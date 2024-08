Điểm tin Công nghệ 27/8: Flagship hàng đầu iPhone 15 Pro Max giảm giá sâu cuối tháng 8, dọn đường cho dòng iPhone 16 ra mắt

Theo bảng xếp hạng chung các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, thành phố Đà Nẵng tiếp tục dẫn đầu Chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông Việt Nam (ICT Index) năm 2023 và là năm thứ 14, thành phố Đà Nẵng dẫn đầu bảng xếp hạng chỉ số này. Tiếp theo sau là các địa phương: Cần Thơ (0,6881 điểm), Quảng Ninh (0,6514 điểm), Bắc Ninh (0,664 điểm).

Các chỉ số thành phần trong ICT index 2023 của Đà Nẵng gồm: Đà Nẵng dẫn đầu chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin với 0,96 điểm, giữ vị trí so với năm 2022; xếp thứ 2 về chỉ số hạ tầng nhân lực với 0,78 điểm, giữ vị trí so với năm 2022; xếp hạng 6 về chỉ số công nghiệp công nghệ thông tin với 0,11 điểm, giữ vị trí so với năm 2022; xếp hạng 2 chỉ số hạ tầng kỹ thuật với 0,79 điểm, giảm 1 bậc so với năm 2022.

Trước đó, thành phố Đà Nẵng 12 năm liên tiếp (2009-2020) và năm 2022 dẫn đầu chỉ số ICT Index (Năm 2021, Ban Tổ chức không thực hiện khảo sát và xếp hạng chỉ số ICT Index).

- Công ty bán dẫn Mỹ đang đàm phán với Đài Loan để lập hai trung tâm R&D giá trị 270 triệu USD

Advanced Micro Devices (AMD) đang thảo luận về việc xây dựng hai trung tâm R&D mới tại Đài Loan, một tại Thành phố Khoa học Năng lượng Xanh Thông minh Shalun tại Đài Nam, một tại thành phố Cao Hùng, phía Nam của Đài Loan…

Đài Loan đang trở nên quan trọng hơn bao giờ hết với các công ty công nghệ như NVIDIA và AMD. Các gã khổng lồ công nghệ đều bày tỏ mong muốn hợp tác chặt chẽ với các đối tác trong chuỗi cung ứng tại Đài Loan.

Nhật báo Kinh tế Đài Loan báo cáo AMD có kế hoạch thành lập hai cơ sở R&D ở Đài Loan, một ở Đài Nam và một ở Cao Hùng. Dự án tổng thể có chi phí khoảng 8,64 tỷ Đài tệ hoặc khoảng 270 triệu USD, trong đó Đài Loan rót khoảng 100 triệu USD để hỗ trợ sáng kiến này.