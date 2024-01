Điểm tin kinh doanh 10/1: Vàng miếng SJC bật tăng nửa triệu đồng sau chuỗi 5 ngày suy yếu

Việc nhóm cổ phiếu ngân hàng bị chốt lời mạnh khiến cho VN Index mất đi “điểm tựa” quan trọng và rơi vào trạng thái mất điểm. Tuy nhiên, không như kỳ vọng của nhà đầu tư, dòng tiền rút ra khỏi nhà băng đã không luân chuyển mạnh nhóm ngành còn lại.

Động thái trên vô tình tạo nên tâm lý tiêu cực với các nhóm ngành như bất động sản, thép, bán lẻ, hóa chất, dầu khí, viễn thông… Đây cũng chính là nguyên nhân khiến VN Index điều chỉnh giảm sau chuỗi 7 phiên tăng.

Cụ thể, VN Index đóng cửa giảm 1,6 điểm (0,14%) xuống 1.158,59 điểm. Mặc dù chỉ số chỉ giảm nhẹ nhưng sắc đỏ lại chiếm vị thế áp đảo trên bảng điện với 340 mã giảm so với 157 mã tăng.

Đáng chú ý nhóm cổ phiếu giúp chỉ số không giảm sâu lại đến từ 3 mã ngân hàng là VCB, CTG và TCB. Chiều ngược lại, nhóm cổ phiếu nhà băng khiến cho số điều chỉnh gồm: BID, ACB, VPB, TPB, EIB, OCB, LPB.

Thanh khoản phiên hôm nay duy trì trên ở mức trung bình với 868 triệu cổ phiếu khớp lệnh, tương đương giá trị giao dịch đạt 18.444 tỷ đồng. Tuy nhiên, Top 3 mã hút tiền mạnh nhất sàn HoSE bất ngờ không có mã ngân hàng nào, thay vào đó là 3 mã thép, bất động sản và chứng khoán là HPG, DIG, SSI.

Khối ngoại tiếp tục trạng thái giao dịch tiêu cực với phiên bán ròng thứ 6 trên sàn HoSE. Thống kê, phiên hôm nay khối ngoại bán ròng 118 tỷ đồng. Lũy kế từ đầu năm 2024, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 1.370 tỷ đồng sàn HoSE.

- Doanh nghiệp Việt tăng bán hàng B2B trả chậm

Việt Nam đang nổi lên như một quốc gia dẫn đầu bán hàng B2B trả chậm, đạt 67%, vượt qua mức trung bình 51% của châu Á, theo Báo cáo Xu hướng Thực tiễn Thanh toán cho Việt Nam mới nhất từ Atradius - tập đoàn chuyên cung cấp bảo hiểm tín dụng thương mại, bảo lãnh, cam kết thanh toán, thu hồi nợ và dịch vụ thông tin hàng đầu trên toàn thế giới.

Các phát hiện chính từ khảo sát Xu hướng Thực tiễn Thanh toán của Atradius cho thấy doanh số bán hàng tín dụng B2B của các công ty Việt Nam tăng đáng kể trong 12 tháng qua, đạt mức trung bình 67% tổng doanh số bán hàng B2B, tăng 21% so với năm trước. Thời hạn thanh toán được nới lỏng một chút, trung bình 34 ngày từ khi lập hóa đơn, chủ yếu do các công ty hóa chất lớn muốn giữ lợi thế cạnh tranh. Doanh số tín dụng tăng vọt đi kèm với nguy cơ thực hiện thanh toán kém hơn, với 89% doanh nghiệp tham gia khảo sát chia sẻ lý do chính dẫn đến việc chậm thanh toán là tình trạng thiếu thanh khoản của khách hàng B2B.

Bất chấp những rủi ro liên quan đến việc gia tăng giao dịch bằng tín dụng, những chiến lược này rõ ràng đã mang lại thành công cho các công ty được khảo sát khi họ nhận thấy xu hướng giảm về số lượng hóa đơn quá hạn, hiện chỉ ảnh hưởng đến 32% tổng doanh số B2B, so với 48% vào năm 2022. Ngoài ra, nợ khó đòi giảm xuống đáng kể, chỉ ảnh hưởng 1% trên tổng doanh số B2B, giảm so với mức 6% của năm ngoái. Một con số tích cực khác là 60% doanh nghiệp ghi nhận Thời hạn Thu hồi Tiền hàng tồn đọng (DSO) có cải thiện, trung bình mất 57 ngày kể từ khi lập hóa đơn.