Điểm tin Công nghệ 27/12: Những mẫu iPhone nào được cập nhật iOS 19?

Apple sắp ra mắt chuông cửa thông minh tích hợp Face ID như iPhone; Tin đồn mới về One UI 7 khiến Samfan thất vọng - Những mẫu iPhone nào được cập nhật iOS 19? Mặc dù iOS 18 ra mắt chưa lâu, nhưng nhiều người dùng iPhone đã bắt đầu quan tâm đến iOS 19 với loạt tính năng mới chưa được công bố dành riêng cho hệ điều hành này. Theo nguồn tin từ trang iPhoneSoft của Pháp, nếu như iPhone của người dùng đủ điều kiện để cập nhật lên iOS 18, thì sẽ được hỗ trợ cập nhật hệ điều hành iOS 19 phát hành vào tháng 9 năm sau. Điều này đồng nghĩa những chiếc iPhone ra mắt từ năm 2018 như iPhone XR, iPhone XS và iPhone XS Max vẫn sẽ được cập nhật lên iOS 19. Dù vậy, một số tính năng mới có thể sẽ không tương thích trên những thiết bị này. Bên cạnh iOS 19, Apple cũng sẽ phát hành thêm bản cập nhật iPadOS 19 dành cho dòng sản phẩm máy tính bảng của hãng. Tuy nhiên, các báo cáo chỉ ra rằng mẫu iPad thế hệ thứ 7 ra mắt vào năm 2019 với bộ xử lý A10 sẽ không được cập nhật lên iPadOS 19. Bản xem trước dành cho nhà phát triển của hệ điều hành iOS 19 và iPadOS 19 dự kiến sẽ được Apple công bố vào tháng 6/2025, trong khuôn khổ hội nghị những nhà phát triển - WWDC 2025. Trong khi phiên bản ổn định sẽ được Apple phát hành sau đó khoảng 3 tháng để người dùng tải về và trải nghiệm. Theo chuyên gia Mark Gurman của Bloomberg, hệ điều hành iOS 19 có thể sẽ được phát hành theo từng đợt, tương tự như cách mà Apple đã làm với những tính năng trí tuệ nhân tạo (AI) trong iOS 18. - Người dùng điện thoại Samsung nên cập nhật ngay để vá 30 lỗ hổng bảo mật Samsung vừa phát hành bản cập nhật cuối cùng của năm 2024 cho các thiết bị Galaxy, chủ yếu tập trung vào việc vá lỗ hổng bảo mật và cải thiện hiệu suất. Bản cập nhật tháng 12 năm 2024 của Samsung không mang lại bất kỳ thay đổi đáng chú ý nào ngoài những cải tiến bảo mật mới. Theo thông tin Samsung, bản cập nhật bao gồm gần 30 bản vá ưu tiên "cao", và một bản vá "nghiêm trọng". Bản vá bảo mật CVE-2024-38408 liên quan đến chipset Qualcomm không bao gồm One UI 7 (dự kiến sẽ phát hành đầy đủ vào năm 2025). Rất nhiều người đang háo hức mong chờ One UI 7, phiên bản mới với hàng loạt tính năng đáng chú ý. Đơn cử như Knox Matrix (công nghệ bảo mật liên kết các thiết bị Samsung với nhau, được kỳ vọng sẽ tạo ra lớp phòng thủ vững chắc), bảo vệ chống trộm, trình chặn tự động… giúp người dùng an toàn hơn trong một thế giới đầy kết nối. - vnEdu SKHS – Giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số y tế học đường Y tế học đường đang đứng trước yêu cầu cấp thiết phải hiện đại hóa để đáp ứng nhu cầu quản lý và chăm sóc sức khỏe học sinh hiệu quả hơn. Phần mềm vnEdu SKHS của VNPT không chỉ là giải pháp công nghệ hữu ích, mà còn là cầu nối giúp nhà trường, phụ huynh và cơ quan quản lý y tế đồng hành chặt chẽ hơn trong việc xây dựng môi trường giáo dục thông minh, an toàn và bền vững. Phần mềm vnEdu SKHS của VNPT được phát triển dựa trên nhu cầu thực tiễn của các nhà trường và các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đây là công cụ số hóa toàn diện, giúp nhà trường quản lý thông tin y tế học sinh một cách chính xác, tiện lợi và nhanh chóng. Từ thông tin tổng quan về tiền sử sức khỏe, lịch sử tiêm chủng, đến kết quả khám sức khỏe chuyên khoa và chỉ số thể lực, tất cả đều được lưu trữ trên môi trường số. Do đó, thay vì xử lý khối lượng lớn giấy tờ, các trường học giờ đây có thể số hóa toàn bộ thông tin sức khỏe học sinh, giúp giảm tải công việc trong quản lý và đảm bảo dữ liệu có độ chính xác cao hơn. Hơn nữa, nhờ quản lý trên môi trường số nên việc tra cứu thông tin sức khỏe học sinh được thực hiện nhanh chóng và dễ dàng hơn rất nhiều so với phương thức lưu trữ trên giấy trước đây. Điểm nổi bật của vnEdu SKHS chính là khả năng liên thông dữ liệu giữa nhà trường, phụ huynh và các cơ quan quản lý. Phụ huynh có thể sử dụng ứng dụng vnEdu Connect để theo dõi tình trạng sức khỏe của con em mình theo thời gian thực, bao gồm lịch sử khám sức khỏe định kỳ, thông tin tiêm chủng và các thông báo y tế từ nhà trường. Việc này không chỉ tạo sự minh bạch mà còn tăng cường sự phối hợp giữa gia đình và nhà trường trong việc chăm sóc sức khỏe học sinh. Bên cạnh đó, phần mềm còn giúp các cơ quan quản lý giáo dục dễ dàng truy cập và kiểm tra dữ liệu y tế của các trường học trong khu vực, từ đó giám sát hiệu quả hoạt động y tế học đường. Nhờ vnEdu SKHS, các Phòng/Sở Giáo dục có thể thực hiện các báo cáo, thống kê và kế hoạch y tế một cách chính xác và nhanh chóng, tiết kiệm nguồn lực và thời gian. - Apple sắp ra mắt chuông cửa thông minh tích hợp Face ID như iPhone Apple được cho là đang phát triển chuông cửa thông minh mới được tích hợp Face ID, tương tự như trên iPhone. Theo chuyên gia Mark Gurman của Bloomberg, Apple đang phát triển chuông cửa thông minh mới để cạnh tranh với những loại chuông cửa tương tự đang có mặt trên thị trường. Chuông cửa của nhà “Táo khuyết” sẽ cung cấp "công nghệ nhận dạng khuôn mặt Face ID" và tích hợp không dây với khóa nhà thông minh. Những mô tả ban đầu cho thấy chuông cửa thông minh của Apple sẽ vận hành y như cách mở khóa iPhone bằng khuôn mặt. Thiết bị sẽ được trang bị con chip Secure Enclave và xử lý các tác vụ liên quan tới bảo mật, cụ thể là thông tin Face ID. Gurman viết rằng thiết bị “có khả năng” sẽ hoạt động với những ổ khóa thông minh của bên thứ ba có tên HomeKit, thậm chí Apple có thể hợp tác với một thương hiệu khóa để cung cấp giải pháp trọn gói. Ông cũng dự đoán camera này sẽ sử dụng chip kết hợp chip Wi-Fi/Bluetooth có tên “Proxima" do chính Apple phát triển, được đồn đoán sẽ có trên HomePod Mini lẫn Apple TV mới vào năm tới. Dự kiến, chuông cửa thông minh của Apple sẽ cạnh tranh trực tiếp với đối thủ Ring của Amazon. Hiện chưa rõ liệu sản phẩm này có được tích hợp tính năng quay video hay không. - Tin đồn mới về One UI 7 khiến Samfan thất vọng Tin đồn mới nhất về chương trình beta One UI 7 sẽ khiến nhiều người dùng Samsung không vui. Một tin đồn mới cho thấy Samsung có thể sẽ "bỏ rơi" các flagship cũ, chỉ cho phép Galaxy S24 trải nghiệm phiên bản beta của One UI 7. Theo leaker @FamilyTaes trên mạng xã hội X, Samsung sẽ không phát hành bản cập nhật beta One UI 7 cho Galaxy S23, S22, S21 và các thiết bị Galaxy A series. Thay vào đó, hãng sẽ tập trung vào việc hoàn thiện One UI 7 cho Galaxy S24 và phát hành thẳng bản ổn định cho các thiết bị còn lại vào đầu tháng 2/2025. Nguyên nhân được cho là do thời gian ra mắt One UI 7 quá sát với sự kiện ra mắt Galaxy S25, khiến Samsung phải đẩy nhanh tiến độ thử nghiệm beta. Quyết định này chắc chắn sẽ gây thất vọng cho người dùng các dòng Galaxy cũ, những người luôn mong chờ được trải nghiệm sớm các tính năng mới của One UI. Tuy nhiên, nếu tin đồn là sự thật, đây cũng là một tín hiệu tích cực. Việc tập trung vào Galaxy S24 sẽ giúp Samsung rút ngắn thời gian thử nghiệm beta và sớm phát hành bản cập nhật ổn định cho tất cả các thiết bị đủ điều kiện, có thể là trước tháng 3/2025. Hiện tại, Samsung vẫn chưa lên tiếng xác nhận thông tin này. Người dùng Galaxy S23, S22, S21 vẫn có thể hy vọng vào một tin tức bất ngờ từ gã khổng lồ công nghệ.