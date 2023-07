Điểm tin công nghệ 22/7: iPhone 15 Pro và Pro Max có thể khan hiếm khi ra mắt vì vấn đề màn hình

- iPhone 15 Pro và Pro Max có thể khan hiếm khi ra mắt vì vấn đề màn hình

Theo nguồn tin của trang GSMArena, iPhone 15 Pro và đặc biệt là iPhone 15 Pro Max sẽ bị thiếu hụt nguồn cung sau khi ra mắt vào tháng 9. Điều này dường như liên quan đến vấn đề sản xuất màn hình tại LG Display.

Sự cố này xuất phát từ việc sử dụng quy trình sản xuất mới để làm giảm kích thước viền màn hình. Đây có vẻ là vấn đề tương tự như những khó khăn mà Apple gặp phải với một số mẫu Watch trong quá khứ.

Màn hình iPhone 15 Pro (đặc biệt là Pro Max) do LG Display sản xuất được cho là không đạt các bài kiểm tra độ tin cậy trong quá trình ghép vào khung. Apple đang điều chỉnh thiết kế của màn hình do LG sản xuất để chúng vượt qua các bài kiểm tra nói trên. Apple vẫn có màn hình do Samsung sản xuất mà hãng có thể sử dụng để lắp ráp.

Những vấn đề này được cho sẽ dẫn đến việc khan hiếm iPhone 15 Pro và Pro Max sau khi ra mắt. Trong đó, iPhone 15 Pro Max sẽ khó mua nhất, tiếp theo là bản Pro.

Một nguồn tin khác tuyên bố Apple có thể trì hoãn việc ra mắt dòng iPhone 15 trong vài tuần. Như vậy, có thể vấn đề xảy ra với màn hình đang ảnh hưởng đến kế hoạch giới thiệu dòng iPhone mới của Apple.

Ngoài Samsung và LG Display, Apple còn đặt hàng BOE (Trung Quốc) cung cấp màn hình cho iPhone 15 và iPhone 15 Plus trong nửa cuối năm 2023, theo nhà phân tích nổi tiếng Ming-Chi Kuo của hãng TF International Securities.

BOE có khả năng vượt qua Samsung để trở thành nhà cung cấp màn hình lớn nhất cho iPhone vào năm 2024.

Viết trên blog của mình, Ming-Chi Kuo cho biết BOE đã vượt qua Samsung về số lượng đơn đặt hàng màn hình cho iPhone 15 và iPhone 15 Plus.

Theo Ming-Chi Kuo, đến năm 2024, BOE sẽ bắt đầu giao hàng loạt màn hình LTPO cao cấp cho dòng iPhone 16, giúp công ty Trung Quốc trở thành nhà cung cấp màn hình lớn nhất cho iPhone.

