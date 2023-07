Điểm tin công nghệ 31/7: Apple lại ‘chơi chiêu’ từ iPhone sang iPad

Tại Indonesia, X.com hoàn toàn bị chặn, bởi trước đây tên miền này được sử dụng cho hàng loạt nội dung đồi truỵ, cờ bạc. Hiện Twitter có khoảng 24 triệu người dùng tại đảo quốc Đông Nam Á này và tất cả họ đều không thể truy cập được mạng xã hội này.

Tình trạng tương tự cũng được ghi nhận ở nhiều nước, bởi X lâu nay được xem là kí tự đại diện cho ngành "công nghiệp người lớn".

Trên đây chỉ là những ví dụ cho thấy việc Twitter bị đổi tên sang X đang gây ra nhiều rắc rối. Theo giới chuyên môn, việc nhiều công ty, trong đó có cả Microsoft và Meta, đều sở hữu các thương hiệu đã đăng ký có bao gồm kí tự X (ví dụ như máy chơi game Xbox), cũng sẽ khiến công ty của tỷ phú Elon Musk đối mặt nhiều rủi ro kiện cáo trong tương lai. Thực tế, Gene X Hwang, một người dùng Twitter đã sở hữu tên gọi X trên nền tảng này từ rất lâu và hiện cũng đang khởi kiện X Corp vì “chiếm dụng” tên gọi của mình.

- Thị phần iPhone tăng mạnh, Android giảm sút

Theo công ty nghiên cứu Counterpoint, doanh số smartphone xuất xưởng tại Mỹ trong quý 2 năm 2023 đã giảm 24% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đây là quý thứ ba liên tiếp doanh số bán smartphone tại Mỹ sụt giảm mạnh. Nhà phân tích Matthew Orf của Counterpoint cho biết: “Mặc dù con số lạm phát trong quý đã giảm nhưng người tiêu dùng vẫn do dự trong việc nâng cấp thiết bị trong bối cảnh thị trường không chắc chắn”.

Dựa vào biểu đồ có thể thấy các nhà sản xuất smartphone Android là những công ty bị ảnh hưởng nhiều nhất: Samsung giảm 37%, Motorola giảm 17% và TCL-Alcatel giảm 69%. Trong khi đó các lô hàng iPhone của Apple chỉ giảm 6% nhờ các chương trình khuyến mãi của nhà mạng (hỗ trợ chi phí).

Đặc biệt, các lô hàng smartphone của Google đã tăng 48%, nhưng do hãng chỉ chiếm 2% doanh số bán smartphone ở Mỹ nên đây chỉ là một mức tăng tương đối khiêm tốn.

Mặc dù tổng số smartphone xuất xưởng thấp hơn, nhưng sự thay đổi đó đã khiến thị phần điện thoại Apple tại Mỹ tăng từ 45% lên 55% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, Samsung giảm từ 28% xuống 23%, các nhà sản xuất smartphone khác cũng gặp tình trạng tương tự.

Mới đây, Samsung đã công bố kết quả tài chính quý 2 năm 2023, chứng kiến sự sụt giảm 95% lợi nhuận so với năm trước. Cụ thể, gã khổng lồ công nghệ Hàn Quốc chỉ kiếm được 523,5 triệu USD, giảm đáng kể so với 11,06 tỷ USD vào năm ngoái. Samsung cho rằng khoản lỗ lợi nhuận này là do doanh số bán smartphone giảm do “lãi suất cao và lạm phát”.