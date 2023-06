Điểm tin kinh doanh 1/6: Giá xăng hôm nay có thể tăng tới 900 đồng/lít

Theo báo cáo của Tổng cục thống kê, riêng trong tháng 5, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 11,5% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 5 tháng đầu năm 2023, con số này tăng trưởng 12,6% so với cùng kỳ năm trước.

Như vậy, so với cùng kỳ của giai đoạn từ 2015 đến nay, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng của 5 tháng đầu năm đang ở mức tăng trưởng cao nhất.

Cụ thể, doanh thu bán lẻ hàng hóa 5 tháng qua ước đạt 1.993 ngàn tỉ đồng, tăng 10,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, nhóm hàng lương thực, thực phẩm tăng 14,6%; may mặc tăng 11,1%; đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình tăng 4,8%; phương tiện đi lại (trừ ôtô) tăng 4,2%; vật phẩm văn hóa, giáo dục tăng 1,9% so với cùng kỳ năm trước.

Một số địa phương có doanh thu bán lẻ hàng hóa tăng trưởng hai con số như Bắc Ninh tăng 19,6%; Bình Định tăng 14,8%; Bình Dương tăng 13,8%; Thanh Hóa tăng 12,1%; Hải Phòng tăng 10,6% so với cùng kỳ năm 2022.

Theo TTXVN, ngành bán lẻ Việt Nam đang có quy mô thị trường là 142 tỉ đô la Mỹ. Dự báo, đến năm 2025, quy mô sẽ tăng lên thành 350 tỉ đô la. Nhiều doanh nghiệp quốc tế đến tìm hiểu, đầu tư vào thị trường bán lẻ ở Việt Nam. Gần đây nhất là chuyến thăm, làm việc của phái đoàn của Israel và Brazil.

- HSBC: Việt Nam vẫn còn chặng đường dài để tìm lại sự phục hồi

Mặc dù dữ liệu thương mại tháng 5 của Việt Nam không suy giảm thêm nhưng vẫn còn một chặng đường dài trước khi thấy được sự phục hồi đáng kể trong chu kỳ thương mại.

Mặc dù dữ liệu hoạt động kinh tế tháng 5 không xấu đi, HSBC cho rằng, Việt Nam vẫn chưa có dấu hiệu "chạm đáy" để bật trở lại trong bối cảnh nhiều khó khăn gia tăng cản trở tăng trưởng. Trong đó, dữ liệu lĩnh vực bên ngoài chậm lại vẫn là rủi ro lớn nhất đối với tăng trưởng.

Trong khi xuất khẩu giảm 5,8% so với cùng kỳ năm trước, một mức giảm nhẹ hơn hẳn so với mức giảm hai con số tháng trước. Sự suy yếu trên diện rộng của xuất khẩu tiếp tục ảnh hưởng đến triển vọng tăng trưởng của Việt Nam khi không có ngành hàng nào trong số các ngành hàng chính như điện tử, máy móc, dệt may/da giày và đồ nội thất gỗ cho thấy dấu hiệu phục hồi đáng kể.