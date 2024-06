Điểm tin kinh doanh 18/6: Giá vàng: Vàng DOJI tăng, PNJ giảm

Loại xe này chủ yếu là xe xuất xứ từ Indonesia với 6.333 chiếc, tăng 24% và từ thị trường Thái Lan với 4.605 chiếc, tăng 72,5% so với tháng trước. Tính chung, số xe ô tô nguyên chiếc từ 9 chỗ ngồi trở xuống nhập khẩu từ 2 thị trường này đạt 10.938 chiếc, chiếm 91% tổng lượng xe loại này nhập vào Việt Nam.

Xe ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống trong tháng 5 có 11.964 chiếc được làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam với trị giá đạt 198 triệu USD, chiếm tới 80,1% lượng ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu. Với kết quả này, số xe ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống nhập về Việt Nam trong tháng tăng tới 36,4% (tương đương tăng 3.193 chiếc) so với tháng trước.

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 5 số lượng xe ô tô nguyên chiếc các loại đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu tăng 29,2% (tương ứng giảm 3.376 chiếc) so với lượng nhập của tháng trước.

Cập nhật về kết quả sản xuất kinh doanh 5 tháng đầu năm 2024 với cổ đông, ông Trần Công Kha, Chủ tịch HĐQT VRG, cho biết rất khả quan và tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm 2023. Cụ thể, 5 tháng đầu năm doanh thu hợp nhất hơn 7.100 tỉ đồng, đạt 28,5% kế hoạch năm 2024; lợi nhuận 1.108 tỉ đồng, đạt hơn 32% so với kế hoạch năm 2024. Đối với lĩnh vực đóng góp doanh thu chính là mủ cao su đã tiêu thụ được 150.000 tấn, đạt 29% kế hoạch năm với giá bán bình quân 38,4 triệu đồng/tấn, cao hơn 6 triệu đồng/tấn so với cùng kỳ năm 2023.

"VRG đã tạo việc làm và thu nhập ổn định cho hơn 83.130 lao động, trong đó có 20.500 người đồng bào thiểu số, 21.500 lao động người Lào, Campuchia. Tập đoàn tiếp tục làm tốt công tác quốc phòng an ninh, an sinh xã hội tại vùng sâu vùng xa, nơi tập đoàn đứng chân" – Chủ tịch HĐQT VRG thông tin thêm.

Theo kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển đã được đại hội cổ đông bất thường VRG ngày 29-3 phê duyệt thì năm 2024, chỉ tiêu doanh thu hợp nhất năm 2024 là 24.999 tỉ đồng (bằng 101,2% so với năm 2023); lợi nhuận sau thuế 3.437 tỉ đồng (bằng 102% so với năm 2023).

Báo cáo thường niên năm 2023 của VRG cho biết doanh thu đạt 24.699 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế 3.372 tỉ đồng và duy trì việc làm ổn định cho hơn 83.000 lao động với mức thu nhập bình quân 8,24 triệu đồng/người/tháng.

- 5 tháng đầu năm, tôm Việt xuất khẩu sang 103 thị trường, mang về 1,3 tỷ USD

Trong 5 tháng đầu năm nay, các doanh nghiệp Việt Nam đã xuất khẩu tôm sang 103 thị trường, mang về 1,3 tỷ USD, tăng 7% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính đến hết quý II, xuất khẩu tôm có thể tiếp tục duy trì đà tăng trưởng khi tồn kho giảm bớt, giá xuất khẩu khả quan hơn.

Đây là thông tin được ông Đỗ Ngọc Tài, Phó chủ tịch Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (Vasep) chia sẻ tại Hội nghị toàn thể Hội viên Vasep năm 2024 vừa qua.

“Kim ngạch xuất khẩu tăng nhẹ so với cùng kỳ là tín hiệu tích cực tuy nhiên ngành tôm vẫn tiếp tục phải đối mặt với nhiều thách thức khi tình hình kinh tế thế giới chưa có dấu hiệu phục hồi, lạm phát vẫn cao, xung đột chưa có hồi kết”, ông Tài cho biết.

Ở thị trường Mỹ, xuất khẩu tôm Việt Nam 5 tháng đạt 229 triệu USD, tăng 1% so với cùng kỳ. Xuất khẩu tôm sang Mỹ chỉ tăng mạnh trong tháng 1, ngược lại tháng 2, tháng 4 và tháng 5 giảm mạnh.

Tại thị trường này, lạm phát vẫn cao, các chi phí nhà ở, xăng, gas... cũng cao. Bên cạnh đó, cước tàu tăng đột biến 40% từ tháng 5 do xung đột tại Trung Đông và Trung Quốc gom container rỗng để dự phòng xuất hàng cho Mỹ trước kỳ hạn bị áp thuế mới. Tôm Việt Nam còn phải cạnh tranh mạnh về giá với tôm Ecuador, Ấn Độ, Indonesia trên thị trường Mỹ.

Ông Tài nhận định, nhu cầu nhập khẩu tôm Việt Nam từ Mỹ có thể tăng nhẹ vào quý III năm nay khi các nhà nhập khẩu tăng mua phục vụ nhu cầu lễ hội cuối năm.

Ở thị trường EU, xuất khẩu tôm Việt Nam sang châu Âu đạt 165 triệu USD, tăng 8% so với cùng kỳ. Xuất khẩu tôm sang EU sau khi giảm trong tháng 2 và 3, đã phục hồi tăng trở lại trong tháng 4 và 5.