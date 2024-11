Điểm tin Công nghệ 30/11: Những hình ảnh đầu tiên về Samsung Galaxy S25 Ultra

Meta, TikTok chỉ trích quy định mới của Australia; iPhone 12 Pro rẻ nhất lịch sử, còn chưa đầy 9 triệu để sở hữu, iPhone SE4 (2025) trang bị kém hơn - Những hình ảnh đầu tiên về Samsung Galaxy S25 Ultra Hình ảnh trong một đoạn video mới đây cho thấy mẫu smartphone cao cấp của Samsung có thiết kế bo tròn các góc, mềm mại hơn khi so sánh với Galaxy S24 Ultra. Trong đoạn video mới có tiêu đề “nguyên mẫu S25 Ultra” của Ice Universe, một tài khoản chuyên rò rỉ thông tin smartphone, chiếc điện thoại cao cấp sắp ra mắt của Samsung có thiết kế bo tròn các góc, trong khi vẫn giữ nguyên cụm camera đặc trưng. Theo nhận định của The Verge, việc Samsung thay đổi vẻ bề ngoài của mẫu flagship mới được nhiều chuyên gia phán đoán từ trước. Các cạnh bo cong cũng phản ánh ngôn ngữ thiết kế mới của nhà sản xuất Hàn Quốc, khi công ty đang làm lại giao diện cho bản cập nhật phần mềm One UI 7 với phong cách mềm mại hơn. Ngoài ra, sự chuyển dịch sang thiết kế bo cong cũng xuất hiện trên một số mẫu điện thoại Android khác, nổi bật nhất là dòng Pixel của Google. Thiết bị mới nhất của gã khổng lồ tìm kiếm đã bỏ đi kiểu dáng vuông vắn từng xuất hiện trên Pixel 6. Nếu Samsung đi theo xu hướng mới, Galaxy S25 Ultra sẽ cho cảm giác cầm nắm thoải mái hơn so với Galaxy S24 Ultra. Chiếc điện thoại cao cấp này dự kiến sở hữu màn hình OLED 6,9 inch, độ sáng tối đa đạt 2.600 nits (không thay đổi so với S24 Ultra) cùng tần số quét 120 Hz. Nhà sản xuất đến từ Hàn Quốc nhiều khả năng trang bị vi xử lý Snapdragon 8 Elite cho mẫu flagship mới. Đối với cụm camera sau, ống kính siêu rộng có thể tăng từ 12 MP lên 50 MP, trong khi các camera khác vẫn giữ nguyên. Tuy nhiên, thông tin về thiết kế và cấu hình của mẫu điện thoại cao cấp trên vẫn đang dừng ở mức tin đồn. Do đó, người dùng cần chờ đợi đến sự kiện Unpacked thường niên của Samsung, diễn ra vào tháng 1 hoặc tháng 2 để có cái nhìn chính xác về mẫu smartphone mới. - Ra mắt Vivo S20 và Vivo S20 Pro cấu hình mạnh, giá chỉ từ 8 triệu đồng Cả Vivo S20 và Vivo S20 Pro đều có thiết kế đẹp, giá phải chăng và viên pin lớn, phù hợp với người dùng tầm trung. Như dự kiến, Vivo đã công bố dòng điện thoại thông minh Vivo S20 tại Trung Quốc với trọng tâm là thiết kế và thông số kỹ thuật tầm trung. Sự khác biệt chính giữa Vivo S20 và Vivo S20 Pro nằm ở chip, camera và dung lượng pin. Cả hai mẫu Vivo S20 đều có màn hình AMOLED 6,67 inch (độ phân giải FHD , tốc độ làm mới 120Hz), độ sáng tối đa lên tới 4500 nit. Tuy nhiên, Vivo S20 có màn hình phẳng trong khi màn hình trên phiên bản Pro cong ở cả bốn cạnh. Cả hai điện thoại đều có camera selfie 50MP với chức năng lấy nét tự động và máy quét vân tay quang học tích hợp dưới màn hình. Vivo S20 được trang bị chip Snapdragon 7 Gen 3 của Qualcomm trong khi Vivo S20 Pro có SoC MediaTek Dimensity 9300 . Ngoài ra, Vivo S20 Pro cũng mang đến khả năng kết nối Wi-Fi 7 nhanh hơn và hỗ trợ kết nối 5.5G tại Trung Quốc. Vivo S20 có 3 phiên bản màu: Vàng Phoenix Feather Gold, Trắng Jade dew white và Hồng Pine Smoke Ink. Giá khởi điểm của máy là 2.299 Nhân dân tệ (khoảng 8 triệu đồng) cho phiên bản RAM 8GB/ ROM 256GB. Vivo S20 Pro có các màu: Vàng Phoenix Feather Gold, Tím Purple Air và Hồng Pine Smoke Ink. Giá khởi điểm của chúng là 3.399 Nhân dân tệ (khoảng 11,9 triệu đồng) cho phiên bản RAM 8GB/ ROM 256GB. - Meta, TikTok chỉ trích quy định mới của Australia Quy định cấm trẻ dưới 16 tuổi dùng mạng xã hội của Australia nhận phản ứng tiêu cực từ các nền tảng lớn. Sau khi được Thượng viện Australia thông qua ngày 28/11, luật cấm trẻ em dưới 16 tuổi dùng mạng xã hội bị nhiều nền tảng chỉ trích bởi sự mơ hồ. Theo quy định, các nền tảng như TikTok, Facebook, Snapchat, Reddit, X và Instagram có thể bị phạt tối đa 32 triệu USD nếu không ngăn chặn trẻ em dưới 16 tuổi tạo tài khoản. Đại diện Meta, công ty sở hữu Facebook và Instagram, cho rằng quy định được thông qua “một cách vội vã”. “Chúng tôi lo ngại khi luật được thông qua một cách vội vàng trong khi không xem xét hợp lý các bằng chứng, nỗ lực của ngành công nghiệp nhằm đảm bảo trải nghiệm phù hợp với lứa tuổi, cũng như tiếng nói của người trẻ”, công ty cho biết trong thông báo ngày 29/11. Phát ngôn viên Snapchat bày tỏ “cực kỳ quan ngại” về quy định, bên cạnh những “câu hỏi chưa có lời giải” về cách thực thi. Dù vậy, công ty vẫn sẽ hợp tác với chính phủ Australia để phát triển giải pháp cân bằng quyền riêng tư, an toàn và tính khả thi. Tương tự, nền tảng phát video TikTok bày tỏ sự thất vọng về quy định. “Hoàn toàn có khả năng lệnh cấm sẽ đẩy người trẻ vào những góc tối hơn của Internet, nơi không có quy chuẩn cộng đồng, công cụ an toàn hoặc biện pháp bảo vệ”, phát ngôn viên của TikTok cho biết. - Tăng cường hợp tác, thúc đẩy phát triển ngành bán dẫn tại Việt Nam Đại học Bách khoa Hà Nội và Công ty Infineon Technologies ký kết biên bản ghi nhớ nhằm thúc đẩy phát triển ngành bán dẫn tại Việt Nam. Theo thỏa thuận này, hai bên hướng tới phát triển nguồn nhân lực, mở rộng các sáng kiến ​​giáo dục và thúc đẩy nghiên cứu, đổi mới trong ngành bán dẫn đang phát triển mạnh mẽ ở Việt Nam. Điểm nổi bật chính của quan hệ đối tác giữa hai bên hiện nay là hợp tác nghiên cứu và phát triển (R&D). Infineon và Trường Điện - Điện tử sẽ hợp tác trong các dự án nghiên cứu chung nhằm giải quyết những thách thức quan trọng trong ngành và phù hợp với lợi ích chung của cả hai bên. Sinh viên ở tất cả các cấp học: cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ sẽ có cơ hội thực hiện các luận văn cuối cùng với sự hỗ trợ của Infineon, kết hợp kiến ​​thức lý thuyết với ứng dụng thực tế. Sự hợp tác này sẽ giúp sinh viên Việt Nam thu hẹp khoảng cách giữa nghiên cứu, học thuật và nhu cầu thực tế của ngành, thúc đẩy đổi mới và thúc đẩy phát triển các giải pháp có tính ứng dụng cao trong công việc thực tế. - iPhone 12 Pro rẻ nhất lịch sử, còn chưa đầy 9 triệu để sở hữu, iPhone SE4 (2025) trang bị kém hơn Giá iPhone 12 Pro hiện giảm một cách nhanh chóng biến chiếc iPhone siêu cao cấp này trở nên rẻ chưa từng thấy. Mặc dù vậy trang bị của iPhone 12 Pro vẫn là một chiến thần mà ngay cả iPhone SE 4 (2025) chưa chắc đã bằng. iPhone 12 Pro được xem là tiêu chuẩn của iPhone trong 5 năm trở lại đây. Thiết kế của nó định hình cho iPhone 16 Pro mới nhất và theo nhiều tin đồn, ngay cả iPhone SE 4 (2025) sắp ra mắt cũng sẽ dựa trên bộ khung của iPhone 12 Pro với màn 6.1 inch. Cuối tháng 11, khách Việt có thể sở hữu iPhone 12 Pro chỉ với giá từ 8.9 triệu đồng. Máy có ngoại hình như mới với dung lượng 128GB. Trong khi đó bản 256GB cao hơn một chút từ 10.9 triệu đồng. Ở mức giá này iPhone 12 Pro ngang iPhone 11 mới hay Galaxy A55 5G - những chiếc máy tầm trung phổ biến hiện nay.