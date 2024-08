Điểm tin Kinh doanh 1/8: Giá vàng: Vàng nhẫn bật tăng

Tập đoàn DOJI niêm yết giá mua vào nhẫn tròn 9999 (Hưng Thịnh Vượng) là 76,10 triệu đồng/lượng - bán ra 77,30 triệu đồng/lượng. So với phiên trước, hôm nay, vàng nhẫn thương hiệu này tăng 350.000 đồng/lượng theo chiều mua và 300.000 đồng/lượng chiều bán.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu cũng ổn định so với hôm qua, niêm yết lần lượt ở mức 77 triệu đồng/lượng mua vào và 79 triệu đồng/lượng bán ra.

Theo ghi nhận giá vàng hôm 31-7, giá vàng nhẫn của các thương hiệu lớn tăng, còn giá vàng miếng SJC đi ngang so với phiên điều chỉnh ngày hôm 30-7.

- FPT Smart Home dẫn đầu thị trường nhà thông minh Việt Nam

FPT Smart Home nhanh chóng đạt được vị trí dẫn đầu nhờ những bước đi chiến lược và hợp lý, bất chấp sự cạnh tranh mạnh mẽ từ các thương hiệu ngoại và những thách thức từ thị trường.

Theo khảo sát của các công ty nghiên cứu thị trường, thị trường nhà thông minh tại Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ và sôi động. Xu hướng sản phẩm smarthome sẽ tập trung vào các giải pháp an ninh, an toàn, hệ thống quản lý năng lượng, cảm biến chuyển động, hệ thống chăm sóc sức khỏe, robot trợ lý, đèn thông minh, điện lưới thông minh và trí tuệ nhân tạo.

Tháng 5/2024, công ty Nghiên cứu thị trường Q&Me đã công bố kết quả khảo sát về các thương hiệu smarthome được người dùng Việt Nam lựa chọn. Theo đó, FPT Smart Home dẫn đầu các thương hiệu nhà thông minh tại Việt Nam với tỷ lệ 51,4%. Đứng đầu bảng xếp hạng về nhận diện thương hiệu với tỷ lệ 82,2%, FPT Smart Home đã chứng tỏ mức độ uy tín và độ phủ của mình trên thị trường nhà thông minh, góp phần thúc đẩy xu hướng sống mới đang dần phổ biến tại Việt Nam.

Trong báo cáo của Q&Me về tình hình sử dụng các sản phẩm nhà thông minh an toàn của người Việt, 100% người dùng chọn camera an ninh khi đầu tư vào nhà thông minh. Tiếp theo là truyền hình thông minh và các thiết bị như đèn thông minh với tỷ lệ lần lượt là 58,2% và 34,4%. Số liệu này cho thấy các vấn đề về an ninh và chiếu sáng được người dùng đặc biệt quan tâm khi đầu tư vào smarthome cho gia đình.

- Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng gần 900 tỷ đồng một cổ phiếu bất động sản trong phiên 31/7

Mặc dù giao dịch sôi động hơn nhưng với việc bán ròng gần 900 tỷ đồng một cổ phiếu bất động sản, nhà đầu tư ngoại đã tăng tới hơn 110% giá trị bán ròng trong phiên 31/7.

Trên sàn giao dịch HOSE, nhà đầu tư nước ngoài mua vào 48,77 triệu đơn vị, tổng giá trị 1.980,13 tỷ đồng, tăng 20% về khối lượng và 53,7% về giá trị so với phiên hôm qua (ngày 30/7).

Ở chiều ngược lại, khối này bán ra 79,38 triệu đơn vị, giá trị đạt 2.654,14 tỷ đồng, tăng 35,7% về khối lượng và 66,34% về giá trị so với phiên trước.

Theo đó, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 30,61 triệu đơn vị, giá trị bán ròng đạt 674,01 tỷ đồng, tăng 71,5% về lượng và 119,3% về giá trị so với phiên trước.

Hôm nay, khối ngoại vẫn mua ròng mạnh nhất cổ phiếu VNM với khối lượng đạt 5,25 triệu đơn vị, giá trị mua ròng tương ứng đạt 370,36 tỷ đồng.

Tiếp theo đó, cổ phiếu MWG được mua ròng 100,71 tỷ đồng (1,57 triệu đơn vị) và FPT được mua ròng 85,63 tỷ đồng (0,67 triệu đơn vị).

Trái lại, khối này tập trung bán cổ phiếu VIC, với khối lượng bán ròng 21,42 triệu đơn vị, giá trị bán ròng đạt 898,3 tỷ đồng.

Đứng ở vị trí thứ 2 là cổ phiếu HSG bị bán ròng triệu đơn vị, giá trị bán ròng đạt 70,28 tỷ đồng.