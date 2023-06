Điểm tin kinh doanh 17/6: Vàng nhẫn tăng giá dữ dội

Tại Hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 6/2023 sáng 16/6, Thiếu tướng Đặng Hồng Đức - Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, toàn bộ đối tượng cầm đầu trong vụ việc gây mất trật tư an ninh tại Đắk Lắk đã bị lực lượng công an bắt giữ.