Điểm tin Công nghệ 3/10: Apple cắt giảm hàng triệu chiếc iPhone 16

Samsung sắp tung ra phiên bản đặc biệt của Z Fold6; Dịch vụ PlayStation gặp gián đoạn toàn cầu, Sony lên tiếng xin lỗi - Apple cắt giảm hàng triệu chiếc iPhone 16 Việc Apple giảm sản lượng iPhone 16 có thể xuất phát từ nhu cầu hạn chế đối với dòng smartphone mới nhất. Tuy nhiên, điều này cần được xem xét thêm trong thời gian tới. Trong một ghi chú mới dành cho nhà đầu tư được 9to5Mac trích dẫn, các nhà phân tích tại Barclays viết rằng Apple "có thể vừa cắt giảm" 3 triệu chiếc iPhone 16 trong đợt sản xuất mới nhất. Dựa trên nhiều cuộc kiểm tra chuỗi cung ứng gần đây, các nhà phân tích cho biết những đợt cắt giảm này được thực hiện tại một đối tác chính có trụ sở ở Đài Loan. Đây đồng thời là các đơn đặt hàng iPhone trong quý IV/2024. Barclays cho biết số liệu kiểm tra lượng hàng đã bán ra cho thấy doanh số iPhone 16 đã giảm 15% so với cùng kỳ năm trước. Trong quý III/2024, lô hàng iPhone 16 sẽ đạt 51 triệu chiếc, bao gồm các tháng 7, 8 và 9. Báo cáo trên cũng lưu ý một chi tiết rằng iPhone 16 có thêm 11 ngày để bán trước khi hết quý III , dài hơn 2 ngày so với iPhone 15 của năm ngoái. Tuy nhiên, quý cuối năm dường như không cho thấy tín hiệu tích cực đối với các lô hàng iPhone do việc cắt giảm sản lượng gần đây. Các nhà phân tích của Barclays trích dẫn việc triển khai Apple Intelligence theo từng giai đoạn và thiếu sự khác biệt về phần cứng là những lý do dẫn đến nhu cầu giảm sút đối với iPhone 16. Theo 9to5Mac, thời gian giao hàng không phản ánh nhu cầu thực tế về iPhone. Có rất nhiều yếu tố góp phần tạo nên những con số này, do đó nhu cầu của người dùng về iPhone 16 sẽ cần xem xét theo năm thay vì dựa vào quy mô sản xuất. Điều đáng chú ý là phân tích của Barclays cho thấy Apple đã cắt giảm 3 triệu đơn vị sản phẩm tại một "nhà cung cấp chính ở Đài Loan". Apple sẽ báo cáo thu nhập quý tài chính IV/2024 vào đầu tháng 11, sau đó là thu nhập quý tài chính I/2025 vào đầu tháng 2 năm sau. Đây sẽ là lúc hãng có đủ số liệu để chia sẻ về nhu cầu về dòng iPhone 16. - Nokia lại gặp "hạn" Mới đây, HMD Global đã gỡ bỏ thương hiệu điện thoại Nokia khỏi website của mình ở châu Âu. Theo đó, hàng loạt điện thoại mang thương hiệu Nokia đã bị xóa khỏi website bán hàng của HMD Global tại Châu Âu. Với các mẫu điện thoại mới ra mắt thì sẽ bi đổi tên còn các mẫu cũ thì được thông báo "đã hết vòng đời" không bán nữa. Quá trình này được diễn ra một cách âm thầm. Tuy nhiên, tại website của HMD Global tại Châu Á, Bắc Mỹ và Mỹ Latin thì điện thoại Nokia vẫn còn, cho thấy việc chuyển đổi không diễn ra đồng thời. Một số trang công nghệ dự đoán HMD Global nhiều khả năng bán hét hàng tồn tại các khu vực trên trước khi tiến hành loại bỏ. Lý do được trang GizChina đề cập tới có thể là do giấy phép sử dụng thương hiệu Nokia sẽ hết hạn cuối năm nay, HMD muốn tập trung vào thương hiệu riêng thay vì xin gia hạn. - Samsung sắp tung ra phiên bản đặc biệt của Z Fold6 Thông tin về chiếc smartphone có tên là Galaxy Z Fold6 (Special Edition) bất ngờ xuất hiện trên trang web Samsung Ấn Độ. Thời gian qua, nhiều thông tin đã tiết lộ Samsung đang phát triển một phiên bản đặc biệt của Galaxy Z Fold6, tuy nhiên vẫn chưa có thông tin chính thức nào được công bố. Các tin đồn cho biết, tên của thiết bị là Galaxy Z Fold (Special Edition), tuy nhiên tiết lộ trên website Samsung Ấn Độ cho thấy nó có tên là "Galaxy Z Fold6 (Special Edition)". Đáng tiếc là ngoài cái tên thì các thông tin khác trong danh mục của website đều được giữ nguyên giống hệt phiên bản điện thoại gập mới nhất của hãng. Tuy nhiên, sự xuất hiện của trang web trên Samsung Ấn Độ gợi ý rằng Galaxy Z Fold6 (Special Edition) có thể không chỉ giới hạn ở Hàn Quốc và Trung Quốc, như tin đồn trước đây. Một người dùng trên mạng xã hội X đã chia sẻ hình ảnh từ một nhà bán lẻ Hàn Quốc cho thấy thời gian đặt hàng dự kiến cho thiết bị này. Theo đó, thời gian đặt hàng trước sẽ kéo dài đến ngày 24/10 năm 2024, và có thể bắt đầu từ ngày 18/10. Dự kiến sản phẩm sẽ được giao hàng từ ngày 25/10. Những rò rỉ đã cho thấy Galaxy Z Fold6 Special Edition sở hữu cụm camera phía sau lớn hơn so với phiên bản thông thường. Module camera có dạng hình vuông bo góc thay vì hình oval. - Xã nhỏ tỉnh Đồng Tháp đẩy mạnh chuyển đổi số qua Zalo Bên cạnh những thành phố thông minh, chuyển đổi số đã len lỏi xuống đời sống người dân cấp làng xã để các mô hình “làng thông minh" được ra đời. Không chỉ còn tập trung ở các cấp tỉnh thành hay Trung ương, quá trình chuyển đổi số tại nhiều địa phương đã được đẩy mạnh xuống tận cấp xã, tiêu biểu như mô hình Zalo Mini App tại xã Đốc Binh Kiều, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp. Zalo Mini App “Làng Thông Minh Đốc Binh Kiều Đồng Tháp" mở ra một kênh chính thống để người dân tại xã Đốc Binh Kiều có thể cập nhật những thông tin diễn ra trên địa bàn một cách nhanh chóng và chính xác nhất. Zalo Mini App của xã Đốc Binh Kiều cập nhật nhiều nội dung khuyến nông, nhằm cung cấp cho người dân những kiến thức quan trọng liên quan đến hoạt động nông nghiệp. Người dân có thể tìm đọc các nội dung như kỹ thuật trồng chăm sóc các loại nông sản, những quy trình hướng dẫn và chăm sóc cây trồng cho năng suất cao, bài học thực tiễn hay mô hình kinh tế nông nghiệp điển hình tiên tiến tại địa phương. Đây không chỉ là kênh thông tin quan trọng mà còn là cầu nối để người dân có thể tiếp cận, học hỏi từ các hộ chăn nuôi - sản xuất thành công trong xã. Ngoài ra, người dân có thể theo dõi tình hình thời tiết trên địa bàn trực tiếp qua Zalo Mini App. Thông thường, các ứng dụng thời tiết thường không tập trung vào những địa bàn cấp xã để người dân có thể cập nhật tình hình thời tiết một cách chính xác nhất. Với tính năng du lịch, người dân Đốc Binh Kiều có thể tìm hiểu những điểm du lịch tham quan, các hoạt động du lịch nổi tiếng tại tỉnh Đồng Tháp. Những bài viết về chủ đề du lịch không chỉ có giá trị với người dân địa phương mà còn có giá trị tham khảo cho du khách thập phương khi ghé thăm tỉnh Đồng Tháp. - Dịch vụ PlayStation gặp gián đoạn toàn cầu, Sony lên tiếng xin lỗi Tập đoàn Sony (Nhật Bản) thông báo dịch vụ trực tuyến của PlayStation đã gặp gián đoạn trong vài giờ ngày 1/10, ảnh hưởng đến game thủ trên toàn thế giới. Nhiều người chơi báo cáo mã lỗi "WS-116522-7" trên PlayStation 5, có thể liên quan đến lỗi cập nhật phần mềm hệ thống. Dù các trò chơi ngoại tuyến vẫn hoạt động, các trò chơi yêu cầu kết nối trực tuyến lại không thể truy cập. Sự cố ảnh hưởng đến nhiều thiết bị, bao gồm PlayStation 5, PlayStation 4, PlayStation Vita và cả PlayStation 3. Điều này đã gây ra phản ứng mạnh mẽ từ cộng đồng game thủ trên các nền tảng truyền thông xã hội, đặc biệt là trên X (trước đây là Twitter), và các trang giám sát như Downdetector, nơi hàng nghìn người bày tỏ sự không hài lòng. Sony đã lên tiếng xin lỗi người chơi thông qua một bài đăng trên mạng xã hội, nhưng không cho biết chi tiết lý do xảy ra sự cố. Dịch vụ đã trở lại bình thường vào chiều cùng ngày. - iPhone 16 không đạt doanh số như iPhone 15 Trong ba ngày đầu mở bán, doanh số iPhone 16 ước tính thấp hơn so với iPhone 15 cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu do thiếu sự đột phá về thiết kế và tính năng Apple Intelligence chưa được tích hợp. Theo Ming-Chi Kuo, nhà phân tích của TF International Securities, khoảng 37 triệu chiếc iPhone 16 đã được bán ra trong ba ngày đầu, giảm hơn 12% so với cùng kỳ năm ngoái. Đặc biệt, nhu cầu đối với dòng Pro - phân khúc quan trọng nhất của Apple - giảm mạnh. Kuo ước tính Apple đã bán được 9,8 triệu chiếc iPhone 16 Pro và 17,1 triệu chiếc 16 Pro Max, giảm lần lượt 27% và 16% so với thế hệ trước. Ngược lại, doanh số iPhone 16 và 16 Plus lại tăng nhẹ. Các nhà phân tích khác cũng có nhận định tương tự. Dan Ives của Wedbush ước tính doanh số iPhone 16 khoảng 40 triệu chiếc, chỉ cao hơn một chút so với con số của Kuo. Angelo Zino, nhà phân tích công nghệ của CFRA Research, không đưa ra con số cụ thể nhưng cho biết “có sự sụt giảm so với năm trước”, dù doanh số iPhone 16 bản tiêu chuẩn tăng. Theo CNN, trong những năm gần đây, iPhone chưa có cải tiến đủ lớn để thuyết phục người tiêu dùng nâng cấp, kể từ khi thêm kết nối 5G trên iPhone 12. Năm nay, yếu tố thúc đẩy doanh số là bộ tính năng Apple Intelligence, nhưng phải đến tháng 10 mới được triển khai. Giới phân tích cho rằng nhu cầu đối với iPhone 16 và 16 Plus tăng do có nhiều cải tiến về chip, camera và nút chụp ảnh mới. Tuy nhiên, điều đó có thể làm giảm giá bán trung bình và tổng doanh thu của iPhone. “Vấn đề là các mẫu iPhone cơ bản giờ đã quá tốt. Doanh số đang nghiêng về phiên bản iPhone 16 giá thấp, khi chúng có nhiều nâng cấp lớn về camera và bộ xử lý”, Zino viết trên blog. Kuo cho rằng việc iPhone 16 Pro và 16 Pro Max sớm hết hàng đã kéo doanh số thiết bị chững lại. Quan trọng hơn, Apple Intelligence chưa có sẵn trên các thiết bị khiến người dùng chưa mặn mà nâng cấp.