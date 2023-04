Điểm tin kinh doanh 15/4: Vẫn lạc quan vào vàng

Vietcombank niêm yết giá mua vào – bán ra đồng USD ở mức 23.275 – 23.615 VND/USD, tăng nhẹ 5 đồng mỗi USD so với phiên hôm qua nhưng giảm 15 đồng so với phiên hôm kia.

Trên thị trường, tỷ giá diễn biến trái chiều, trong khi các ngân hàng tăng thì thị trường tự do lại giảm.

Cùng với động thái trên, đối với tỷ giá tham khảo tại Sở Giao dịch NHNN cũng được nhà điều hành giảm thêm 19 đồng ở chiều bán ra so với phiên liền trước, trong khi giữ nguyên chiều mua vào. Theo đó, tỷ giá tham khảo đang được niêm yết mức 23.450 - 24.717 VND/USD.

Theo đó, tỷ giá trung tâm sáng 14/4 được Ngân hàng Nhà nước niêm yết mức 23.588 đồng đổi 1 USD, giảm 18 đồng so với hôm qua.

VietinBank niêm yết tỷ giá mức 23.277 – 23.617 VND/USD, thậm chí đã tăng tới 44 đồng so với phiên hôm qua.

Trong khi đó, thị trường tự do có phản ứng phù hợp hơn với diễn biến thế giới, khi đồng loạt giảm khoảng 20 đồng mỗi USD, xuống quanh 23.400 – 23.450 VND/USD.

Tỷ giá trong nước đồng loạt giảm trong bối cảnh đồng USD trên thế giới chạm đáy 2,5 tháng vào phiên giao dịch ngày 13/4 (đêm qua giờ Việt Nam), sau khi chỉ số giá sản xuất của Mỹ bất ngờ giảm trong tháng 3, thúc đẩy kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sắp kết thúc chu kỳ tăng.

- Tháng 3/2023, lượng xuất khẩu hồ tiêu ghi nhận mức cao kỷ lục kể từ tháng 4/2020

Xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam trong tháng 3/2023 ghi nhận mức cao kỷ lục kể từ tháng 4/2020, đạt xấp xỉ 35,75 nghìn tấn, trị giá 106,47 triệu USD.

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) dẫn số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan cho biết, xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam trong tháng 3/2023 đạt xấp xỉ 35,75 nghìn tấn, tăng 27,6% về lượng so với tháng 2/2023, đây là con số cao kỷ lục kể từ tháng 4/2020.

Với con số này, đưa giá trị xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam đạt 106,47 triệu USD, và tăng 26,5% về trị giá so với tháng 2/2023; so với tháng 3/2022 tăng 50,6% về lượng, nhưng giảm 4,7% về trị giá.

Tính chung quý I/2023, xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam đạt xấp xỉ 76,2 nghìn tấn, trị giá 233,45 triệu USD, giảm 6% về lượng và giảm 34,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022.

Tháng 3/2023, giá xuất khẩu bình quân hồ tiêu của Việt Nam đạt mức 2.978 USD/tấn, giảm 0,9% so với tháng 2/2023 và giảm 36,7% so với tháng 3/2022. Tính chung quý I/2023, giá xuất khẩu bình quân hồ tiêu của Việt Nam đạt mức 3.064 USD/tấn, giảm 34,3% so với cùng kỳ năm 2022.