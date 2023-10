Điểm tin công nghệ 30/10: iPhone 15 Pro là mẫu smartphone cao cấp bị đánh giá tệ nhất từ trước đến nay của Apple

- iPhone 15 Pro là mẫu smartphone cao cấp bị đánh giá tệ nhất từ trước đến nay của Apple

iPhone 15 đã có mặt trên thị trường được một tháng và một nghiên cứu mới của PerfectRec cho thấy mẫu Pro là điện thoại cao cấp bị đánh giá tệ nhất từ ​​trước đến nay của Apple.

Một phân tích tổng hợp hơn 690.000 bài đánh giá do người dùng tạo ra cho thấy những đánh giá ban đầu của người tiêu dùng về iPhone 15 Pro kém hơn so với dòng iPhone 14 năm ngoái.

Nghiên cứu cho thấy, trong khi iPhone 15 Pro được bổ sung khung titan, chip A17 Pro, cổng USB-C và một số cải tiến về camera, thì vấn đề quá nhiệt có thể là nguyên nhân khiến người dùng đánh giá thấp mẫu điện thoại này.

Mặt khác, các mẫu iPhone 15 và iPhone 15 Plus cơ bản lại được người dùng đánh giá cao hơn so với dòng iPhone 14. iPhone 15 có tới 76% người dùng đánh 5 sao, trong khi đó iPhone 15 Plus được 78% người dùng đánh giá 5 sao. Nguyên nhân có thể là do iPhone 15 có những nâng cấp rõ ràng hơn như thiết kế mới, camera tốt hơn, cổng USB-C và chip A16 Bionic.

Trong khi tiến hành phân tích tổng hợp, PerfectRec quyết định xem xét lại kết quả của các cuộc khảo sát về mức độ hài lòng với iPhone 14 trước đó. Theo khảo sát mới, tỷ lệ khách hàng cho iPhone 14 Pro Max 5 sao không thay đổi so với nghiên cứu trước đó là 80%. Mặt khác, các đánh giá dành cho mẫu iPhone 14 cơ bản đã được cải thiện kể từ lần phân tích trước đó. 76% người dùng hiện nay cho iPhone 14 năm sao, tăng so với 72% của năm tháng trước.