,10 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Trong khi đó, giá vàng nhẫn cũng được điều chỉnh tăng. Cụ thể, Công ty SJC niêm yết vàng nhẫn 9999 ở mức 83 triệu đồng/lượng mua vào và 84,40 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 400.000 đồng chiều mua và 200.000 đồng chiều bán so với hôm 17/12. Các doanh nghiệp còn lại niêm yết không đổi so với hôm qua: Công ty Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 83,73 triệu đồng/lượng mua vào và 85,03 triệu đồng/lượng bán ra. Công ty PNJ niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 83,60 triệu đồng/lượng mua vào và 84,70 triệu đồng/lượng bán ra. Tập đoàn Phú Quý cũng giao dịch vàng nhẫn 9999 ở mức 83,40 triệu đồng/lượng mua vào và 84,80 triệu đồng/lượng bán ra. - Nestlé và PRO Việt Nam thúc đẩy thực hành an toàn vệ sinh lao động trong quản lý rác thải Với mục tiêu nâng cao nhận thức và thực hành về an toàn vệ sinh lao động, Nestlé Việt Nam phối hợp cùng Liên minh tái chế bao bì Việt Nam (PRO Việt Nam) tổ chức Chương trình Tập huấn về an toàn vệ sinh lao động trong hoạt động thu gom, tái chế rác thải cho các đơn vị đối tác. Trong khuôn khổ Chương trình, các chuyên gia trong lĩnh vực An toàn vệ sinh lao động đã chia sẻ những kiến thức nền tảng quan trọng nhằm xây dựng một môi trường làm việc an toàn, hiệu quả và đảm bảo sức khỏe cho người lao động tại các đơn vị thu gom và tái chế rác thải. Từ đó giúp nâng cao chất lượng công việc, giảm thiểu nguy cơ tai nạn lao động và cải thiện điều kiện làm việc cho đội ngũ nhân viên trong ngành quản lý chất thải. Bên cạnh các nội dung về chuyên môn, chương trình cũng mang đến cho các đại diện tham dự những cập nhật mới nhất từ các quy định pháp luật liện quan cũng nhưng những yêu cầu của quốc tế nhằm hướng đến việc thẩm định trách nhiệm doanh nghiệp về tuân thủ về môi trường và quyền người lao động trong chuỗi cung ứng. Qua đó, giúp các công ty và tổ chức hoạt động trong lĩnh vực quản lý rác thải hiểu rõ hơn vai trò và trách nhiệm của mình trong việc hướng đến xây dựng một môi trường và văn hóa làm việc an toàn, tuân thủ và có trách nhiệm. Chương trình đã thu hút sự tham gia của gần 100 đại diện là cấp quản lý và trưởng phòng chuyên môn từ các công ty và tổ chức trong ngành. - Người mua vàng cần để ý đến những biến số này Các nhân tố cũ và mới đan xen sẽ làm biến động giá vàng không ngừng. Giá vàng thế giới hôm 18/12, giảm nhẹ còn 2.645 USD/ounce, tương đương 81,9 triệu đồng/lượng. Theo giới phân tích, giá vàng suy giảm vì giới đầu tư có xu hướng chờ đợi quyết định lãi suất của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) được công bố vào ngày 19/12. Các nhà phân tích của BMO Capital Markets cho biết, có nhiều nhân tố đan xen khiến giá vàng hưởng lợi nhưng cũng không tránh khỏi các cú sập giá. Chẳng hạn, xu hướng phi toàn cầu hóa ngày càng tăng có thể làm chậm nền kinh tế và đè nặng lên nhu cầu nhiều ngành công nghiệp mà có sử dụng vàng làm nguyên liệu. Nhu cầu vàng chậm, giá vàng sẽ giảm. Tuy nhiên, cuộc chiến thương mại leo thang trong thời ông Trump sẽ dẫn đến sự bất ổn kinh tế toàn cầu. Giới đầu tư sẽ chuyển dịch tiền sang vàng để phòng thủ và sẽ tạo động lực tăng trưởng cho thị trường vàng. Nhưng ông Trump cũng có kế hoạch tăng nợ công, áp mức thuế nhập khẩu vào Mỹ cao. Cả hai chính sách này đều gây lạm phát, mở đường cho Fed tăng lãi suất cao hơn trong thời gian dài hơn. Giá vàng có thể lao dốc vì lãi suất tăng mạnh. BMO Capital Markets đưa ra dự báo, trong năm 2025, giá vàng có thể giao động từ 2.750 USD/ ounce, tương đương 85,2 triệu đồng/lượng, cho đến 2.850 USD/ounce (88,3 triệu đồng/lượng). - Người tiêu dùng lạc quan hơn về Tết 2025 nhưng vẫn lo lắng về chi tiêu Người tiêu dùng Việt Nam lạc quan hơn về Tết 2025, với mong muốn dành nhiều thời gian bên gia đình và bạn bè. Tuy nhiên, vẫn còn không ít lo lắng về chi tiêu trong dịp này. Kết quả cuộc khảo sát của Decision Lab và Home Credit với hơn 1.000 người tiêu dùng cho biết, đa số (83%) đều cảm thấy tích cực, tràn đầy niềm vui và hy vọng về Tết 2025. Hơn 84% người được hỏi cảm thấy tích cực hơn hoặc tương tự trong việc chi trả các khoản chi tiêu so với năm trước, phản ánh sự phục hồi khả quan của nền kinh tế. Sự tự tin này được thể hiện rõ nét qua việc gần một nửa (46%) cảm thấy hoàn toàn chủ động trong việc quản lý chi tiêu cá nhân, sẵn sàng cho một mùa sắm Tết sung túc. Những kết quả trên phù hợp với báo cáo "Khảo sát Người tiêu dùng tại Châu Á - Thái Bình Dương năm 2024" của PwC tại Việt Nam. Theo đó, 63% dự kiến sẽ tăng chi tiêu cho các mặt hàng nhu yếu phẩm, tiếp theo là quần áo (52%) và các sản phẩm chăm sóc sức khỏe (48%), cho thấy bên cạnh việc chuẩn bị cho ngày Tết, người dân cũng quan tâm đến việc chăm sóc sức khỏe bản thân và gia đình. Ngoài ra, khi được hỏi khoảnh khắc hoặc điều gì là vô giá trong dịp này, tỷ lệ cao nhất (41%) nói rằng đó chính là dành thời gian với gia đình và người thân. Cũng có đến 31% khẳng định rằng được nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt của những người mình yêu thương là điều quý giá nhất với họ. Trong đó, tặng bố mẹ và gia đình những món quà ý nghĩa là một trong những hoạt động được nhiều người quan tâm (21%). Bên cạnh sự lạc quan, cuộc khảo sát trên cũng cho thấy khoảng 33% người Việt cảm thấy áp lực, lo lắng hoặc mệt mỏi khi nghĩ về Tết. Điều này được chứng minh bởi 18% số người được hỏi cho biết họ không cảm thấy tự tin về việc mua sắm trong giai đoạn này. - Các thị trường xuất khẩu tôm chính của Việt Nam đều tăng trưởng 2 con số Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thuỷ sản Việt Nam (Vasep), xuất khẩu tôm 11 tháng năm 2024 mang về gần 3,6 tỷ USD, tăng 22% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, xuất khẩu sang các thị trường tiêu thụ chính đều ghi nhận tăng trưởng ở mức 2 con số. Tháng 11/2024, xuất khẩu tôm sang Trung Quốc và Hồng Kông, EU vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng 2 con số; còn xuất khẩu sang các thị trường Nhật Bản, Mỹ, Hàn Quốc ghi nhận tăng trưởng 1 con số. Cụ thể, đối với thị trường Trung Quốc và Hồng Kông, tính tới tháng 11/2024, xuất khẩu tôm sang thị trường này ghi nhận mức tăng trưởng tốt 34%, đạt 761 triệu USD. Theo Vasep, nhu cầu tiêu thụ tôm phục vụ Tết Nguyên đán làm tăng nhập khẩu tôm của Trung Quốc và Hồng Kông, khiến thị trường này vượt qua Mỹ trở thành thị trường nhập khẩu tôm lớn nhất trong 11 tháng đầu năm nay. Ngoài ra, Trung Quốc đang có những chính sách thúc đẩy tiêu dùng, có thể giúp gia tăng nhu cầu nhập khẩu tôm từ Việt Nam. Trong khi đó, xuất khẩu tôm sang Mỹ tháng 11/2024 đạt hơn 55 triệu USD, tăng 9% so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế 11 tháng, xuất khẩu sang thị trường này, đạt 702 triệu USD, tăng 10%. Giá tôm bán buôn tại Hoa Kỳ chứng kiến mức tăng rộng trong tuần thứ 2 của tháng 12. Giá tăng có thể do lo ngại về việc vận chuyển và chi phí nói chung cao hơn trong toàn bộ chuỗi cung ứng. Nhu cầu mua sắm và tiêu thụ trong kỳ nghỉ tại Mỹ được dự kiến tăng trưởng tích cực.