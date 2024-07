Điểm tin Công nghệ 24/7: iPhone màn hình gập sẽ sớm ra mắt

Công ty khởi nghiệp an ninh mạng Wiz Inc. đã từ chối lời đề nghị mua lại trị giá lên tới 23 tỷ USD từ Alphabet - công ty mẹ của Google, thay vào đó họ tiếp tục kế hoạch chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO).

Việc Wiz từ chối thỏa thuận mua lại đã dội gáo nước lạnh vào Alphabet trong bối cảnh "gã khổng lồ" công nghệ Mỹ đang cố gắng bắt kịp hai đối thủ Microsoft và Amazon trên thị trường dịch vụ đám mây đầy cạnh tranh.

Hai năm trước, Alphabet đã mua công ty an ninh mạng Mandiant trong thương vụ mua lại lớn thứ hai của mình với giá 5,4 tỷ USD. Hãng này nhăm nhe mua lại Wiz để hoàn thiện các dịch vụ bảo mật của mình.

Mặc dù mới khởi nghiệp, nhưng Wiz đã thiết lập nền móng hợp tác được với các nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ đám mây hàng đầu như Amazon Web Services và Microsoft Azure, đồng thời quét dữ liệu được lưu trữ tại đó để tìm rủi ro bảo mật.

- Hơn 90.000 lỗ hổng, điểm yếu của các hệ thống tại Việt Nam được phát hiện

Trong tháng 6, hệ thống giám sát kỹ thuật của Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) đã ghi nhận 90.033 điểm yếu, lỗ hổng an toàn thông tin tại các máy chủ, máy trạm, hệ thống thông tin của các cơ quan, tổ chức tại Việt Nam.

Số liệu thống kê nêu trên là một nội dung trong báo cáo an toàn thông tin mạng Việt Nam tháng 6/2024, mới được Cục An toàn thông tin thực hiện và công bố.

So với 3 tháng trước đó, số lượng điểm yếu, lỗ hổng an toàn thông tin tại các máy chủ, máy trạm, hệ thống thông tin của các cơ quan, tổ chức nhà nước tại Việt Nam được hệ thống kỹ thuật của Cục An toàn thông tin ghi nhận trong tháng 6 có tăng nhẹ. Con số này ở các tháng 3, 4 và 5 lần lượt là 88.990, 89.351 và gần 89.400.

So với các tháng 3, 4 và 5 năm nay, số lượng điểm yếu, lỗ hổng tồn tại trong hệ thống của các cơ quan, tổ chức nhà nước tại Việt Nam được ghi nhận trong tháng 6 có tăng nhẹ. Ảnh minh họa: Internet

Cũng trong tháng 6 vừa qua, hệ thống giám sát, rà quét từ xa của Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia - NCSC thuộc Cục An toàn thông tin đã phát hiện hơn 1.600 lỗ hổng an toàn thông tin trên 5.000 hệ thống đang mở công khai trên Internet. Đáng chú ý, trong các lỗ hổng an toàn thông tin được ghi nhận, có 12 lỗ hổng mới được công bố, với mức độ ảnh hưởng cao và nghiêm trọng.