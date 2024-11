Điểm tin Công nghệ 27/11: Nvidia ra mắt công nghệ AI mới sửa đổi giọng nói

Giá đập hộp iPhone 16 Plus giảm đến 3,5 triệu; Hà Nội đã xử lý hơn 83% kiến nghị hiện trường qua ứng dụng iHaNoi - Giá đập hộp iPhone 16 Plus giảm đến 3,5 triệu Không chỉ có bản iPhone 16 Pro Max hot nhất hạ giá cuối tháng 11, giá các phiên bản còn lại cũng giảm sâu, trong đó iPhone 16 Plus giảm đến 3,5 triệu đồng, đe nẹt đối thủ Galaxy S24 Ultra. Cuối tháng 11, giá bán dòng iPhone 16 liên tiếp giảm mạnh. Ngay cả phiên bản iPhone 16 Pro Max từng cháy hàng nay cũng đưa ra mức giá cực kỳ ưu đãi. Trong đó, iPhone 16 Plus màn to pin trâu cũng được nhiều khách Việt tìm kiếm vì có mức giảm hấp dẫn lên đến 3,5 triệu đồng. Cụ thể, giá đập hộp iPhone 16 Plus ghi nhận ngày 26/11 như sau: iPhone 16 Plus - 128GB: 24.990.000 đồng iPhone 16 Plus - 256GB: 27.990.000 đồng iPhone 16 Plus - 512GB: 31.590.000 đồng Như vậy, giá iPhone 16 Plus đang rẻ hơn người anh em iPhone 16 Pro Max khoảng 5 - 8 triệu đồng mà không thua kém tính năng quá nhiều. - Hà Nội đã xử lý hơn 83% kiến nghị hiện trường qua ứng dụng iHaNoi Theo Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội, từ khi chính thức ra mắt, ứng dụng “Công dân Thủ đô số” – iHaNoi đã tiếp nhận 23.910 phản ánh, kiến nghị hiện trường của người dân gửi đến. Trong số đó, cơ quan chức năng TP. Hà Nội đã xử lý 19.871 phản ánh, kiến nghị, đạt 83,1%. Tính đến ngày 21/11, đã có khoảng 16 triệu lượt người truy cập, sử dụng ứng dụng iHanoi. Hiện có 1.446.705 người đăng ký tài khoản trên ứng dụng Công dân số Thủ đô - iHanoi. Trong đó có 70.573 người dùng đã đăng ký mới bằng VneID. Từ khi chính thức ra mắt, ứng dụng đã tiếp nhận 23.910 phản ánh, kiến nghị hiện trường của người dân gửi đến. Trong số đó, cơ quan chức năng Thành phố đã xử lý 19.871 phản ánh, kiến nghị, chiếm 83,1%; đã từ chối 1.501 phản ánh, kiến nghị, chiếm 6,3%; hiện đang xử lý 1.238 phản ánh, kiến nghị, chiếm 5,2% và chờ xử lý 1.300 phản ánh, kiến nghị… Ứng dụng iHanoi cũng đã tiếp nhận 1.859 phản ánh, kiến nghị về thủ tục hành chính. Các cơ quan Thành phố đã xử lý 307 phản ánh, kiến nghị, chiếm 16,5%; chuyển xử lý 130 phản ánh, kiến nghị, chiếm 7%; có 449 phản ánh, kiến nghị đang chờ tiếp nhận; đã từ chối 968 phản ánh, kiến nghị. Liên quan đến các thủ tục hành chính, iHanoi cũng đã ghi nhận 1.306 góp ý, sáng kiến của người dân gửi đến. Qua ứng dụng iHanoi, Thành phố đã truyền thông, cảnh báo 2.219 lượt thông tin. - Từ năm 2025, ngân hàng không được gửi tin nhắn có chứa link đến khách hàng Để đảm bảo an toàn trong dịch vụ ngân hàng trực tuyến, các ngân hàng không gửi tin nhắn có đường link và yêu cầu khách hàng tự quản lý mật khẩu. Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành thông tư 50 quy định về an toàn, bảo mật cho việc cung cấp dịch vụ trực tuyến trong ngành Ngân hàng. Thông tư có hiệu lực từ ngày 1-1-2025. Theo thông tư vừa được ban hành, các ngân hàng không gửi tin nhắn SMS, thư điện tử cho khách hàng có nội dung chứa đường dẫn liên kết (hyperlink). Tuy nhiên, khách hàng vẫn có thể yêu cầu ngân hàng gửi đường link đến những địa chỉ cụ thể. Quy định mới được ban hành nhằm ngăn chặn các vụ lừa đảo qua tin nhắn giả mạo ngân hàng. Cơ quan quản lý cho biết nhiều trường hợp đã bị lừa, yêu cầu khách hàng truy cập đường link để đánh cắp thông tin cá nhân và tài khoản. Bên cạnh việc hạn chế gửi đường link, Thông tư 50 còn có nội dung yêu cầu các ứng dụng ngân hàng không được lưu trữ mật khẩu của khách hàng nhằm giảm thiểu rủi ro bị đánh cắp thông tin. - MoMo tích hợp dịch vụ xác thực điện tử trên ứng dụng VNeID Từ tháng 11/2024, MoMo tích hợp dịch vụ xác thực điện tử trên ứng dụng VNeID. Người dùng MoMo có thể tự xác thực sinh trắc học thông qua VNeID mà không cần công nghệ NFC. Với việc tích hợp dịch vụ xác thực sinh trắc trên ứng dụng VNeID, người dùng MoMo có thể tự xác thực sinh trắc học thông qua VNeID thuận tiện và bảo mật, mà không cần sử dụng công nghệ NFC. Giải pháp này là nỗ lực của MoMo trong việc mở rộng các kênh hỗ trợ, ứng dụng công nghệ giúp khách hàng kịp thời xác minh sinh trắc học trước thời hạn 1/1/2025 để bảo đảm các giao dịch tài chính, thanh toán. Theo Thông tư số 40/2024/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước, kể từ ngày 1/1/2025, chủ thẻ ngân hàng, người sở hữu ví điện tử không thể giao dịch trực tuyến nếu chưa cập nhật dữ liệu sinh trắc học. Cũng theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, cùng thời hạn ngày 1/1/2025, các tài khoản thanh toán và thẻ ngân hàng chưa hoàn tất xác thực sinh trắc học sẽ không được giao dịch trực tuyến (thanh toán, chuyển tiền) hay rút tiền tại ATM. - Nvidia ra mắt công nghệ AI mới sửa đổi giọng nói Nvidia, nhà cung cấp chip và phần mềm lớn nhất thế giới dùng cho các hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI), vừa ra mắt một mô hình mới có thể sửa đổi giọng nói và tạo ra âm thanh mới, nhắm đến những nhà sản xuất âm nhạc, phim và trò chơi điện tử. Công nghệ mới của Nvidia có tên Fugatto, viết tắt của Foundational Generative Audio Transformer Opus 1, cùng với các công nghệ khác mà những công ty khởi nghiệp như Runway và các công ty lớn hơn như Meta Platforms có thể tạo âm thanh hoặc video từ lời nhắc văn bản. Công nghệ của Nvidia tạo ra hiệu ứng âm thanh và âm nhạc từ mô tả văn bản, bao gồm cả những âm thanh mới lạ như biến âm thanh của một cây kèn trumpet thành tiếng như chó sủa. Điều khiến cho Fugatto khác biệt so với các công nghệ AI khác là khả năng tiếp nhận và sửa đổi âm thanh hiện có như có thể biến một đoạn nhạc chơi trên piano thành giọng hát của con người, hoặc chuyển đổi giọng nói đã ghi âm với giọng điệu và cảm xúc khác biệt. Phó Chủ tịch nghiên cứu học sâu ứng dụng tại Nvidia, Bryan Catanzaro, cho rằng AI có tính sáng tạo sẽ mang lại những khả năng mới cho âm nhạc, trò chơi điện tử và cho những người bình thường muốn sáng tạo mọi thứ. Trong khi các công ty như OpenAI đang đàm phán với các hãng phim Hollywood về việc liệu AI có thể được sử dụng trong ngành giải trí hay không và bằng cách nào, mối quan hệ giữa ngành công nghệ và Hollywood đã trở nên căng thẳng, đặc biệt sau khi ngôi sao Hollywood Scarlett Johansson cáo buộc OpenAI bắt chước giọng nói của cô. Mô hình mới của Nvidia đã được đào tạo về dữ liệu nguồn mở và tập đoàn cho biết vẫn đang tranh luận về việc liệu có nên phát hành một cách hay không và bằng cách nào. Theo ông Catanzaro, bất kỳ công nghệ tạo sinh nào cũng luôn tiềm ẩn một số rủi ro. Đây là lý do tại sao Nvidia chưa có kế hoạch ngay lập tức phát hành công nghệ mới.