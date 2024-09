Điểm tin Công nghệ 28/9: iPhone 16 hết ‘hot’?

Xiaomi bổ sung 2 smartphone dòng T mới tại Việt Nam; Thị trường AI sẽ đạt gần 1.000 tỉ đô la vào năm 2027 - iPhone 16 hết ‘hot’? Tại sự kiện ra mắt iPhone 16 - It's Glowtime trước đó đã thu hút hơn 566.230 thảo luận và 2,9 triệu tương tác của người dùng chỉ sau 24 giờ đầu tiên. Theo thống kê của nền tảng SocialTrend của YouNet Media, chỉ sau 12 giờ kể từ khi các chuỗi bán lẻ như TopZone, Shop Dunk, CellphoneS, Thế Giới Di Động... mở bán và giao hàng rạng sáng 27-9, làn sóng thảo luận về iPhone 16 Series đã tăng mạnh, chạm đỉnh 123.030 thảo luận, 579.500 tương tác, nhanh chóng đạt tốp 1 chủ đề được quan tâm nhất mạng xã hội. Trong đó, TikTok là nền tảng tạo ra lượng thảo luận lớn nhất, chiếm hơn 73,8%. Kết quả này đến từ việc nền tảng này tập trung các TikToker công nghệ như Duy Luân Dễ Thương, Ngô Đức Duy, Đặng Nam Hải Triều... Đa phần, thảo luận của người dùng tập trung ở các video “đập hộp”, review, so sánh iPhone 16 với các dòng điện thoại khác. Trước đó, sự kiện ra mắt iPhone 16 - It's Glowtime diễn ra đã thu hút hơn 566.230 thảo luận và 2,9 triệu tương tác của người dùng chỉ sau 24 giờ đầu tiên - theo thống kê của nền tảng lắng nghe mạng xã hội SocialHeat của Younet Media. So với sự kiện ra mắt iPhone 15 Series vào năm 2023, con số này đã tăng gấp 2 lần, cho thấy iPhone 16 Series đối với cư dân mạng Việt Nam vẫn có sức hút mạnh mẽ. - Xiaomi bổ sung 2 smartphone dòng T mới tại Việt Nam Xiaomi 14T và 14T Pro đi kèm hệ thống camera Leica và nhiều tính năng trí tuệ nhân tạo (AI), cùng với đó là cam kết 5 năm cập nhật bảo mật. Hai thành viên mới của Xiaomi T-series mang tên 14T và 14T Pro, có nhiều điểm chung như màn hình OLED 6,67 inch, tần số làm mới 144 Hz, độ phân giải 2.712 x 1.220 pixel, độ sáng tối đa tới 4.000 nit. Bộ đôi được trang bị viên pin 5.000 mAh khá phổ biến trên điện thoại Android hiện nay, với khả năng sạc lên tới 1.600 chu kỳ. Máy đạt chuẩn kháng nước, kháng bụi IP68, hai mặt trước, sau đều là kính cường lực Gorilla Glass. Điểm nhấn lớn nhất của bộ đôi là rất nhiều tính năng trí tuệ nhân tạo đi kèm như Khoanh tròn để tìm kiếm (Circle to Search), Phim AI (AI Film - để chỉnh sửa video thông minh), Phiên dịch AI (AI Interpreter), Ghi chú AI (AI Notes), Ghi âm AI (AI Recorder)… Hai công cụ gồm AI Notes và AI Recorder có khả năng cung cấp dịch thuật theo thời gian thực, nhận dạng người nói và tóm tắt nội dung. Xiaomi cho biết hai model sẽ có 4 bản cập nhật hệ điều hành Android lớn và 5 năm cập nhật các bản vá bảo mật. Đi sâu hơn vào cấu hình, người dùng sẽ nhận ra sự khác biệt của phiên bản Pro so với model thường. Theo đó, Xiaomi 14T Pro sử dụng chip Dimensity 9300+ của MediaTek. Tại sự kiện Computex 2024 diễn ra ở Đài Loan tháng 6 vừa qua, MediaTek từng trình diễn khả năng xử lý trí tuệ nhân tạo trên thiết bị (on-device), tức không cần kết nối Internet bằng máy điện thoại di động sử dụng chính con chip này. Ngoài con chip mạnh, 14T Pro cũng có hệ thống camera sau tốt hơn so với "người em" của mình, gồm cảm biến chính 50 MP Light Fusion 900 (điểm ảnh 1,2 micron), cảm biến tele 50 MP zoom quang 2,5x và cảm biến siêu rộng 12 MP. Điện thoại hỗ trợ khả năng quay video 8K/30fps cùng với chế độ MasterCinema cho video HDR 10-bit Rec. 2020. Máy hỗ trợ sạc nhanh có dây công suất 120 W và sạc không dây 50 W, với thời gian sạc đầy từ 0% tới 100% trong điều kiện thí nghiệm là 19 phút thông qua bộ sạc 120 W của hãng. Mẫu Xiaomi 14T chỉ hỗ trợ sạc nhanh tối đa 67 W và loại bỏ khả năng sạc không dây. "Trái tim" của máy là con chip Dimensity 8300 Ultra tầm trung, cũng đến từ nhà MediaTek. Hệ thống camera sau sở hữu cảm biến chính 50 MP Sony IMX906 (kích thước điểm ảnh 1 micron), một ống tele 50 MP zoom quang 2x, còn lại là camera góc siêu rộng 12 MP, thiếu đi khả năng quay video 8K so với mẫu "đàn anh". Tại Việt Nam, bộ đôi sẽ bắt đầu bán cùng ngày với thời điểm ra mắt (27/9) với mức giá từ 16,99 triệu đồng cho bản cao cấp và 12,99 triệu đồng với model cấu hình thấp hơn. Xiaomi 14T Pro sẽ có 3 màu (Xám Titan, Xanh Titan và Đen Titan), Xiaomi 14T Pro có đủ số màu trên, bổ sung thêm màu Xanh chanh. - Thị trường AI sẽ đạt gần 1.000 tỉ đô la vào năm 2027 Quy mô thị trường trí tuệ nhân tạo (AI) toàn cầu dự kiến đạt gần 1.000 tỉ đô la Mỹ vào năm 2027 trong bối cảnh công nghệ này tạo ra sự tăng trưởng đột phá cho nhiều doanh nghiệp và nền kinh tế. Theo hãng tư vấn quản lý Bain & Co., cơn bùng nổ nhu cầu này có thể gây căng thẳng chuỗi cung ứng linh kiện, dẫn đến tình trạng thiếu chip, máy tính cá nhân và điện thoại thông minh. Theo Bain, các công ty đang vượt qua giai đoạn thử nghiệm và bắt đầu mở rộng áp dụng AI toàn diện trên khắp các mảng hoạt động. Thị trường phần cứng và phần mềm liên quan đến AI dự kiến ​​tăng trưởng kép từ 40-55% hàng năm để đạt giá trị từ 780- 990 tỉ đô la Mỹ vào 2027, theo báo cáo công nghệ toàn cầu thường niên lần thứ năm của Bain, công bố hôm 25-9. Báo cáo cung cấp cấp dự báo về các làn sóng tăng trưởng mới trong ngành công nghệ nhờ những tiến bộ nhanh chóng của AI. Theo đó, ba lĩnh vực có tiềm năng tăng trưởng cao bao gồm, mô hình AI và trung tâm dữ liệu công suất lớn, các sáng kiến ​​​​AI chủ quyền và doanh nghiệp cũng như tính hiệu quả và khả năng của phần mềm AI. - MobiFone và F-Secure ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược MobiFone và Tập đoàn an ninh mạng F-Secure đã ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược, với mục tiêu phát triển các sản phẩm, giải pháp an ninh mạng toàn diện. Theo thỏa thuận hợp tác, hai doanh nghiệp có kế hoạch xây dựng mối quan hệ kinh doanh lâu dài, nghiên cứu khả năng, mô hình triển khai hợp tác, trong đó F-Secure có vai trò xây dựng sản phẩm với thương hiệu do MobiFone cung cấp trên cơ sở các nền tảng sản phẩm dịch vụ của F-Secure trên thị trường hiện nay. MobiFone có vai trò tiếp thị, bán hàng và phân phối sản phẩm cho người dùng cuối tại Việt Nam. Đồng thời hai bên cùng phối hợp triển khai hợp tác, tư vấn, nghiên cứu, đào tạo, chuyển giao công nghệ, chia sẻ thông tin về tình hình an ninh mạng trên thế giới nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, sản phẩm, dịch vụ về lĩnh vực an ninh mạng khi cung cấp dịch vụ ra thị trường tại Việt Nam. Với việc ký kết hợp tác cùng F-Secure, MobiFone sẽ mang đến các giải pháp bảo vệ toàn diện cho khách hàng trước các cuộc tấn công mạng, virus và phần mềm độc hại. Người dùng mạng 5G MobiFone sẽ được đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin trên mọi nền tảng, quyền riêng tư và danh tính số cũng sẽ được bảo vệ chặt chẽ, giúp ngăn chặn nguy cơ đánh cắp thông tin. Ngoài ra, khách hàng sẽ nhận được hỗ trợ kỹ thuật nhanh chóng và kịp thời, đảm bảo thiết bị luôn an toàn; được thường xuyên cập nhật tình hình an ninh mạng giúp người dùng chủ động trước những mối đe dọa mới. - WHO và TikTok hợp tác cung cấp thông tin dựa trên khoa học về y tế Điều này phản ánh cam kết của WHO trong việc tận dụng nhiều nền tảng truyền thông kỹ thuật số để tăng cường sự tiếp cận đến mọi người trên toàn cầu, qua đó thúc đẩy hiểu biết về y tế, hành vi và hành động khỏe mạnh trong một thế giới ngày càng số hoá. Theo WHO, các nền tảng truyền thông xã hội có thể là những nguồn thông tin quan trọng ảnh hưởng đến hành vi và quyết định liên quan đến sức khỏe. Thống kế cho thấy, cứ 4 người trẻ thì có 1 người tích cực tìm kiếm nội dung tin tức trên các nền tảng truyền thông xã hội, bao gồm TikTok. Khi thế giới ngày càng số hoá, mọi người ngày càng trở thành mục tiêu của thông tin sai lệch trên các kênh kỹ thuật số này. Chính vì vậy, sự hợp tác mới giữa WHO và TikTok sẽ giúp giải quyết những thách thức này, bằng cách thúc đẩy nội dung dựa trên bằng chứng và khuyến khích các cuộc đối thoại tích cực về y tế. Ông Jeremy Farrar, nhà khoa học trưởng của WHO cho biết: “Mối quan hệ đối tác này có thể chứng minh là một bước ngoặt về cách các nền tảng có thể có trách nhiệm hơn với xã hội. Sự giao thoa giữa y tế và công nghệ mang đến cơ hội tiếp cận mọi người ở mọi lứa tuổi, khi nào và bất kỳ đâu họ muốn tiếp cận. Thông qua việc hợp tác với Tiktok và các bên liên quan, chúng tôi mong muốn người sử dụng có thể được tiếp cận các thông tin đáng tin cậy hơn, tham gia vào các cuộc thảo luận khoa học để cùng nhau định hình một tương lai khoẻ mạnh hơn tất cả mọi người”.