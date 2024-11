Điểm tin Công nghệ 24/11: Meta của Zuckerberg triệt phá đường dây lừa đảo 64 tỷ USD qua ứng dụng hẹn hò và tiền điện tử

Vẫn còn hàng mới, iPhone 14 Pro Max bản 128GB bán rẻ như bèo, hấp dẫn hơn cả iPhone 16 Pro Max; Galaxy S25 Ultra có giá cao hơn phiên bản tiền nhiệm - Meta của Zuckerberg triệt phá đường dây lừa đảo 64 tỷ USD qua ứng dụng hẹn hò và tiền điện tử Meta đang tăng cường chiến dịch chống lừa đảo khi triển khai các biện pháp mạnh mẽ để triệt phá đường dây "pig butchering", giúp bảo vệ người dùng khỏi thiệt hại lên tới 64 tỷ USD mỗi năm. Meta Platforms, Inc. (NASDAQ: META), tập đoàn công nghệ do ông Mark Zuckerberg lãnh đạo, vừa công bố nỗ lực mới nhằm đối phó với các hình thức lừa đảo trực tuyến ngày càng tinh vi. Trong đó, nổi bật là loại hình lừa đảo được gọi là “giết lợn” hay "pig butchering", đã khiến người dân Mỹ thiệt hại hàng tỷ USD mỗi năm. Loại hình lừa đảo này thường bắt đầu bằng việc xây dựng mối quan hệ giả qua mạng với nạn nhân, sau đó dụ dỗ họ đầu tư vào các dự án tài chính giả, chủ yếu liên quan đến tiền điện tử. Quá trình này có thể kéo dài hàng tháng, với các nền tảng như ứng dụng hẹn hò, mạng xã hội hay ứng dụng nhắn tin như Telegram và WhatsApp được sử dụng để tiếp cận nạn nhân. Theo Viện Hòa bình Hoa Kỳ, các tổ chức tội phạm toàn cầu đã lôi kéo khoảng 300.000 người tham gia vào những vụ lừa đảo này. Số tiền bị đánh cắp lên đến khoảng 64 tỷ USD mỗi năm tính đến năm 2023. - Huawei chia sẻ các sáng kiến thúc đẩy niềm tin số trong lộ trình chuyển đổi số quốc gia tại Việt Nam Tại Hội thảo - Triển lãm Ngày An toàn Thông tin Việt Nam 2024 (Vietnam Cyber Security Day 2024), ông Li Hai - Giám đốc An ninh Bảo mật, Quan hệ Chính phủ và Truyền thông của Huawei toàn cầu đã có bài báo cáo chuyên sâu về các sáng kiến thúc đẩy niềm tin số và an ninh mạng, phù hợp với quá trình chuyển đổi số của Việt Nam và ASEAN. Tại phiên hội thảo toàn thể, ông Li Hai - Giám đốc An ninh Bảo mật, Quan hệ Chính phủ và Truyền thông của Huawei toàn cầu đã có bài báo cáo chuyên sâu về nội dung “Tạo dựng Niềm tin số, Bảo vệ Thịnh vượng số tại Việt Nam”. Trong phần trình bày, ông nhấn mạnh mục tiêu của Niềm tin số (Digital Trust) là xây dựng nền tảng số đáng tin cậy dựa trên Dữ liệu - Trí tuệ nhân tạo - Năng lượng xanh (Data+AI+Green) và mở khóa tương lai thịnh vượng số cho tất cả mọi người. Mở đầu báo cáo, ông Li Hai cho hay: “Các công nghệ ICT mới như 5.5G và AIGC (Ứng dụng AI Tạo sinh) đang thúc đẩy mạnh mẽ năng suất và hiệu quả cho các ngành công nghiệp. Để bảo vệ thành quả thịnh vượng số này, chính phủ các nước hay mọi ngành nghề, hiệp hội, đối tác và tổ chức cần chung tay xây dựng mô hình Digital TRUST nhằm giải quyết các thách thức phức tạp của GenAI (AI Tạo sinh). Mô hình này bao gồm 5 yếu tố cốt lõi, cung cấp lộ trình phát triển hiệu quả và hoàn chỉnh hướng đến một tương lai chuyển đổi số thịnh vượng, toàn diện và bền vững”. Ông Li Hai cũng cho biết: “Đồng hành cùng các nước thành viên ASEAN triển khai hiệu quả chiến lược số hóa quốc gia theo hướng tiếp cận từ trên xuống, Huawei đã phát hành bộ tài liệu Hướng dẫn Chuyển đổi Số - Trí tuệ Quốc gia, bao gồm các Khung Chính sách và Quy định cùng Chỉ số Chuyển đổi Số Toàn cầu mới (GDI)”. - Vẫn còn hàng mới, iPhone 14 Pro Max bản 128GB bán rẻ như bèo, hấp dẫn hơn cả iPhone 16 Pro Max iPhone 14 Pro Max tuy ra mắt đã được hơn 2 năm nhưng khách Việt vẫn có thể mua được hàng mới tại Việt Nam với mức giá rẻ. Đây là lựa chọn hơn nhiều iPhone 16 Pro Max nhưng trang bị không quá kém. iPhone 14 Pro Max hiện vẫn là một chiếc iPhone Pro cao cấp nhưng giá bán lại không quá đắt. Tuy không còn hàng mới chính hãng nhưng vẫn có thể đập hộp hàng xách tay với mức giá khá rẻ. Tại thời điểm cuối tháng 11, có một số cửa hàng tư nhân vẫn có hàng iPhone 14 Pro Max chủ yếu còn hàng với màu tím và dung lượng 128GB với giá chỉ từ 26.49 triệu đồng. Mức giá này rẻ hơn gần 10 triệu so với iPhone 16 Pro Max mới. Thậm chí còn có loại tân trang chính hãng Apple cũng có hộp với giá chỉ từ 21.95 triệu đồng. Ở mức giá rẻ bất ngờ so với iPhone 16 Pro Max, iPhone 14 Pro Max có thiết kế cực kỳ cao cấp khi sở hữu khung viền thép bóng và mặt lưng kính mờ, iPhone 14 Pro Max được không ít người dùng cho rằng đẹp hơn viền Titan mới trên iPhone 15 Pro Max. Ngoài ra vì bản thấp nhất từ 128GB với mức giá rẻ như hiện nay, iPhone 14 Pro Max 128 GB dễ chiếm được cảm tình của người dùng hơn hẳn iPhone 15 Pro Max thấp nhất cũng từ 256GB khiến người dùng phải mua dung lượng cao mà chưa chắc đã dùng tới. - LG sắp trở lại thị trường smartphone nhờ... Samsung Mặc dù đã ngừng tham gia thị trường nhưng LG được cho là đang chuẩn bị ra mắt một smartphone mới nhờ sự hỗ trợ từ Samsung. Theo thông tin từ KED Global, LG đã đặt niềm tin vào Samsung để phát triển chiếc điện thoại AI (trí tuệ nhân tạo) đầu tiên của mình. Hai công ty đã ký kết một thỏa thuận hợp tác nhằm tạo ra “điện thoại AI thực sự”, với mục tiêu vượt xa việc chỉ tích hợp các dịch vụ trợ lý AI vào smartphone. Đầu tháng này, nhà mạng di động thuộc sở hữu của LG là LG Uplus đã ra mắt dịch vụ trợ lý cuộc gọi AI mang tên “ixi-O”. Dịch vụ này có khả năng trả lời cuộc gọi thay mặt người dùng, tóm tắt các điểm chính, tham gia nhắn tin và phân tích các cuộc trò chuyện để phát hiện các mối đe dọa lừa đảo tiềm ẩn. Vì LG không còn sản xuất smartphone nên chiếc điện thoại AI của họ, dự kiến có tên “Galaxy ixi-O”, sẽ được Samsung sản xuất độc quyền cho LG. Điện thoại này sẽ kết hợp các tính năng AI của Samsung trong dòng sản phẩm “Galaxy AI” với khả năng AI “ixi-O” của LG Uplus. Một nguồn tin cho biết: “Chúng tôi kỳ vọng các dịch vụ AI do ixi-O cung cấp sẽ mang tính cách mạng khi được tích hợp vào điện thoại AI trên thiết bị Galaxy của Samsung”. Tuy nhiên, “Galaxy ixi-O” sẽ chỉ được phát hành tại Hàn Quốc và thông qua mạng LG Uplus. Samsung có thể mở rộng phát triển các mẫu điện thoại AI tương tự thông qua hợp tác với các nhà mạng khác nếu có nhu cầu. Nếu “Galaxy ixi-O” trở thành hiện thực, sản phẩm sẽ được bán dưới thương hiệu “Galaxy” và dựa trên nền tảng điện thoại Samsung Galaxy toàn cầu với phần mềm có thể được điều chỉnh theo yêu cầu cụ thể của nhà mạng. - Galaxy S25 Ultra có giá cao hơn phiên bản tiền nhiệm Galaxy S25 Ultra sẽ có giá bán cao hơn ít nhất 110 USD với các dòng máy tiền nhiệm của Samsung. Do giá thành của chipset Snapdragon 8 Elite và các linh kiện khác tăng cao nên chi phí sản xuất (BoM) của Galaxy S25 Ultra sẽ cao hơn ít nhất 110 USD so với Galaxy S24 Ultra. Trước tình hình này, Samsung được cho là đang cân nhắc việc tăng giá bán Galaxy S25 Ultra để đảm bảo lợi nhuận. Tuy nhiên, mức giá tại thị trường Trung Quốc có thể sẽ được giữ nguyên do áp lực cạnh tranh từ các thương hiệu nội địa. Nếu tin tức trên là thật, người dùng sẽ phải trả thêm một khoản tiền không nhỏ để sở hữu chiếc flagship cao cấp nhất của Samsung.