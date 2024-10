Điểm tin Kinh doanh 11/10: Giá vàng: Giảm mạnh

Cổ phiếu cần quan tâm ngày 11/10; Hai lãnh đạo PNJ đăng ký bán hơn 1 triệu cổ phiếu - Giá vàng: Giảm mạnh Giá vàng hôm 10/10, giảm mạnh đối với cả vàng miếng SJC và vàng nhẫn. Cụ thể, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) công bố giá vàng miếng SJC ở mức 82,5 - 84,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên hôm 9/10. Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI công bố giá bán vàng miếng SJC ở 82,5 - 84,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên hôm 9/10. Giá vàng Phú Quý công bố giá vàng miếng SJC ở mức 82,5 - 84,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên hôm 9/10. Công ty PNJ tại TP Hồ Chí Minh công bố giá vàng miếng SJC ở mức 81,8 - 82,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 500 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 500 nghìn đồng/lượng ở chiều bán ra so với chốt phiên hôm 9/10. Công ty PNJ tại Hà Nội công bố giá vàng miếng SJC ở mức 81,8 - 82,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 500 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 500 nghìn đồng/lượng ở chiều bán ra so với chốt phiên hôm 9/10. Công ty Bảo Tín Minh Châu công bố giá vàng miếng SJC ở mức 82,5 - 84,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên hôm 9/10. Cùng với xu thế giảm của vàng thế giới, giá vàng nhẫn trong nước hôm 10/10 cùng giảm mạnh. Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 81,9 - 82,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 400 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên hôm 9/10. Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) công bố giá bán vàng nhẫn ở mức 81,6 - 83 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 200 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 100 nghìn đồng/lượng ở chiều bán ra so với chốt phiên hôm 9/10. Giá vàng thế giới hôm 10/10 vẫn duy trì trên 2.608,4 USD/ounce, giảm 6,6 USD/ounce so với đêm qua. Giá vàng giao tương lai tháng 12/2024 trên sàn Comex New York ở mứ 2.626,9 USD/ounce. - Tập đoàn Vingroup ký kết hợp tác thúc đẩy chuyển đổi xanh với Tổng Công ty đường sắt Việt Nam Tập đoàn Vingroup và Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về thúc đẩy chuyển đổi xanh toàn diện. Theo biên bản ghi nhớ thỏa thuận hợp tác vừa được ký kết, VNR sẽ tích cực tham gia chương trình “Mãnh liệt Tinh thần Việt Nam - Vì tương lai xanh” để chung tay thúc đẩy mạnh mẽ quá trình chuyển đổi xanh cùng Tập đoàn Vingroup. Hai bên sẽ hợp tác để triển khai các chương trình xúc tiến bán hàng trong hệ sinh thái của mỗi bên; cùng phối hợp truyền thông, quảng bá các hành trình du lịch, điểm đến trên khắp Việt Nam thông qua hệ thống đường sắt quốc gia; hợp tác, liên kết để cùng xây dựng các sản phẩm chung của hai thương hiệu mang tầm quốc gia. VNR cũng sẽ tạo điều kiện để tích hợp hệ thống trạm sạc công cộng V-Green vào hệ thống nhà ga và các cơ sở của Tổng Công ty trên toàn quốc, qua đó giúp người dân và cán bộ nhân viên VNR dễ dàng tiếp cận và sử dụng xe điện. Các công ty đối tác khác thuộc hệ sinh thái Vingroup như GSM, FGF cũng sẽ được tạo điều kiện để cung cấp các giải pháp di chuyển xanh, văn minh bằng xe điện tại các khu vực nhà ga đường sắt trên toàn quốc. Phát biểu tại buổi lễ ký kết thoả thuận hợp tác, ông Hoàng Gia Khánh - Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cho biết: “Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam là doanh nghiệp nhà nước do Chính phủ thành lập duy nhất tại Việt Nam đang quản lý, khai thác và vận hành hệ thống đường sắt quốc gia hiện hữu. Cả VNR và Vingroup đều đang và sẽ vận hành các loại hình phương tiện giao thông thân thiện với môi trường. Sự hợp tác của hai Tập đoàn, Tổng Công ty nhằm khai thác các tiềm năng, lợi thế của hai bên và hướng tới mục tiêu chuyển đổi xanh, góp phần hiện thực cam kết Net Zero vào năm 2050 của Việt Nam”. - Cổ phiếu cần quan tâm ngày 11/10 Trích báo cáo phân tích một số cổ phiếu cần quan tâm trước phiên 11/10 của các công ty chứng khoán. Khuyến nghị trung lập dành cho cổ phiếu GMD CTCK SSI (SSI) Chúng tôi nhận thấy ban lãnh đạo của CTCP Gemadept (GMD – sàn HOSE) khá tích cực về thị trường năm 2025, tình hình cạnh tranh và các dự án mở rộng công suất, mặc dù việc này sẽ phụ thuộc vào tiến độ tăng vốn. Hầu hết các điểm chính đều phù hợp với kỳ vọng và giả định về ngành và công ty của chúng tôi, do đó chúng tôi duy trì ước tính và khuyến nghị trung lập đối với GMD, với giá mục tiêu 1 năm là 84.000 đồng/cổ phiếu (tiềm năng tăng giá là 11,26%). Cổ phiếu GMD tiếp tục là lựa chọn yêu thích của chúng tôi khi muốn tham gia vào câu chuyện tăng trưởng của ngành xuất khẩu và sản xuất, do đó chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư có thể tích lũy cổ phiếu trong các phiên giá giảm. Khuyến nghị trung lập dành cho cổ phiếu PVT CTCK SSI (SSI) Trong quý III/2024, Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí (PVT – sàn HOSE) có kế hoạch bán lại tàu PVT Synergy, và có thể ghi nhận 150 tỷ đồng lợi nhuận bất thường vào lợi nhuận hoạt động. Do đó, chúng tôi kỳ vọng lợi nhuận trước thuế của PVT trong quý III/2024 sẽ đạt 505 tỷ đồng, tăng trưởng 27% so với cùng kỳ, và đây có thể là yếu tố thúc đẩy ngắn hạn cho giá cổ phiếu. Chúng tôi duy trì khuyến nghị trung lập với giá mục tiêu 1 năm là 30.000 đồng/cổ phiếu đối với cổ phiếu PVT, do chúng tôi cho rằng chu kỳ tăng trưởng hiện tại của thị trường tàu chở hàng lỏng đã ở mức đỉnh, do đó chúng tôi muốn chờ chiến lược phân bổ công suất mới của công ty trước khi điều chỉnh tăng khuyến nghị đối với cổ phiếu. Mức giá hợp lý của cổ phiếu NNC là 33.200 đồng/CP CTCK Kiến thiết Việt Nam (CSI) Các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng, khu công nghiệp đồng loạt được triển khai giúp các doanh nghiệp về vật liệu xây dựng nói chung và Đá Núi Nhỏ nói riêng được hưởng lợi. Trong 6 tháng đầu năm 2024, nhiều doanh nghiệp về đá xây dựng niêm yết trên sàn đều có kết quả tích cực như CTI, VLB với mức tăng trưởng doanh thu trung bình 30%. Riêng Đá Núi Nhỏ có mức tăng trưởng 55% tương ứng đạt 117,4 tỷ đồng. Doanh thu chủ yếu được đóng góp từ mỏ đá Mũi Tàu với 91,5 tỷ đồng ( chiếm 77,9% tổng doanh thu). Trong quý II/2024, biên lợi nhuận được cải thiện từ 26% cùng kỳ lên đến 43,9% nhờ có doanh thu từ mỏ đá Núi Nhỏ có biên lợi nhuận cao hơn. Vì vậy, lợi nhuận sau thuế của NNC quý II/2024 đạt 20,15 tỷ (tăng trưởng 134,8%). Nhu cầu về đá xây dựng cao trong năm tới nhờ (1) Các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng được tập trung triển khai đầu tư, nhất là các dự án giao thông kết nối liên vùng như Gia Nghĩa – Chơn Thành, Đường Đồng Phú – Bình Dương, Thủ Dầu Một – chơn Thành, Xây dựng và mở rộng Quốc Lộ 13… (2) Thu hút vốn đầu tư FDI, kéo theo nhu cầu phát triển Khu công nghiệp. Trong 8 tháng đầu năm 2024 tỉnh đã đạt được 169 triệu USD vốn FDI đăng ký. Bình quân 5 năm gần nhất gần đạt 400 triệu USD/năm. Theo danh mục dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2021-2030 có 8 dự án phát triển hạ tầng khu công nghiệp và dân cư với 9.100 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 7,8 tỷ USD. Khai thác tối đa công suất mỏ đá Mũi Tàu: Trong thị trường đá xây dựng, cự ly vận chuyển quyết định rất lớn đến xác định khu vực thị trường. Nhiều mỏ khác cạnh tranh như mỏ becamex, mỏ Phước Vĩnh, mỏ Tam Lập, mỏ Miền Đông, mỏ Hùng Vương, mỏ Tân Thịnh, cụm mỏ Thường Tân, cụm mỏ Tân Cảng, Vĩnh Hải… đều có cự ly vận chuyển gần hơn mỏ Mũi Tàu. Tuy nhiên, nhờ nhu cầu đá cao giúp mỏ đá Mũi Tàu có thể khai thác tối đa công suất. Năm 2023 đã hoàn thành nâng cấp dây chuyền máy nghiền đá, các máy thiết bị khác nâng công suất chế biến năm 2024 lên trên 1 triệu m3. Tình hình tài chính ổn định, không nợ vay: Nợ ngắn hạn chiếm gần như toàn bộ tổng nợ, tại quý II/2024, tỷ lệ nợ / Vốn chủ sở hữu chỉ là 15,2%. Nếu đem so với lượng tiền mặt và tiền gửi có kỳ hạn thì Tổng nợ chỉ bằng 41.8% cho thấy kết cấu tài chính vững chắc. Tài sản cố định chỉ chiếm 24% tài sản dài hạn tại quý II/2024, khoản còn lại được sử dụng để đầu tư vào công ty khác là Công ty cổ phần Vật Liệu và Xây Dựng Bình Dương (MVC) và Công ty cổ phần Gạch Ngói Nhị Hiệp, hai công ty con này đều có liên quan đến Chủ tịch. Nhờ sự hồi phục của ngành, tình hình kinh doanh của NNC được cải thiện hơn. Chúng tôi dự phóng sản lượng tiêu thụ duy trì 1,4 triệu tấn và giá bán đã cứ mỗi 2 năm sẽ tăng 5%. Với những giả thiết trên BVPS đánh giá lại đạt 36.800 đồng/CP và EPS năm 2025 đạt 2.950 đồng. Với PB và PE lần lượt là 1 và 10 thì giá trị hợp lý của cổ phiếu là 35.300 đồng/CP và 29.500 đồng/CP. Kết hợp 2 phương pháp trên với tỷ trọng 50%-50% thì mức giá hợp lý của NNC đạt 33.200 đồng/CP. - Ngân hàng Nhà nước hút ròng 66.907 tỷ đồng, đà tăng lãi suất huy động đã giảm Trong 10 ngày đầu tháng 10, Ngân hàng Nhà nước đã hút ròng 66.907 tỷ đồng. Đà tăng lãi suất huy động tại các ngân hàng cũng đang có xu hướng hạ nhiệt. Trong 4 phiên đầu tuần (từ 7/10 - 10/10), Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã chào thầu trung bình mỗi phiên gần 3.000 tỷ đồng trên kênh cầm cố, hút ròng 10.339 tỷ đồng từ thị trường thông qua nghiệp vụ thị trường mở. Tính từ đầu tháng 10 đến cuối tuần trước (4/10), NHNN đã hút ròng 56.567,68 tỷ đồng trên kênh cầm cố. Như vậy, nếu tính cả tuần này, NHNN đã hút ròng 66.907 tỷ đồng. Về thanh khoản hệ thống, theo khảo sát mới đây của NHNN, thanh khoản Quý 3/2024 vẫn duy trì ở trạng thái "tốt", tiếp tục cải thiện so với quý trước. 72,8% tổ chức tín dụng nhận định tình hình thanh khoản chung ở trạng thái “tốt”, nhỉnh hơn mức 72,5% kỳ trước. 25,4% tổ chức tín dụng nhận định thanh khoản “bình thường”. Các tổ chức tín dụng dự báo tình hình thanh khoản sẽ tiếp tục cải thiện trong Quý 4/2024. Lãi suất giao dịch liên ngân hàng tiếp tục giảm trong phiên 10/10. Lãi suất qua đêm trên thị trường liên ngân hàng giảm 0,06% so với phiên trước đó, còn 3,31%. So với tuần trước, lãi suất liên ngân hàng qua đêm đã giảm gần 0,7%. - Hai lãnh đạo PNJ đăng ký bán hơn 1 triệu cổ phiếu Theo Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE), Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ, mã Ck: PNJ) vừa có thông báo về giao dịch cổ phiếu của 2 người nội bộ là lãnh đạo doanh nghiệp. Ông Lê Trí Thông - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) kiêm Tổng giám đốc, vừa đăng ký bán 500.000 cổ phiếu, trong tổng số hơn 1,7 triệu cổ phần đang nắm giữ. Thời gian giao dịch dự kiến từ 14/10 - 12/11. Sau giao dịch, ông Lê Trí Thông còn nắm giữ hơn 1,2 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu 0,36% vốn so với mức 0,5% vốn tại PNJ như hiện nay. Bà Đặng Thị Lài - thành viên HĐQT kiêm Giám đốc cao cấp tài chính, cũng vừa đăng ký bán 600.000 cổ phiếu, trong hơn 2,46 triệu cổ phần đang nắm giữ. Thời gian giao dịch dự kiến từ ngày 14/10 - 30/10. Nếu giao dịch thành công, bà Lài sẽ còn nắm giữ hơn 1,86 triệu cổ phần, tương đương tỷ lệ sở hữu 0,55% vốn so với mức 0,73% hiện tại.