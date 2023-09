Điểm tin kinh doanh 11/9: Giá vàng đứt chuỗi tăng phi mã?

- 8 tháng, cấp than cho điện đạt trên 37 triệu tấn

Lũy kế đến hết tháng 8/2023, sản lượng than thương phẩm sản xuất đạt khoảng 40,72 triệu tấn, trong đó cấp cho điện khoảng 34,07 triệu tấn than.

Theo số liệu của Bộ Công Thương, ước tính đến hết tháng 8/2023, sản lượng than thương phẩm sản xuất đạt khoảng 40,72 triệu tấn, trong đó than thương phẩm xuất trong nước khoảng 31,56 triệu tấn, gồm Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) 27,01 triệu tấn, Tổng công ty Đông Bắc 4,55 triệu tấn; than nhập khẩu khoảng 9,16 triệu tấn, gồm TKV 5,97 triệu tấn, Tổng công ty Đông Bắc 3,19 triệu tấn.

Tổng khối lượng than cấp cho điện khoảng 34,07 triệu tấn. Trong đó, TKV cấp khoảng 27,83 triệu tấn, đạt 72,19% khối lượng hợp đồng, bằng 117,28% so với cùng kỳ năm 2022; Tổng công ty Đông Bắc cấp khoảng 6,24 triệu tấn, đạt 80,23% khối lượng hợp đồng, bằng 138,15% so với cùng kỳ năm 2022.

Dự kiến, cả năm 2023, sản lượng than thương phẩm sản xuất đạt khoảng 57,88 triệu tấn, trong đó than thương phẩm sản xuất trong nước khoảng 44,68 triệu tấn (TKV 38,67 triệu tấn, Tổng công ty Đông Bắc 6,01 triệu tấn); than nhập khẩu khoảng 13,2 triệu tấn (TKV 9,2 triệu tấn, Tổng công ty Đông Bắc 64,0 triệu tấn).

Tổng than tiêu thụ khoảng 57,08 triệu tấn, trong đó, cung cấp than cho sản xuất điện khoảng 46,29 triệu tấn.

Dự kiến cả năm 2023, TKV cấp khoảng 38,52 triệu tấn, đảm bảo đủ khối lượng cam kết theo Hợp đồng đã ký; Tổng công ty Đông Bắc dự kiến cấp khoảng 8,2 triệu tấn, bằng 103% khối lượng Hợp đồng đã ký.

- TP.HCM sẽ có trung tâm logistics tầm cỡ khu vực

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, điều hành hoạt động vận tải, áp dụng công nghệ vận tải tiên tiến, phát triển đồng bộ dịch vụ hỗ trợ vận tải, vận tải đa phương thức, nâng cao chất lượng dịch vụ logistics ở TP.HCM.

Chương trình hành động vừa được ban hành của Bộ Giao thông vận tải thực hiện Nghị quyết 31/NQ/TW ngày 30/12/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiện vụ phát triển TP.HCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết 87/2023/NQ-CP ngày 02/6/2023 của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 31/2022 của Bộ Chính trị, đã nêu rõ như vậy.