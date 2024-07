Điểm tin công nghệ 3/7: Apple đưa hàng loạt 'siêu phẩm' một thời vào danh sách đồ cổ

Theo một số tin đồn thì smartphone dùng chip Snapdragon 8 Gen 4 sẽ cần pin lớn hơn để duy trì hoặc cải thiện thời lượng pin do chipset ngốn nhiều điện hơn so với phiên bản tiền nhiệm. Do đó, rất có thể Find X8 sẽ được trang bị viên pin dự kiến từ 5,100 mAh đến 5,500 mAh. Mặt khác, mẫu Pro được đồn đoán có màn hình cong 2.7D. Cả hai smartphone này có thể ra mắt vào tháng 10 tới.

Oppo cũng có dự định ra mắt phiên bản Find X8 Ultra với chip Snapdragon 8 Gen 4 dự kiến ra mắt đầu năm 2025 và cạnh tranh trực tiếp với Galaxy S25 Ultra, Xiaomi 15 Ultra, vivo X200 Ultra.

- AirPods có thể tích hợp camera

Apple có thể trang bị camera hồng ngoại cho AirPods để hoạt động tốt hơn cùng kính Vision Pro.

Trong bài đăng ngày 30/6, nhà phân tích Ming-Chi Kuo từ TF International Securities cho biết Apple đặt kế hoạch sản xuất "AirPods với module camera" vào năm 2026. Trước đó vào tháng 2, Bloomberg cũng đưa tin Táo khuyết đang phát triển tai nghe AirPods tích hợp camera.

Theo Kuo, các mẫu AirPods sẽ trang bị camera hồng ngoại, tương tự bộ phận dùng cho Face ID trên iPhone và iPad. Tính năng này có thể giúp thiết bị hoạt động tốt hơn với Vision Pro, cùng những chiếc kính tiếp theo.

"AirPods đời mới dự kiến có thể hoạt động cùng Vision Pro và các mẫu kính Apple tiếp theo trong tương lai, nhằm nâng cao trải nghiệm âm thanh 360 độ và củng cố hệ sinh thái điện toán không gian.

Ví dụ, khi xem video trên Vision Pro và đeo AirPods mới, nếu người dùng xoay đầu sang hướng khác, nguồn âm thanh từ vị trí ấy sẽ tăng cường để nâng cao trải nghiệm âm thanh/điện toán không gian", Kuo viết.

Tin đồn cho biết camera hồng ngoại trên AirPods còn có thể nhận diện thay đổi trong môi trường, giúp "điều khiển cử chỉ trong không khí, nâng cao tương tác giữa người dùng và thiết bị".