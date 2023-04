Điểm tin công nghệ 21/4: Apple đánh cược tham vọng vào thị trường Ấn Độ

Tập đoàn Meta Platforms Inc, chủ sở hữu mạng xã hội Facebook, ngày 19/4 đã tiến hành một đợt cắt giảm lao động nữa đối với các kỹ sư và nhóm công nghệ, khi Giám đốc điều hành Mark Zuckerberg nỗ lực hợp lý hóa hoạt động kinh doanh nhằm đưa 2023 trở thành một 'năm hiệu quả.'

Vào tháng Ba, Meta đã trở thành công ty Big Tech (những “gã khổng lồ” công nghệ) đầu tiên công bố kế hoạch sa thải hàng loạt thứ hai, được chia thành ba đợt chính trong vài tháng và tác động đến 10.000 nhân viên.

Thông báo cắt giảm nhân sự ngày 19/4 dù đã được lên kế hoạch từ trước vẫn khiến các nhân viên của Meta bày tỏ sự thất vọng và sa thải trở thành chủ đề phổ biến nhất trên một diễn đàn nội bộ của doanh nghiệp này.

Đợt sa thải đầu tiên của Meta vào mùa Thu đã ảnh hưởng đến hơn 11.000 nhân viên, tương đương 13% lực lượng lao động của công ty vào thời điểm đó.

- Snap bổ sung tính năng tạo hình ảnh cho chatbot AI

Trước mắt, tính năng phản hồi người dùng bằng hình ảnh do AI tạo ra trong chatbot của Snap sẽ chỉ được cung cấp cho khoảng 3 triệu khách hàng đã đăng ký gói trả phí Snapchat+.

Ngày 19/4, Snap Inc - Công ty sở hữu ứng dụng gửi tin nhắn bằng hình ảnh Snapchat, cho biết chatbot tích hợp trí tuệ nhân tạo của hãng, có tên là My AI, giờ đây đã có thể phản hồi người dùng bằng một hình ảnh hoàn toàn do AI tạo ra.

Thông báo trên được Snap đưa ra tại Hội nghị cấp cao đối tác hằng năm của công ty. Hãng này đặt mục tiêu sử dụng công nghệ AI để đẩy nhanh việc phát triển các tính năng thực tế tăng cường (AR) hoặc các hình ảnh được vi tính hóa chèn phủ lên các hình ảnh và video của thế giới thực.