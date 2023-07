Điểm tin kinh doanh 18/7: Đồng USD mạnh lên làm giảm sức hấp dẫn của giá vàng châu Á

Giá vàng châu Á giảm trong chiều 17/7 do đồng USD tăng từ mức thấp của hơn 1 năm, mặc dù giới đầu tư phần lớn đặt cược vào khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ sớm dừng kế hoạch tăng lãi suất.

Trên thị trường các kim loại quý khác, giá bạc giao ngay giảm 0,7% xuống 24,76 USD/ounce còn giá bạch kim giảm 0,6% xuống 965,39 USD/ounce.

Tại Việt Nam, khép phiên 17/7, Công ty Vàng Bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội ở mức 66,60 - 67,22 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

- Ngân hàng SCB liên tiếp đóng cửa phòng giao dịch

Dù chấm dứt hoạt động thêm nhiều phòng giao dịch, Ngân hàng TMCP Sài Gòn khẳng định sẽ vẫn đảm bảo mọi quyền lợi của khách hàng tại các cơ sở này.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) vừa thông báo về việc chấm dứt hoạt động của 3 phòng giao dịch trên địa bàn TPHCM.

Theo đó, kể từ ngày 21/7, SCB tiếp tục đóng cửa thêm 2 phòng giao dịch, gồm: Phòng giao dịch An Đông Plaza thuộc chi nhánh Sài Gòn đóng tại Trung tâm Thương mại An Đông Plaza (số 18 An Dương Vương, phường 9, quận 5) và Phòng giao dịch Trần Quang Khải thuộc chi nhánh Tân Định (số 170 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận 1).

Ngoài ra, kể từ ngày 14/7, SCB chấm dứt hoạt động Phòng giao dịch Minh Khai thuộc chi nhánh Cống Quỳnh (số 316 - 318 Nguyễn Đình Chiểu, phường 4, quận 3).

Trong thông cáo phát đi, SCB cho biết, mọi quyền lợi và giao dịch của khách hàng tại 3 phòng giao dịch trên đều được đảm bảo thực hiện đầy đủ tại các điểm giao dịch hiện hữu của SCB.

Trước đó, vào đầu tháng 7, SCB cũng đã phát đi thông cáo về việc chấm dứt hoạt động và giải thể 3 phòng giao dịch tại TPHCM.

- VN-Index xác lập mức cao nhất 10 tháng