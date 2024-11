Điểm tin Công nghệ 3/11: Apple triệu hồi iPhone 14 Plus để khắc phục lỗi máy ảnh sau

Giá Galaxy S24 Ultra giảm sâu đầu tháng 11: Galaxy AI đỉnh nóc kịch trần hơn hẳn Apple Intelligence; Sân bay quốc tế Đà Nẵng hợp nhất Cổng thông tin điện tử phục vụ du khách - Apple triệu hồi iPhone 14 Plus để khắc phục lỗi máy ảnh sau Theo Apple, một tỷ lệ iPhone 14 Plus có linh kiện bị trục trặc, khiến người dùng không xem được hình ảnh sau khi chụp từ cụm camera phía sau điện thoại. Các dòng iPhone Plus có giá rẻ hơn đáng kể so với phiên bản Pro Max nhưng không thua kém nhiều về tính năng. Ảnh: Redmond Pie. Hãng công nghệ Mỹ cho biết, các mẫu iPhone 14 Plus bị ảnh hưởng được sản xuất trong khoảng thời gian từ ngày 10/4/2023 đến 28/4/2024. Apple xác định rằng, máy ảnh sau có linh kiện bị lỗi, khiến người dùng không thể xem được hình ảnh sau khi chụp. Để xác minh xem iPhone 14 Plus của mình có thể bị ảnh hưởng bởi vấn đề này hay không, người dùng có thể kiểm tra số sê - ri trên trang web của Apple. Nếu đủ điều kiện triệu hồi, Apple và nhà cung cấp dịch vụ được ủy quyền sẽ tiến hành sửa chữa, khắc phục miễn phí. Người dùng có thể tới các đại lý chính hãng hoặc gửi máy về cho Apple theo các kênh bưu chính. Chương trình triệu hồi áp dụng cho các máy trong 3 năm kể từ thời điểm bán ra lần đầu. Đáng chú ý, nếu người dùng đã từng phải sửa chữa (chính hãng) cho lỗi trên, Apple sẽ hoàn lại khoản chi phí này. - Thủ tướng Chính phủ biểu dương đội ngũ an ninh mạng Viettel Ngày 1/11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gửi thư biểu dương các kỹ sư an ninh mạng của Viettel vì thành tích giành ngôi vô địch hai năm liên tiếp tại Pwn2Own, một trong những cuộc thi an ninh mạng lớn nhất và uy tín nhất thế giới. “Thay mặt Chính phủ, tôi ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng, sự tiến bộ của đội ngũ kỹ sư, chuyên gia về an ninh mạng của Tập đoàn Viettel”, Thủ tướng viết trong thư. “Việc giành ngôi vô địch lần này càng thể hiện rõ những tiến bộ vượt bậc về trình độ, kỹ thuật và chuyên môn sâu, kinh nghiệm thực tế phong phú của đội ngũ kỹ sư, chuyên gia Tập đoàn trong một lĩnh vực mới đầy khó khăn, thách thức và cũng là niềm vui, niềm tự hào chung của cộng đồng an ninh mạng nước nhà”. Vào ngày 25/10, đội ngũ Viettel Cyber Security giành ngôi vô địch Pwn2Own 2024 diễn ra tại Ireland. Đây là sự kiện thường niên do Zero Day Initiative tổ chức, và năm nay sự kiện đạt quy mô tổng giải thưởng trên 1 triệu USD, lớn nhất từng có. Viettel Cyber Security vô địch Pwn2Own 2024 sau khi khai thác thành công 9 lỗ hổng zero-day (lỗ hổng bảo mật chưa từng biết đến trước đây trên các phần mềm, thiết bị) trên các sản phẩm của HP, Canon, Synology, QNAP Systems, v.v… đạt tổng 33 điểm và phần thưởng hơn 200.000 USD. - Sân bay quốc tế Đà Nẵng hợp nhất Cổng thông tin điện tử phục vụ du khách Từ 1/11, Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng cùng Công ty cổ phần Đầu tư khai thác nhà ga quốc tế Đà Nẵng chính thức công bố hợp nhất cổng thông tin điện tử cho du khách, hứa hẹn tạo nên một nền tảng vững chắc để nâng cao trải nghiệm khách hàng và góp phần thúc đẩy du lịch Đà Nẵng. Để khởi đầu cho sự hợp nhất này, hai bên đã chính thức đồng bộ các tài khoản mạng xã hội bao gồm YouTube, Facebook, Instagram và TikTok. Đồng thời, sân bay cũng thống nhất một nguồn thư điện tử cập nhật tin tức cho các đối tác và hành khách. Tiếp theo đó, Sân bay Quốc tế Đà Nẵng sẽ ra mắt một website mới với đầy đủ thông tin của 2 nhà ga T1 và T2 vào tháng 12 giúp du khách dễ dàng theo dõi những cập nhật về chuyến bay cũng như các hoạt động tại sân bay một cách thuận tiện nhất. Việc hợp nhất này không chỉ hỗ trợ nâng cao hình ảnh của Sân bay Quốc tế Đà Nẵng với công chúng mà còn là bước đà để tạo nên những chiến dịch truyền thông lớn mạnh hơn trong tương lai, góp phần thúc đẩy cho du lịch và nền kinh tế của Đà Nẵng. - Huawei đề xuất chiến lược "4 Mới" giúp nhà mạng chinh phục thành công kinh doanh trong kỷ nguyên số thông minh Tại Diễn đàn Siêu băng rộng lần thứ 10 (Ultra-Broadband Forum - UBBF 2024), ông James Chen - Chủ tịch Nhóm Kinh doanh Viễn thông của Huawei đã đề xuất chiến lược "4 Mới" cho các nhà mạng toàn cầu trong bài phát biểu quan trọng về chủ đề "Mạng và AI - Giải phóng tối đa giá trị kinh doanh". Ông James Chen - Chủ tịch Nhóm Kinh doanh Viễn thông của Huawei khẳng định rằng: "Để khai phóng tiềm năng của AI, chiến lược 4 Mới - Trung tâm Mới, Dịch vụ Mới, Trải nghiệm Mới và Vận hành Mới - là điều tất yếu. Chiến lược này giúp các nhà mạng mở rộng phạm vi thị trường, thúc đẩy dịch vụ đổi mới và nâng cao sức cạnh tranh, đồng thời tối ưu hóa vận hành và bảo trì mạng để đạt được thành công trong kinh doanh. Huawei cam kết hợp tác cùng các nhà mạng và đối tác trên toàn cầu để khai thác tối đa giá trị kinh doanh, cùng xây dựng một tương lai số thông minh và chia sẻ lợi ích thông qua chiến lược này". Trước làn sóng chuyển đổi số thông minh, chiến lược "4 Mới" không chỉ đại diện cho nỗ lực đổi mới công nghệ mạng, mà còn là động lực quan trọng để không ngừng khai phóng giá trị kinh doanh của mạng. Trung tâm Mới, Dịch vụ Mới, Trải nghiệm Mới và Vận hành Mới sẽ hỗ trợ lẫn nhau, tạo nên lộ trình hoàn chỉnh để đạt được thành công trong kinh doanh số thông minh. Ngành công nghiệp Siêu băng rộng (Ultra-Broadband – UBB) và Trí tuệ Nhân tạo (AI) đang phát triển mạnh mẽ với hơn 300 triệu người dùng băng thông rộng tốc độ Gbps trên toàn cầu, cùng các gói băng thông rộng gia đình đạt đến tốc độ trung bình 570 Mbit/s. Đồng thời, hơn 1.300 mô hình nền tảng AI và hơn 30.000 doanh nghiệp liên quan đến AI cũng đã xuất hiện khắp thế giới. Cả hai ngành UBB và AI đang tương hỗ lẫn nhau, thúc đẩy việc ứng dụng băng thông rộng tốc độ Gbps ngày càng rộng rãi. - Giá Galaxy S24 Ultra giảm sâu đầu tháng 11: Galaxy AI đỉnh nóc kịch trần hơn hẳn Apple Intelligence Bất chấp Apple Intelligence được triển khai, Galaxy S24 Ultra vẫn khẳng định vị thế thống trị tuyệt đối trong mảng AI Phone nhờ sự xuất sắc tới đỉnh nóc kích trần của Galaxy AI. Hơn thế nữa, giá bán lại giảm sâu, rẻ hơn cả chục triệu đồng. Galaxy S24 Ultra vẫn là chiếc flagship thống trị thị trường Android nói riêng và thị trường smartphone cao cấp nói chung. Đặc biệt Galaxy AI của nó vẫn đang là lựa chọn số 1 cho người dùng có nhu cầu cao về các tác vụ sử dụng trí tuệ nhân tạo. Ngay cả khi iPhone 16 Pro Max bắt đầu được thử nghiệm Apple Intelligence, vị thế của Galaxy S24 Ultra với Galaxy AI vẫn rất khó để đánh bại bởi giá của Galaxy S24 Ultra đang có xu hướng giảm nhanh rẻ hơn đáng kể so với iPhone 16 Pro Max. Tại thời điểm đầu tháng 11, khi iPhone 16 Pro Max vẫn đang chưa có hàng đầy đủ, cháy hàng màu hot Titan Sa mạc và vẫn có giá tới 34.99 triệu đồng thì Galaxy S24 Ultra ngược lại hoàn. Nó có đủ hàng với tất cả mọi mầu và giá bán rẻ hơn tới cả chục triệu đồng. Samsung Galaxy S24 Ultra - 12GB/512GB: 27.09 triệu đồng; Samsung Galaxy S24 Ultra - 12GB/1TB: 31.69 triệu đồng. Nhìn chung mức giá này không thay đổi nhiều so với tháng trước tuy nhiên phiên bản 512GB có mức giảm nhiều hơn khi giảm tới gần 500 nghìn đồng.