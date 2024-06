Điểm tin công nghệ 3/6: Apple bắt đầu bán các mẫu iPhone 14 tân trang

FTC cho biết sự thông đồng đã ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh của ngành bán dẫn và gây thiệt hại đối với khách hàng do giá tăng cao.

Phóng viên TTXVN tại Seoul dẫn thông báo ủy ban trên cho biết các công ty gồm PS ENG, Daean C&I, Doota và 9 công ty khác đã thông đồng để xác định trước nhà thầu trúng thầu thông qua các cuộc thảo luận trước về báo giá trong tổng số 334 hồ sơ dự thầu do Samsung đưa ra từ năm 2015-2023.

Sau khi ra mắt iPhone 15 Series, Apple đã dừng sản xuất mới đối với thế hệ cũ là dòng 14. Tuy nhiên mới đây, hãng lại bắt đầu bán các mẫu iPhone 14 tân trang trên Apple Store Online.

Theo thông tin từ trang Macrumos, Apple đã bổ sung các thiết bị thuộc dòng iPhone 14 series (gồm iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max) vào cửa hàng trực tuyến của mình. Tất cả đều thuộc dòng iPhone tân trang (Refurbished).

Hàng Refurbished là hàng được nhà sản xuất tân trang lại so với nguyên mẫu ban đầu. Các mẫu iPhone 14 series sẽ đi kèm pin mới, đi kèm cáp USB-C to Lightning mới. Do đó về cơ bản sản phẩm giống hệt iPhone nguyên hộp. Tất cả sản phẩm tân trangg của Apple đều được mở khóa và có thể sử dụng với bất kỳ nhà mạng nào. Đồng thời chúng cũng nhận được bảo hành 1 năm kể từ khi kích hoạt.

Các mẫu iPhone 14 series Reurbished, Apple đang có sự giảm giá mạnh so với thời điểm ra mắt năm 2022.

Hiện các mẫu iPhone 14 tân trang mới chỉ có mặt tại Apple Store tại một số quốc gia trên thế giới, người dùng tại những nước có cửa hàng trực tuyến Apple có thể tham khảo. Còn tại Việt nam vẫn chưa rõ khi bào xuất hiện các mẫu iPhone 14 tân trang.

