Điểm tin kinh doanh 12/6: Giá vàng tuần này tăng hay giảm?

Chỉ tiêu sản lượng, PLX cũng đặt kế hoạch 12.95 triệu tấn xăng dầu xuất bán, giảm 7% so với thực hiện 2022. Công ty dự kiến trình đại hội giảm tỷ lệ cổ tức 2022 xuống còn 7%, so với kế hoạch 12%. tỷ lệ cổ tức 2023 dự kiến là 10%.

Cụ thể, Hội đồng Quản trị công ty dự kiến trình Đại hội đồng Cổ đông mức doanh thu 2023 là 190 nghìn tỷ đồng, giảm 38% so với thực hiện năm 2022. Kế hoạch lãi trước thuế gần 3.23 nghìn tỷ đồng, tăng 42%.

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex, mã chứng khoán PLX) đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2023 đạt 3.228 tỷ đồng, tăng 42% so với thực hiện của năm 2022.

Kết thúc quý 1, PLX ghi nhận doanh thu 67.43 nghìn tỷ; lãi trước thuế 838 tỷ đồng. Như vậy, doanh nghiệp thực hiện được 35.4% kế hoạch doanh thu và gần 26% mục tiêu lãi trước thuế cả năm.

- 8 Hội, Hiệp hội vật liệu xây dựng “kêu cứu”, kiến nghị Chính phủ giúp đỡ

8 Hội và Hiệp hội bao gồm Hội Vật liệu xây dựng Việt Nam; Hiệp hội Xi măng Việt Nam; Hội Bê tông Việt Nam; Hiệp hội Thép Việt Nam; Hiệp hội Gốm sứ Xây dựng Việt Nam; Hiệp hội Kính và Thủy tinh Việt Nam; Hiệp hội Tấm lợp Việt Nam và Hội Khoa học Kỹ thuật Cầu đường Việt Nam cho hay hiện nay, hầu hết các sản phẩm vật liệu xây dựng chủ yếu như xi măng, bê tông, thép, kính xây dựng, gốm sứ… đều bị sụt giảm sản lượng sản xuất và tiêu thụ.

Cụ thể, sản lượng sản xuất và tiêu thụ của các doanh nghiệp xi măng trong 5 tháng đầu năm 2023 giảm khoảng 20% so với cùng kỳ năm 2022. Với ngành Thép, sản xuất thép thô trong 4 tháng đầu năm giảm 22% so với cùng kỳ, tiêu thụ giảm 18% và xuất khẩu giảm 78%. Cùng thời gian này, sản lượng sản xuất thép xây dựng cũng giảm 26,4%; tiêu thụ giảm 26% và xuất khẩu giảm 41,7% so với cùng kỳ năm 2022.

Với ngành Kính xây dựng, trong giai đoạn 2020-202, ước tính khoảng 80% các đơn vị gia công, lắp đặt kính tạm dừng sản xuất, kinh doanh; doanh thu toàn ngành giảm 50-70% so với cùng kỳ các năm trước. Sản lượng sản xuất của các doanh nghiệp gốm sứ hiện nay cũng chỉ duy trì 50 - 60% so với công suất thiết kế, nhưng vẫn tồn kho 18 - 20% sản phẩm không tiêu thụ được.

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng nêu là những điểm nghẽn lớn đang tồn tại trong ngành vật liệu xây dựng như giá cả năng lượng, giá các loại nguyên vật liệu đầu vào tăng cao, chi phí logistics, thuế xuất khẩu cũng tăng, trong nhu cầu tiêu thụ của thị trường giảm. Thị trường bất động sản đóng băng, số lượng cac dự án mới được triển khai rất ít, ảnh rất lớn tới đầu ra của ngành Vật liệu xây dựng. Các dự án xây dựng bằng vốn đầu tư công có tiến độ giải ngân chậm và triển khai chậm hơn kế hoạch. Việc tiếp cận nguồn vốn sản xuất trong năm 2022 còn nhiều khó khăn do lãi suất ngân hàng cao. Đặc biệt, Hiệp hội bê tông Việt Nam cho rằng, tình trạng nợ đọng kéo dài đang “bào mòn” nguồn lực của các doanh nghiệp.

Đặc biệt, tất cả các Hội và Hiệp hội đều kiến nghị Chính phủ, Bộ Xây dựng và các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền nghiên cứu các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho ngành bất động sản, từ đó khai thông đầu ra cho ngành Vật liệu xây dựng.

- Bắc Giang đã tiêu thụ được gần 36.000 tấn vải thiều

Đến nay, số lượng vải thiều Bắc Giang đã tiêu thụ được là 35.794 tấn, trong đó vải thiều sớm 31.567 tấn, vải chính vụ là 4.227 tấn.

Theo Sở Công thương tỉnh Bắc Giang , lượng vải thiều tiêu thụ trong nước là 14.809 tấn, thông qua các hệ thống chợ đầu mối, siêu thị, trung tâm thương mại, các sàn thương mại điện tử và hệ thống buôn bán lẻ khác.

Vải thiều xuất khẩu là 20.985 tấn, trong đó xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc 20.946 tấn, Nhật Bản 12 tấn, Mỹ 10 tấn, các nước EU 15 tấn. Riêng trong ngày 10.6, lượng vải thiều Bắc Giang tiêu thụ là 4.460 tấn, trong đó nội địa 1.970 tấn, xuất khẩu 2.490 tấn.

Hiện nay, vải u hồng giá dao động từ 15.000 - 25.000 đồng/kg; vải thiều từ 20.000 - 35.000 đồng/kg.