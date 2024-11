Điểm tin Kinh doanh 13/11: Giá vàng: giảm dữ dội giá vàng nhẫn và miếng

Bitcoin tiến sát mốc 90.000 USD; Nông sản Việt Nam sắp xuất hiện trên sàn thương mại điện tử và mạng xã hội Trung Quốc - Giá vàng: giảm dữ dội giá vàng nhẫn và miếng Theo cập nhật giá vàng hôm ngày 12/11, thị trường vàng trong nước vẫn giảm cực mạnh giá vàng miếng và giá vàng nhẫn. Giá vàng ngày 12/11 tiếp tục giảm cực mạnh giá vàng miếng xuống mức 84 triệu đồng/lượng bán ra. Theo đó, giá vàng SJC ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 80,5 triệu đồng/lượng mua vào và 84 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TPHCM, giá vàng SJC ngày 12/11 đang mua vào và bán ra mức tương tự so với khu vực Hà Nội và Đà Nẵng. Như vậy, so với chốt phiên trước, giá vàng SJC giảm 1,4 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra. Giá vàng Doji tại khu vực Hà Nội đang là 80,5 triệu đồng/lượng mua vào và 84 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 1,4 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước. Giá vàng Doji ngày 12/11 ở TPHCM đang mua vào và bán ra tương tự so với khu vực Hà Nội. Giá vàng PNJ niêm yết ở mức 80,5 triệu đồng/lượng mua vào và 84 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 1,4 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước. Giá vàng Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 80,5 triệu đồng/lượng mua vào và 84 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 1,6 triệu đồng/lượng chiều mua vào và giảm 1,4 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên trước. Như vậy, giá vàng trong nước hôm ngày 12/11, tiếp tục giảm rất mạnh cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước ở một số thương hiệu vàng lớn. Giá vàng nhẫn hôm ngày 12/11, tiếp đà giảm dữ dội ở một số thương hiệu vàng. Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji niêm yết ở ngưỡng 80,5 – 83,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 2,65 triệu đồng/lượng chiều mua vào và giảm 1,75 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch trước. Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 79,9 – 82,4 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 1,9 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước. Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 80,52– 83,12 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 2,56 triệu đồng/lượng chiều mua vào và giảm 1,81 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch trước. Theo cập nhật giá vàng thế giới tính đến chiều 12/11 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ngày 12/11 giảm mạnh với giá vàng giao ngay giảm 64,3 USD, xuống 2.622,6 USD/ounce. Giá vàng tương lai giao dịch lần cuối ở mức 2.629,1 USD/ounce, giảm 62,7 USD so với rạng sáng qua. Đồng USD tiếp tục mạnh lên đã gây áp lực lên vàng và khiến giá kim loại quý này mất đi hơn 2% vào đầu tuần. - Nông sản Việt Nam sắp xuất hiện trên sàn thương mại điện tử và mạng xã hội Trung Quốc Dự kiến ngày 20-11 tới đây sẽ diễn ra lễ ra mắt gian hàng nông sản Việt Nam trên các nền tảng thương mại điện tử và mạng xã hội Trung Quốc Đây là sự kiện trong khuôn khổ Hội chợ triển lãm Nông nghiệp Quốc tế lần thứ 24 - AgroViet 2024 do Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp (Bộ NN-PTNT) dự kiến tổ chức từ ngày 20 đến 23-11, tại khu Hội chợ triển lãm giao dịch kinh tế và thương mại (số 489 Hoàng Quốc Việt, Bắc Từ Liêm, Hà Nội). Tại cuộc họp báo ngày 12-11, Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp cho biết ban tổ chức đã nhận được đăng ký tham gia của gần 100 đơn vị trong và ngoài nước tương đương 250 gian hàng tiêu chuẩn. Trong đó, Khu gian hàng doanh nghiệp quốc tế 99 gian, đến từ các nước như: Trung Quốc, Đài Loan, Mông Cổ, Hàn Quốc, Úc, Nga. Khu gian hàng trong nước đến từ 36 địa phương, gồm: Bình Thuận, Thanh Hóa, TP HCM, Tây Ninh, Ninh Bình, Hưng Yên, Lạng Sơn, Cao Bằng, Lào Cai, Thừa Thiên Huế, Đồng Nai, Yên Bái, Điện Biên, Kiên Giang… AgroViet 2024 được tổ chức nhằm thúc đẩy, mở rộng quan hệ hợp tác giao lưu kinh tế quốc tế, quảng bá thương hiệu, sản phẩm, giao dịch thương mại, tôn vinh những sản phẩm nông, lâm, thủy sản, sản phẩm OCOP, nông đặc sản của các địa phương trong cả nước; là cơ hội để các doanh nghiệp, HTX củng cố và khai thác thị trường nội địa và xuất khẩu. Theo ông Hoàng Văn Dự, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp, trong khuôn khổ Hội chợ sẽ diễn ra nhiều hoạt động như: Lễ khai mạc; Diễn đàn Xúc tiến nông sản Việt Nam - Mông Cổ; Hội nghị giao thương doanh nghiệp Việt Nam - Trung Quốc và Lễ ra mắt gian hàng nông sản Việt Nam trên các nền tảng thương mại điện tử và mạng xã hội Trung Quốc. Theo ông Dự, sự kiện lần này hứa hẹn nhiều doanh nghiệp nông sản Trung Quốc sang tìm kiếm để nhập khẩu, tăng cơ hội kết nối với doanh nghiệp Việt Nam. - Vốn hóa Tesla vượt 1.000 tỷ USD Sau hơn 2 năm, định giá của Tesla lần đầu vượt ngưỡng 1.000 tỷ USD sau khi cổ phiếu Tesla tăng mạnh, nhờ được hưởng lợi từ kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ năm nay. Kết phiên giao dịch cuối tuần trước, cổ phiếu Tesla tăng 8,19% lên 321,22 USD. Điều này giúp định giá của công ty lần đầu vượt ngưỡng 1.000 tỷ USD sau hơn 2 năm. Tuần trước, cổ phiếu Tesla đã tăng 29%, giúp giá trị thị trường công ty thêm 230 tỷ USD, mức cao nhất kể từ tháng 1/2023. Như vậy, Tesla đang đứng vị trí thứ 7 trong câu lạc bộ 8 công ty có vốn hóa nghìn tỷ USD. Dẫn đầu nhóm này là Nvidia (3.620 tỷ USD), Apple (3.430 tỷ USD) và Microsoft (3.140 tỷ USD)... Cổ phiếu Tesla đã tăng vọt từ cuối tháng 10, sau khi công ty báo cáo tỷ suất lợi nhuận hàng quý tăng và dự báo lượng giao hàng sẽ tăng 20% đến 30% trong năm tới. Mối quan hệ đặc biệt giữa tỷ phú Elon Musk và ông Trump được xem là chất xúc tác cho đợt tăng giá này. CEO Tesla đã đầu tư ít nhất 130 triệu USD vào chiến dịch tranh cử của ông Trump. Giới phân tích kỳ vọng chính sách của tân tổng thống đắc cử sẽ có lợi cho Tesla. Ông Garrett Nelson, nhà phân tích cổ phiếu cấp cao tại CFRA Research, cho rằng Tesla và CEO Elon Musk hưởng lợi hàng đầu từ kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ. - VNPT khẳng định vị thế tại các Giải thưởng quốc tế uy tín VNPT tiếp tục khẳng định vị thế và năng lực trên thị trường quốc tế khi xuất sắc giành 1 giải Vàng, 1 giải Bạc tại Giải thưởng Globee Business Awards 2024 và 1 giải Đồng tại Giải thưởng Kinh doanh Quốc tế International Business Awards lần thứ 21 của Stevie Awards. Tại Globee Business Awards 2024, Nền tảng lắng nghe và giám sát mạng xã hội (VnSocial) của VNPT đã xuất sắc giành giải Vàng ở hạng mục giải pháp IT dành cho Chính phủ và sản phẩm Thư viện số (vnEdu DigiLib) giành giải Bạc tại hạng mục đổi mới sáng tạo trong giáo dục/website đào tạo. Hai sản phẩm này được các chuyên gia quốc tế đánh giá cao bởi tính ứng dụng cao của sản phẩm và những tính năng vượt trội so với các sản phẩm khác. Không chỉ chiến thắng tại Globee Business Awards 2024, VNPT còn được ghi dấu ấn tại Giải thưởng Kinh doanh Quốc tế International Business Awards thường niên lần thứ 21 của Stevie Awards với Dịch vụ cấp dấu thời gian trên ký số (VNPT TSA) – Giải Đồng ở hạng mục Các dịch vụ tài chính. Trải qua hơn 2 tháng đánh giá theo điểm trung bình của hơn 300 chuyên gia toàn cầu, VNPT TSA thực sự đã thuyết phục được Ban giám khảo về những ưu thế vượt trội của tính năng, lợi ích cũng như sự hài lòng của khách hàng. Globee Business Awards 2024 và International Business Awards 2024 đều là những giải thưởng quốc tế danh giá nhất hiện nay, được tổ chức hàng năm và đã thu hút sự tham gia của hàng nghìn doanh nghiệp tên tuổi trên toàn cầu. Các sản phẩm đạt giải đều trải qua quá trình đánh giá khắt khe từ các chuyên gia hàng đầu đến từ nhiều quốc gia, với tiêu chí tập trung vào sự đổi mới, sáng tạo, cải tiến kinh doanh và đóng góp vào quá trình chuyển đổi số mà các sản phẩm mang lại. - Bitcoin tiến sát mốc 90.000 USD Những ngày gần đây, thị trường tiền mã hóa đang trải qua cơn sốt chưa từng có, đặc biệt là Bitcoin, khi đồng tiền này đã vượt qua mức giá 80.000 USD và hiện tại lại có thêm một nhịp tăng kéo mạnh lên sát mốc 90.000 USD. Hiện mỗi Bitcoin đang giao dịch ở mức 88.702 USD. Có thời điểm chạm mốc 89.623 USD. Đây là mức giá cao nhất từ trước đến nay của Bitcoin, một mốc mới đáng chú ý trong hành trình dự kiến hướng đến 100.000 USD vào cuối năm nay. Các nhà đầu tư kỳ vọng Bitcoin sẽ tiếp tục phá vỡ các kỷ lục giá trong những tuần tới, đặc biệt là khi nền kinh tế tiền mã hóa đang được định hình lại dưới tác động của những chính sách hỗ trợ từ chính phủ. Tiền số bùng nổ kể từ chiến thắng của ông Donald Trump, giúp các nhà đầu tư dự đoán cách tiếp cận thân thiện hơn với tài sản kỹ thuật số trong nhiệm kỳ tổng thống của ông. Các nhà phân tích của Citi Group cho rằng ông Donald Trump có thể thiết lập một khuôn khổ pháp lý rõ ràng cho tiền điện tử và Mỹ có thể trở thành trung tâm tiền điện tử, như ông Trump đã tuyên bố trong bài phát biểu bầu cử của mình.