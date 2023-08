Điểm tin kinh doanh 12/8: Thị trường trầm lắng, giá vàng đứng yên

- Thị trường trầm lắng, giá vàng đứng yên

Giá vàng hôm 11/8 đã hãm được đà giảm sau báo cáo về tình hình lạm phát trong tháng 7 của Mỹ vừa được công bố tối 10/8. Giá vàng thế giới hiện đang giao dịch ở mức 1.913,4 USD/ounce. Trong nước, giá vàng miếng SJC đi ngang, giao dịch quanh mức 67,3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước ngày 11/8 đứng yên, giao dịch trong xu hướng đi ngang quanh mức 67,3 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, tính đến 9 giờ 30 phút sáng, giá vàng DOJI tại Hà Nội niêm yết ở mức 66,65 triệu đồng/lượng mua vào và 67,35 triệu đồng/lượng bán ra, đứng yên so kết thúc phiên giao dịch hôm trước.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, giá vàng thương hiệu này, mua vào ở mức tương tự, song bán ra thấp hơn 100.000 đồng so khu vực Hà Nội.

Trong khi đó, giá vàng SJC sáng 11/8 niêm yết mua vào-bán ra ở mức 66,7-67,32 triệu đồng/lượng.

Vàng PNJ đang mua vào ở mức 56 triệu đồng/lượng và bán ra mức 57 triệu đồng/lượng.

Giá vàng giao ngay thế giới sáng 11/8 giao dịch ở mức 1.913,4 USD/ounce, đứng yên so kết phiên hôm qua. Vàng tương lai tháng 12 giao dịch lần cuối ở mức 1.947,1 USD/ounce giảm 1,8 USD so phiên giao dịch trước đó.

Giá vàng sáng 11/8 hãm được đà giảm liên tiếp từ đầu tuần sau khi các báo cáo mới công bố cho thấy, lạm phát của Mỹ tiếp tục “hạ nhiệt” và thị trường việc làm cũng đang có dấu hiệu suy yếu.

Cụ thể, trong tháng 7, Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) Mỹ đã tăng 0,2% so với tháng trước, khớp với dự báo của các chuyên gia. Nếu so với cùng kỳ năm ngoái, CPI tăng 3,2%, thấp hơn một chút so dự báo 3,3% từ các chuyên gia, nhưng lại cao hơn mức 3% của tháng 6.

Chỉ số CPI lõi, loại trừ thực phẩm và năng lượng, cũng tăng 0,2% so tháng trước và tăng 4,7% so cùng kỳ. Con số này thấp hơn so với dự báo tăng 4,8% của các chuyên gia tham gia cuộc thăm dò của Dow Jones.