Điểm tin Công nghệ 5/8: Dòng iPhone 17 sẽ có nâng cấp lớn với camera trước

Khi được công bố, bộ tứ iPhone 2024 sẽ bao gồm: iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max.

Theo đó, thay vì sử dụng cảm biến 12MP như hiện tại, iPhone 17 sẽ được trang bị camera trước 24MP, sử dụng 6 thấu kính nhựa thay vì con số 5 như trên iPhone 15. Điều này hứa hẹn mang lại chất lượng ảnh chụp và video selfie tốt hơn đáng kể, cho phép người dùng cắt và phóng to ảnh mà không làm giảm chi tiết.

Trong video concept mới nhất được đăng tải từ kênh YouTube - Matt Talk Tech, cả thiết kế và cấu hình bên trong của 4 mẫu iPhone mới đã được lột tả.

Theo đó, iPhone 16 và iPhone 16 Plus sẽ có bố cục camera sau dọc, nhiều màu sắc bắt mắt. Ngoài ra, thiết kế mặt trước và màn hình của chúng không có nhiều thay đổi so với bản tiền nhiệm. Đáng chú ý, giá khởi điểm của iPhone 16 vẫn không đổi so với iPhone 15, chỉ từ 799 USD - tương đương 20,14 triệu đồng.

Riêng với bộ đôi iPhone 16 Pro, Apple sẽ dành cho chúng nhiều ưu ái hơn, đầu tiên là bộ nhớ RAM sẽ được nâng lên 8GB và con chip bên trong là A18 Pro thay vì A18; bộ nhớ trong có thể nâng lên tới 2TB. Chưa hết, màn hình của iPhone 16 Pro sẽ được tăng lên kích cỡ 6,3 inch; màn hình của iPhone 16 Pro Max sẽ có kích cỡ 6,9 inch.

Tất nhiên, mọi hình ảnh về dòng iPhone năm nay mới chỉ là dự đoán. Dù vậy, với những cấu hình dự đoán như trên, chúng sẽ là "bom tấn" khi được Apple công bố chính thức vào tháng 9.

- Xiaomi 15 Ultra sẽ có màn hình OLED hai lớp

Xiaomi 15 Ultra- model cao cấp nhất của dòng Xiaomi 15 dự kiến ra mắt vào cuối năm nay.

Dự kiến dòng Xiaomi 15 Series sẽ ra mắt cuối năm nay gồm Xiaomi 15, Xiaomi 15 Pro và Xiaomi 15 Ultra. Mới đây, một số thông tin về Xiaomi 15 Ultra vừa được tiết lộ.

Theo leaker Smart Pikachu thì Xiaomi 15 Ultra sẽ có màn hình OLED 2 lớp , hỗ trợ độ phân giải 2K. Công nghệ này được Apple gọi là Tandem OLED nằm trên các mẫu iPad mới nhất, cung cấp độ sáng và hiệu suất HDR được cải thiện so với tấm nền OLED một lớp.

Trước đó, có nguồn tin tiết lộ, Xiaomi 15 Ultra có thể là một trong những điện thoại đầu tiên dùng chip Snapdragon 8 Gen 4 SoC với hiệu năng vượt trội sẽ ra mắt vào tháng 10 tới. Nó có thể cung cấp hai lõi lớn cùng với sáu lõi trung bình và sẽ được chế tạo trên tiến trình 3nm của TSMC.

Thiết bị sẽ đi kèm dung lượng Ram 24GB ấn tượng và có pin khủng 6,000 mAh có thể sử dụng trong suốt 2 ngày. Leaker Smart Pikachu cho rằng Xiaomi sẽ không nhẹ hoặc mỏng (model tiền nhiệm của nó dày 9.2mm và trọng lượng 229.5g).