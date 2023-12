Điểm tin kinh doanh 11/12: Giá vàng tuần này: Đà giảm chưa dừng?

Chúng tôi vẫn rất kỳ vọng chỉ số sẽ tiếp tục phục hồi và sẽ kiểm tra lại vùng đỉnh của nhịp hồi trước đó quanh khu vực 1.130-1.132 điểm trong thời gian tới và xa hơn là vùng kháng cự mạnh quanh mốc 1.150-1.160 điểm.

- Bão sale 12.12, săn deal đồng giá từ 12 ngàn đồng

Dịp này, các sản phẩm công nghệ từ điện thoại, phụ kiện như: cáp sạc, pin sạc dự phòng, tai nghe,...ưu đãi đến 92%, cùng nhiều sản phẩm điện thoại, MacBook, máy tính bảng, iPad giảm thêm đến 500 ngàn đồng.

Từ ngày 11/12 đến 12/12 hệ thống Di Động Việt triển khai chương trình “Bão sale 12.12 - Giá tốt chốt năm” với hàng ngàn deal điện thoại, phụ kiện công nghệ cực cháy đồng giá 12 ngàn đồng, 122 ngàn đồng, 1,22 triệu đồng,...

Cụ thể, các phụ kiện như cáp sạc ACEFAST đồng giá 12 ngàn đồng, pin Sạc dự phòng Innostyle đồng giá 122 ngàn đồng, tai nghe Baseus đồng giá 122 ngàn đồng, bút cảm ứng ZAGG đồng giá 1,22 triệu đồng…

Ngoài săn deal đồng giá, trong hai ngày bão sale hệ thống tung ra 5 suất bán đặc biệt áp dụng cho sản phẩm điện thoại Samsung Galaxy S23 dung lượng 8GB/128GB giá chỉ 12,22 triệu đồng (giá niêm yết 22,99 triệu đồng). Mức giá ưu đãi đến 47% so với giá niêm yết.

Cũng trong ngày bão sale 12/12, người dùng khi mua các sản phẩm điện thoại, MacBook, máy tính bảng, iPad cũng được giảm giá thêm đến 500 ngàn đồng trong khung giờ vàng từ 8h - 11h và 11h - 22h vốn đã giảm đến 12 triệu đồng.

Model được người dùng quan tâm nhất hiện nay là Galaxy S23 Ultra 256GB, với mức giá hấp dẫn chỉ còn 22,49 triệu đồng, giảm 9,5 triệu đồng so với giá niêm yết. Còn phiên bản 512GB giảm sâu 11,5 triệu đồng, giá chỉ 25,49 triệu đồng.

Bên cạnh đó, Di Động Việt còn mang đến cho người dùng nhiều ưu đãi hấp dẫn như: Giảm thêm đến 1 triệu đồng khi lựa chọn hình thức Trade-in thu cũ đổi mới; giảm ngay 100 ngàn đồng cho khách hàng mới mua điện thoại Samsung; mua trả góp 4 không (không lãi suất, không cần thẻ tín dụng, không trả trước, không phí chuyển đổi).

- Bộ Công Thương giao EVN tăng mua điện từ Lào

Lãnh đạo Bộ Công Thương giao EVN khẩn trương trình Chính phủ về cơ chế giá điện nhập khẩu từ Lào và hoàn thành trong quý I/2024.

Tại hội nghị thúc đẩy hợp tác mua bán than giữa Việt Nam và Lào vừa diễn ra, Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên đánh giá việc nhập khẩu điện, than từ Lào không chỉ giúp phát triển kinh tế giữa hai nước mà còn thực hiện mục tiêu kép về an ninh quốc phòng và cung ứng năng lượng cho nền kinh tế.

Để đảm bảo cung ứng điện trong những năm tới, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên yêu cầu Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) khẩn trương trình Chính phủ về cơ chế giá điện nhập khẩu từ Lào và hoàn thành trong quý I/2024.

Bộ trưởng cũng giao EVN trong tháng 12 phải đề xuất về việc triển khai đường dây truyền tải mới từ Lào về Việt Nam để kêu gọi đầu tư nhằm nâng công suất nhập khẩu điện từ Lào.