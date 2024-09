Điểm tin Công nghệ 21/9: Trọn vẹn thông số pin của dòng iPhone 16 đã lộ diện

Instagram ‘khai tử’ toàn bộ filter làm đẹp; iPhone 16 Pro Max xách tay có giá lên tới 70 triệu đồng - Instagram ‘khai tử’ toàn bộ filter làm đẹp Một nhà nghiên cứu tại Đại học Công nghệ Swinburne (Australia) cho biết khi loại bỏ các bộ lọc làm đẹp vốn đã rất phổ biến, Instagram có thể gặp khó khăn trong việc quản lý. Meta đã thông báo rằng các bộ lọc thực tế tăng cường (AR) của bên thứ ba sẽ không còn khả dụng trên các ứng dụng của mình kể từ tháng 1/2025. Điều này có nghĩa là hơn 2 triệu bộ lọc (filter) do người dùng tạo ra trên WhatsApp, Facebook và đáng chú ý nhất là Instagram sẽ biến mất. Bộ lọc đã trở thành tính năng chính trên Instagram. Những filter lan truyền nhất trong số này - thường liên quan đến việc làm đẹp ngoại hình của người dùng - được tạo bởi chính người dùng thông qua Meta Spark Studio. Nhưng việc sử dụng các bộ lọc AR làm đẹp từ lâu đã được cho là có liên quan đến tình trạng sức khỏe tâm thần và vấn đề về hình ảnh cơ thể ngày càng tồi tệ ở phụ nữ trẻ. - Phát hiện hơn 125 nghìn website giả mạo cơ quan, sàn thương mại điện tử, thương hiệu lớn lừa đảo người dùng Hàng loạt các website của cơ quan, tổ chức tài chính ngân hàng, các sàn thương mại điện tử và các doanh nghiệp lớn, nhà mạng...bị đối tượng xấu giả mạo để lừa đảo. Trong số 55 trang web giả mạo thương hiệu doanh nghiệp, có đến gần một nửa thuộc lĩnh vực thương mại điện tử... Trung tâm Giám sát An toàn không gian mạng quốc gia, Cục An toàn thông tin vừa cho biết, qua thực hiện công tác kiểm tra, rà soát an toàn thông tin trên không gian mạng, đã ghi nhận 125.226 địa chỉ trang web giả mạo cơ quan, tổ chức. Các đối tượng sử dụng website giả mạo này để lừa đảo, gây thiệt hại cho người dân trên không gian mạng, đồng thời gây thiệt hại nghiêm trọng đến uy tín, thương hiệu của chính cơ quan, tổ chức bị giả mạo. Theo Cục An toàn thông tin, mục tiêu hướng đến của các đối tượng là lừa đảo người dân thông qua giả mạo các website của cơ quan chức năng, các tổ chức tài chính- ngân hàng, các sàn thương mại điện tử, các công ty lớn. - iPhone 16 Pro Max xách tay có giá lên tới 70 triệu đồng Một số cửa hàng xách tay tại Việt Nam rao bán iPhone 16 Pro Max với giá từ 53 đến 70 triệu đồng. Được biết, một số cửa hàng kinh doanh điện thoại nhận đặt iPhone 16 Pro Max sớm nhất vào lúc 14h ngày 20/9 với giác có thể lên tới 70 triệu đồng. Giá của mỗi máy sẽ giảm một triệu sau 15h cùng ngày và giảm tiếp vào buổi tối. Đa số các cửa hàng chỉ nhận đặt cọc 16 Pro Max, một số ít là 16 Pro và gần như không có iPhone 16, 16 Plus. Giá phiên bản 256 GB dao động từ 52-53 triệu đồng, bản 512 GB từ 58 triệu và bản 1TB có giá 70 triệu đồng và đều là màu vàng sa mạc. Các màu khác giá thấp hơn nhưng không đáng kể. Mức giá dự kiến trong ngày đầu mở bán iPhone 16 trên thị trường xách tay cao hơn đáng kể so với giá chính hãng ngày 27/9. Trong đó iPhone 16 Pro Max: dung lượng 256GB là 34.999.000 đồng; 512 GB là 40.999.000 đồng; 1 TB là 46.999.000 đồng. Theo các nhà kinh doanh iPhone xách tay thì các sản phẩm iPhone 16 đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam đều được mua từ Singapore do có chuyến bay sớm. Máy từ Thái Lan có giá rẻ hơn giúp hàng xách tay xuống giá nhanh vào cuối ngày. Một số người Việt cũng chuyển hướng mua iPhone tại Đài Loan vì cửa hàng vắng và vẫn có chuyến bay trong ngày. - Galaxy Tab S10 có thể ra mắt vào ngày 26/9 Galaxy Tab S10 là mẫu máy tính bảng tiếp theo sẽ được Samsung giới thiệu đến người dùng toàn cầu. Mới đây, trang bán hàng của Samsung tại Ấn Độ đã vô tình tiết lộ ngày ra mắt của máy tính bảng mới. Nhiều khả năng Samsung sẽ công bố Galaxy Tab S10 vào ngày 26/9. Nguồn tin từ Naver (Hàn Quốc) cho biết rất có thể từ thế hệ Galaxy Tab S10 Samsung sẽ bỏ đi hai phiên bản thường 11 inch mà chỉ giữ lại phiên bản 12.6 inch và 14.9 inch. Như vậy, Galaxy Tab S10 Series chỉ có hai phiên bản Plus và Ultra. Mới đây, có một chiến dịch đặt hàng mới đây trên trang Samsung Ấn Độ. Theo đó, người dùng phát hiện có thể đặt trước Galaxy Tab S10 từ 26/9 nên rất có thể đây là ngày ra mắt của máy tính bảng cao cấp mới. Hiện, Galaxy Tab S10 Plus hoặc Tab S10 Ultra chưa được công bố ở bất kỳ đâu nhưng Samsung đã nhận đặt chỗ cho "Galaxy Tab mới" với Galaxy AI tại một số khu vực. Còn lại thì người dùng phải đợi tới khi mở bán chính thức, dự kiến là ngày 3/10. - Trọn vẹn thông số pin của dòng iPhone 16 đã lộ diện Dung lượng pin chính xác của iPhone 16 cuối cùng đã được tiết lộ. Apple nổi tiếng kín tiếng về thông số kỹ thuật chi tiết của iPhone, đặc biệt là dung lượng pin. Tuy nhiên, nhờ cơ quan quản lý Anatel của Brazil, người dùng cuối cùng đã có được những con số chính xác về dung lượng pin của dòng iPhone 16 mới ra mắt. Theo đó, gã khổng lồ xứ Cupertino đã mang đến những nâng cấp đáng kể về dung lượng pin cho thế hệ iPhone mới nhất, cụ thể: - iPhone 16: 3,561 mAh, tăng 6.3% so với iPhone 15. - iPhone 16 Plus: 4,674 mAh, tăng 6.6% so với iPhone 15 Plus. - iPhone 16 Pro: 3,582 mAh, tăng ấn tượng 9.4% so với iPhone 15 Pro. - iPhone 16 Pro Max: 4,685 mAh, tăng 5.5% so với iPhone 15 Pro Max. Không chỉ tăng về dung lượng, thời lượng pin của iPhone 16 series cũng được cải thiện đáng kể nhờ chip A18 và A18 Pro mới, cùng với những tối ưu về thiết kế tản nhiệt. Đặc biệt, iPhone 16 Pro và Pro Max hứa hẹn sẽ có thời gian sử dụng pin vượt trội so với thế hệ trước, bất chấp việc dung lượng pin chỉ tăng nhẹ. Tất cả các mẫu iPhone 16 đều hỗ trợ sạc nhanh MagSafe 25W và sạc nhanh USB-C lên đến 45W, tuy nhiên người dùng cần mua thêm bộ sạc MagSafe và bộ sạc 30W mới của Apple để tận dụng tính năng này.