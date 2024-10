Điểm tin Công nghệ 9/10: Sức mạnh 'khủng' chip M4 trên MacBook mới đã bị rò rỉ

Đây là chiếc iPhone Pro Max giá rẻ nhất Việt Nam trong tháng 10, màu Deep Purple vẫn cực hot trend; Google loại Kaspersky khỏi cửa hàng ứng dụng Play Store - Đây là chiếc iPhone Pro Max giá rẻ nhất Việt Nam trong tháng 10, màu Deep Purple vẫn cực hot trend Nếu đang muốn tìm mua một chiếc iPhone Pro Max đầy đủ tính năng, thiết kế đẹp, quay chụp đa năng nhưng tài chính không quá rủng rỉnh thì đây sẽ là sự lựa chọn tiết kiệm mà bạn nên cân nhắc trong tháng 10. Phiên bản Pro Max luôn là mẫu được tìm mua nhiều nhất mỗi khi dòng iPhone mới ra mắt. Với iPhone 16 ra mắt năm nay, bản iPhone 16 Pro Max 128GB và 256GB màu titan sa mạc liên tục cháy hàng, cho thấy sức hút khủng của điện thoại Apple. Tuy nhiên, nếu không quá quan tâm đến dòng sản phẩm mới hoặc tài chính không quá rủng rỉnh để “đu theo”, các bản iPhone Pro Max đời cũ cũng rất đáng để cân nhắc. Hiện tại, iPhone 14 Pro Max đang là phiên bản Pro Max có giá bán rẻ nhất Việt Nam vì các bản Pro Max cũ hơn đã hết hàng fullbox. Cụ thể, giá đập hộp bản iPhone 14 Pro Max 256GB hiếm hoi còn sót lại hiện chỉ từ 27.990.000 đồng. So với iPhone 15 Pro Max và iPhone 16 Pro Max, đây là mức giá hấp dẫn hơn khá nhiều. - Apple phát hành iOS 18.1 beta 6 Apple vừa phát hành bản beta thứ sáu của iOS 18.1 và iPadOS 18.1 cho các nhà phát triển. Sau 1 tuần kể từ khi Apple tung ra bản beta thứ 5 của iOS 18.1, iPadOS 18.1, công ty đã chính thức tung ra bản beta thứ 6. Bản cập nhật dành cho các nhà phát triển cũng như người tham gia chương trình public beta để họ thử nghiệm trước các tính năng mới cũng như báo cáo lỗi về cho công ty. Lưu ý: người dùng cần sử dụng dòng iPhone 15 Pro hoặc iPhone 16 series để trải nghiệm các tính năng Apple Intelligence. Được biết, iOS 18.1 mang tới các tính năng đầu tiên của Apple Intelligence như: Writing Tools, Reduce Interruptions, tóm tắt thông báo... và dự kiến vào tháng 10 sẽ được phát hành chính thức. Siri có thiết kế mới với ánh sáng nhẹ xung quanh màn hình và có tính năng Type to Siri để người dùng không cần phải nói chuyện với trợ lý ảo giọng nói này. Siri có thể theo dõi người dùng nói vấp và có thể duy trì ngữ cảnh giữa các yêu cầu. Nó cũng có thể tóm tắt các bài viết và có Chế độ tập trung giảm gián đoạn mới. Trong khi đó, tính năng trả lời thông minh có trong các ứng dụng Messages và Mail. Ứng dụng Photo có tính năng Memory Movie để tạo trình chiếu dựa trên mô tả văn bản và người dùng có thể ghi âm, phiên âm và tóm tắt các cuộc gọi điện thoại. Bản cập nhật cũng bao gồm tính năng ghi âm và ghi âm cuộc gọi điện thoại trên mọi thiết bị, đồng thời bổ sung tùy chọn chụp ảnh spatial trên các mẫu iPhone 15 Pro. - VinaPhone là nhà mạng có tốc độ di động nhanh nhất Việt Nam Hệ thống đo tốc độ truy cập Internet i-Speed vừa công bố số liệu tháng 8/2024 về tốc độ, độ trễ mạng băng rộng di động trên cả nước. Theo đó VinaPhone là nhà mạng có tốc độ internet di động nhanh nhất Việt Nam. Với kết quả đo kiểm trong tháng 8/2014 tốc độ download Internet di động của người dùng VinaPhone trung bình đạt 61,06 Mbps; tốc độ upload Internet di động trung bình đạt 24,87 Mbps, VinaPhone đã xếp vị trí thứ nhất về tốc độ Internet di động. Hệ thống đo tốc độ truy cập Internet i-Speed do Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) là hệ thống đo trung lập, người dùng có thể chủ động lựa chọn điểm đo, thực hiện đo, và tự đánh giá tốc độ truy cập Internet của mình theo các tiêu chuẩn và gói cước cung cấp bởi các nhà mạng, do đó, đảm bảo tính khách quan của kết quả đo lường, phản ánh rõ nhất chất lượng tốc độ truy cập di động của các nhà mạng. Trước đó, năm 2023 VinaPhone cũng được Speedtest (Tổ chức đo kiểm độc lập Ookla) công bố là mạng di động nhanh nhất Việt Nam. - Google loại Kaspersky khỏi cửa hàng ứng dụng Play Store Ngày 8-10, truyền thông quốc tế đưa tin, Google đã xóa bỏ các ứng dụng của Kaspersky khỏi Google Play Store, đồng thời vô hiệu hóa tài khoản của nhà phát triển của công ty phần mềm Nga này. Động thái mới diễn ra sau gần 1 tuần nhiều người dùng phát hiện các sản phẩm của Kaspersky, như Kaspersky Endpoint Security hay Kaspersky VPN & Antivirus lần lượt biến mất khỏi cửa hàng ứng dụng Google Play Store tại Mỹ và các khu vực khác trên thế giới. Trong một tuyên bố đưa ra cùng ngày, Google xác nhận các ứng dụng Kaspersky không còn được chấp nhận trong hệ sinh thái Android, nhấn mạnh việc "cấm cửa" là động thái tuân thủ lệnh cấm từ chính phủ Mỹ. Về phần mình, Kaspersky xác nhận sự việc và cho biết sẽ điều tra nguyên nhân, tìm kiếm giải pháp để đảm bảo người dùng Android có thể tiếp tục tải xuống và cập nhật ứng dụng từ Google Play. Công ty chỉ trích quyết định đơn phương của Google, cho rằng việc cấm cửa các ứng dụng trên quy mô toàn cầu (thay vì chỉ nước Mỹ) là phản ứng thái quá. - Sức mạnh 'khủng' chip M4 trên MacBook mới đã bị rò rỉ Kết quả đánh giá benchmark rò rỉ cho thấy chip M4 trên Mac sắp ra mắt không chỉ mạnh hơn phiên bản trên iPad Pro mà còn "qua mặt" cả chip M3 Pro và Snapdragon X Elite. Theo dữ liệu từ Geekbench 6, mẫu Mac M4 với mã định danh Mac16,1 đạt 3.864 điểm đơn nhân và 15.288 điểm đa nhân. Con chip này được cho là phiên bản 10 nhân cao cấp nhất, với xung nhịp tối đa 4.41GHz và đi kèm 16GB RAM. Mặc dù điểm số chỉ nhỉnh hơn một chút so với M4 trên iPad Pro, nhưng đây vẫn là một tín hiệu đáng mừng. Hiệu năng này có thể đến từ hệ thống tản nhiệt chủ động trên Mac, giúp chip M4 phát huy tối đa sức mạnh. Điều đáng chú ý hơn là M4 dễ dàng đánh bại M3 Pro và Snapdragon X Elite - hai con chip mạnh mẽ thường thấy trên các thiết bị cao cấp. Kết quả này cho thấy sức mạnh vượt trội của chip Apple Silicon thế hệ mới, được sản xuất trên tiến trình 3nm tiên tiến. Với những gì M4 thể hiện, giới công nghệ đang rất kỳ vọng vào hiệu năng "khủng" của các phiên bản cao cấp hơn như M4 Pro và M4 Max, dự kiến sẽ xuất hiện trên các mẫu MacBook Pro và Mac Studio sắp ra mắt.