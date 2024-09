Điểm tin Công nghệ 25/9: iPhone 16 xách tay rớt giá hàng chục triệu đồng

Chip 2nm sắp được sản xuất hàng loạt trong 2 năm tới; iOS 18 giúp cải thiện thời lượng pin của iPhone đời cũ - iPhone 16 xách tay rớt giá hàng chục triệu đồng Hiện, iPhone 16 xách tay rớt giá hàng chục triệu đồng so với ngày đầu mở bán. Thay vì phải chờ đợi để có thể mua và nhận máy tại các cửa hàng trong nước, nhiều người đã bỏ ra số tiền chênh lệch hàng chục triệu đồng để mua máy xách tay. Được biết, một số cửa hàng kinh doanh điện thoại nhận đặt iPhone 16 Pro Max sớm nhất vào lúc 14h ngày 20/9 với giá có thể lên tới 70 triệu đồng. Đa số các cửa hàng chỉ nhận đặt cọc 16 Pro Max, một số ít là 16 Pro và gần như không có iPhone 16, 16 Plus. Giá phiên bản 256 GB dao động từ 52-53 triệu đồng, bản 512 GB từ 58 triệu và bản 1TB có giá 70 triệu đồng và đều là màu vàng sa mạc. Các màu khác giá thấp hơn nhưng không đáng kể. Theo các nhà kinh doanh iPhone xách tay thì các sản phẩm iPhone 16 đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam đều được mua từ Singapore, Thái Lan hoặc Đài Loan. Tuy nhiên, chỉ sau vài ngày giá iPhone 16 đã hạ nhiệt nhanh chóng, nhiều người đăng bán với giá chênh khoảng vài triệu so với giá được niêm yết: iPhone 16 Pro Max 1T màu vàng sa mạc được rao bán với giá chỉ 53 triệu đồng (thấp hơn 26 triệu đồng so với ngày đầu mở bán); bản 512 chỉ còn 46 triệu đồng (thấp hơn 10-12 triệu đồng so với chiếc đầu tiên về Việt Nam) và chênh lệch chỉ 6 triệu đồng so với giá niêm yết. - Telegram đồng ý cung cấp dữ liệu người dùng cho cơ quan chức năng Ứng dụng nhắn tin Telegram cho biết họ sẽ cung cấp địa chỉ IP và số điện thoại của người dùng cho các cơ quan khi có lệnh khám xét hoặc các yêu cầu pháp lý hợp lệ khác. Trong bài đăng trên Telegram vào 23/9, CEO Pavel Durov cho biết việc thay đổi các điều khoản dịch vụ và chính sách bảo mật "sẽ ngăn chặn tội phạm". Ông tiếp tục: “Trong khi 99,999% người dùng Telegram không liên quan gì đến tội phạm thì 0,001% tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp lại tạo nên hình ảnh xấu cho toàn bộ nền tảng, gây nguy hiểm cho lợi ích của gần 1 tỷ người dùng”. Thông báo này đánh dấu sự đảo ngược đáng kể đối với ông Durov, người gốc Nga đồng sáng lập nền tảng này, và đã bị chính quyền Pháp bắt giữ vào tháng trước tại một sân bay phía bắc Paris. - Chip 2nm sắp được sản xuất hàng loạt trong 2 năm tới TSMC chuẩn bị một lần nữa cách mạng hóa ngành công nghiệp bán dẫn với tiến bộ thu nhỏ kích thước chip... Truyền thông Đài Loan đưa tin công ty có kế hoạch bắt đầu vận hành Nhà máy 1 (P1) và Nhà máy 2 (P2) sản xuất hàng loạt chip 2nm tiên tiến tại Công viên Khoa học Nanzi ở miền nam Đài Loan vào quý đầu tiên của năm 2025. Nếu dự án diễn ra đúng như kế hoạch, TSMC một lần nữa sẽ đánh dấu bước nhảy vọt trong công nghệ bán dẫn. TSMC đang có kế hoạch mở rộng Nhà máy 4 (P4) và Nhà máy 5 (P5) tại Công viên Khoa học Nanzi để sản xuất hàng loạt chip 1,4nm vào năm 2027. Cho đến thời điểm hiện tại, kích thước chip nhỏ nhất từng được sản xuất là 3nm với TSMC và Samsung Electronics dẫn đầu công nghệ này. Theo nhiều nguồn tin, động lực thúc đẩy TSMC đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà máy 1-2nm tới từ sự hỗ trợ của đội ngũ khách hàng 3nm hùng hậu của họ, bao gồm các gã khổng lồ công nghệ Apple, Qualcomm và MediaTek. Động thái chiến lược này sẽ củng cố vị thế thống lĩnh của TSMC trong ngành, đặc biệt là khi đối thủ của TSMC – Intel phải đối mặt với những thách thức. Nhiều tin đồn Intel sẽ bán lại nhà máy sản xuất chip. - iOS 18 giúp cải thiện thời lượng pin của iPhone đời cũ Theo ghi nhận, việc cài đặt iOS 18 trên một số mẫu iPhone giúp cải thiện thời lượng pin của iPhone đời cũ. Blogger Trung Quốc Geekerwan đã đưa ra xác nhận về việc thực hiện một loạt thử nghiệm với các mẫu iPhone 15 Pro và 15 Pro Max cũng như các dòng iPhone 16 mới sử dụng phần mềm iOS 18. Các thí nghiệm dựa trên hoạt động và kiểu sử dụng khác nhau trên nhiều mẫu iPhone khác nhau như gọi điện video, nhắn tin, chơi game và duyệt web. iPhone 15 Pro ghi nhận thời lượng pin tăng khoảng 33 phút (từ 6h 22 phút lên 6 giờ 55 phút) còn iPhone 15 Pro Max lại ghi nhận mức tăng pin đáng kể nhất- tăng 1 giờ 6 phút (từ 7h 56 phút lên 9h 2 phút). Thử nghiệm do blogger thực hiện cho thấy thời lượng pin tăng lên của dòng iPhone 16, iPhone 16 Pro Max thời lượng pin 10 giờ 23 phút, 16 Plus là 10 giờ và 8,5 giờ cho iPhone 16 Pro. - Bang California (Mỹ) thông qua luật hạn chế học sinh dùng điện thoại thông minh Ngày 23/9, Thống đốc bang California (Mỹ) Gavin Newsom đã ký dự luật yêu cầu các trường học phải hạn chế hoặc cấm sử dụng điện thoại thông minh trên toàn tiểu bang, trong bối cảnh ngày càng có nhiều bang tại Mỹ đồng thuận rằng việc sử dụng quá mức điện thoại thông minh có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tâm thần và ảnh hưởng đến việc học. Trong một tuyên bố, ông Gavin Newsom cho biết “việc sử dụng điện thoại thông minh quá mức làm tăng sự lo lắng, trầm cảm và các vấn đề sức khỏe tâm thần khác - nhưng chúng tôi có quyền can thiệp. Luật mới này sẽ giúp học sinh tập trung vào việc học, phát triển tư duy và mở rộng tầm nhìn, chứ không phải màn hình máy tính khi các em ở trường”. Dự luật trên của bang California cũng được thông qua với tỷ lệ 76-0 tại Hội đồng tiểu bang và 38-1 tại Thượng viện, yêu cầu hội đồng nhà trường hoặc các cơ quan quản lý khác phải xây dựng chính sách hạn chế hoặc cấm học sinh sử dụng điện thoại thông minh trong khuôn viên trường trước ngày 1/7/2026 và cập nhật chính sách này 5 năm/lần.