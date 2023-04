Điểm tin kinh doanh 1/5: Tháng Tư, giá vàng tăng, người mua vẫn lỗ thảm

- 77.000 doanh nghiệp đóng cửa từ đầu năm

Bốn tháng đầu năm, trong khi cả nước có 78.900 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động thì có tới 77.000 doanh nghiệp phải rút lui khỏi thị trường.

Tổng cục Thống kê cho biết trong tháng 4, cả nước có gần 16.000 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 12,3% so với tháng trước và tăng 6,4% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, còn có 9.610 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 52,9% so với tháng trước và tăng 36,6% so với cùng kỳ năm 2022.

Tuy nhiên, có tới 7.163 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 72,7% so với tháng trước và 5.837 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 69,1%. Hơn 1.500 doanh nghiệp đã hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 23% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tính chung 4 tháng đầu năm, cả nước có 78.900 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động, giảm 2% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân một tháng có 19.700 doanh nghiệp.