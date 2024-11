Điểm tin Công nghệ 21/11: iPhone SE 4 rẻ nhất của Apple đã bắt đầu được sản xuất, dự kiến sẽ là bom tấn giá rẻ tại Việt Nam

Nhật Bản rót 65 tỷ USD với quyết tâm giành lại vị thế dẫn đầu công nghệ; Dấu hỏi lớn trong vụ chip TSMC bị tuồn cho Huawei - Dấu hỏi lớn trong vụ chip TSMC bị tuồn cho Huawei Chưa ai biết vì sao khách hàng của TSMC có thể cung cấp chip cho Huawei bất chấp lệnh trừng phạt từ chính phủ Mỹ. Khi công ty nghiên cứu TechInsights (Canada) phát hiện một số linh kiện trong chip Huawei Ascend 910B sử dụng khuôn đúc từ Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), giới phân tích đặt nghi vấn về lỗ hổng trong lệnh trừng phạt của Mỹ với Trung Quốc. "Các lệnh trừng phạt dài hạn của Mỹ với ngành bán dẫn Trung Quốc được chứng minh có lỗ hổng", Arisa Liu, nghiên cứu viên kiêm Giám đốc Viện nghiên cứu Kinh tế Đài Loan, cho biết. Ngay sau tuyên bố trên, các bên liên quan nhanh chóng tìm lời giải thích. Trong lúc đó, Reuters đưa tin TSMC đã dừng cung ứng chip cho một khách hàng do nghi ngờ chip gửi đến doanh nghiệp này xuất hiện trên sản phẩm Huawei. Trong thông báo chính thức, TSMC khẳng định không cung cấp chip cho Huawei từ tháng 9/2020. Về phía Huawei, công ty Trung Quốc "không sản xuất bất cứ chip thông qua TSMC, sau khi thực hiện các sửa đổi do Bộ Thương mại Mỹ đưa ra liên quan đến [quy tắc về sản phẩm trực tiếp nước ngoài] (FDPR) nhắm vào Huawei năm 2020". TSMC đã chủ động thông báo với chính phủ Mỹ và nhà chức trách Đài Loan về vụ việc từ 2 tuần trước, đồng thời mở cuộc điều tra chi tiết, một quan chức từ Đài Loan cho biết. Theo SCMP, vẫn còn nhiều câu hỏi chưa được giải đáp, trong đó có thời gian, quy mô và phạm vi hợp tác giữa khách hàng tình nghi với TSMC. - Trí tuệ Nhân tạo sẽ mang lại 680 tỷ USD cho ngành viễn thông toàn cầu Tổng Giám đốc GSMA cho biết trên toàn cầu, hơn 150 triệu người có thể cải thiện chất lượng cuộc sống nhờ vào dữ liệu lớn di động và các giải pháp Trí tuệ Nhân tạo (AI) trong 5 năm tới. Trong 15-20 năm tới, công nghệ Trí tuệ Nhân tạo (AI) ước tính sẽ mang lại tới 680 tỷ USD cho ngành viễn thông. Đây là dự báo của Tổng Giám đốc Điều hành Hiệp hội Di động Toàn cầu (GSMA), ông John Hoffman, đưa ra ngày 20/11. Phát biểu tại lễ khai mạc Đại hội Internet Thế giới năm 2024 (WIC) diễn ra ở thành phố Ô Trấn, tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc), ông Hoffman cho biết AI có tiềm năng chuyển đổi hoạt động kinh doanh và xã hội ở quy mô chưa từng có. Theo ông, khoảng 81% số nhà khai thác viễn thông trên thế giới hiện đang thử nghiệm các giải pháp AI tạo sinh. - Giải pháp bảo vệ trẻ nhỏ khỏi các rủi ro trực tuyến Khi Internet ngày càng trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống, nhiều phụ huynh phải đối mặt với thách thức lớn trong việc bảo vệ con khỏi các rủi ro trực tuyến. Theo khảo sát của UNICEF, 82% trẻ em Việt Nam từ 12 – 13 tuổi sử dụng Internet hàng ngày, con số này ở lứa tuổi 14 – 15 là 93%. Thời gian trẻ sử dụng mạng xã hội lên tới 5-7 giờ mỗi ngày. Trẻ em đang trở thành mục tiêu của tội phạm mạng vì sự non nớt và thiếu kỹ năng an toàn trên Internet. Do chưa được trang bị đầy đủ kiến thức và khả năng nhận diện các nguy cơ trực tuyến, các em dễ bị thu hút bởi những nội dung hấp dẫn nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Điều này khiến không ít phụ huynh cảm thấy lo lắng và bất lực, nhất là khi các phương pháp giám sát truyền thống không còn hiệu quả trong việc quản lý các hoạt động trực tuyến của trẻ. Xuất phát từ nhu cầu cấp thiết này, nhiều bậc phụ huynh đã tìm kiếm và sử dụng các giải pháp công nghệ hiện đại, đặc biệt là các giải pháp giúp chủ động lọc, chặn nội dung. Với các gia đình đang sử dụng mạng Internet VNPT, VNPT Family Safe là một trong những lựa chọn của nhiều phụ huynh nhờ những tính năng quản lý hữu ích và lọc chặn hiệu quả khi được tích hợp ngay từ “đầu vào”, giúp bảo vệ con tốt hơn trên môi trường số mà không gây ra sự khó chịu, ức chế cho trẻ. Là dịch vụ được tích hợp vào thiết bị của nhà mạng VNPT Family Safe không yêu cầu cài đặt ứng dụng phức tạp. Chỉ cần kích hoạt dịch vụ và tải ứng dụng, phụ huynh đã có thể quản lý toàn bộ thiết bị kết nối mạng mà không cần cài đặt vào điện thoại hay máy tính của con. Dù ở đâu, bố mẹ đều có thể biết con có truy cập mạng hay không, dùng các ứng dụng nào và trong bao lâu. Điều này đặc biệt hữu ích khi phụ huynh bận rộn hoặc phải đi công tác xa, đảm bảo rằng mọi truy cập của trẻ đều được quản lý chặt chẽ. - iPhone SE 4 rẻ nhất của Apple đã bắt đầu được sản xuất, dự kiến sẽ là bom tấn giá rẻ tại Việt Nam Sau khi lộ diện mô-đun camera, các nguồn tin rò rỉ tiếp tục cho biết quá trình sản xuất iPhone SE 4 hiện đã bắt đầu cho kịp lịch tháng 3 của Apple và được dự đoán sẽ thành bom tấn khi về Việt Nam. Vua iPhone nhỏ gọn một thời iPhone 8 vẫn có hàng, giá rẻ như cho tháng 11, thua iPhone SE 3 chút ít / Đây là chiếc điện thoại Xiaomi giá rẻ dưới 3 triệu thiết kế đẹp như iPhone 16 Pro Max, màn hình lớn như Galaxy S24 Ultra Theo các nguồn tin từ chuỗi sản xuất của Apple, dường như iPhone SE 4 hiện đã bắt đầu đi vào giai đoạn sản xuất và sẽ ra mắt vào sự kiện mùa xuân khoảng tháng 3/2025. Điều này sẽ giúp nó ra mắt giống người anh em iPhone SE 2022. iPhone SE thế hệ thứ tư dự kiến ​​sẽ có thiết kế tương tự như iPhone 14, với các tính năng được đồn đoán bao gồm màn hình OLED 6,1 inch, Face ID, chip tương đương iPhone 16 tức là Apple A18. Máy cũng sẽ có cổng USB-C, camera sau đơn 48 megapixel, RAM 8GB để hỗ trợ Apple Intelligence và modem 5G do Apple thiết kế đã đề cập trước đó. Apple được đồn là đã tự nghiên cứu modem 5G cho iPhone từ năm 2018, một động thái cho phép công ty giảm và cuối cùng là loại bỏ sự phụ thuộc vào Qualcomm. Đầu năm nay, Apple đã gia hạn thỏa thuận cung cấp modem 5G với Qualcomm cho các lần ra mắt iPhone đến năm 2026, vì vậy Apple vẫn còn nhiều thời gian để hoàn tất quá trình chuyển đổi sang modem nội bộ của mình. Cùng với iPhone SE thế hệ thứ tư, nhà phân tích Apple Ming-Chi Kuo trước đây đã nói rằng cái gọi là "iPhone 17 Air" sẽ có modem 5G do Apple thiết kế. Nhật Bản đang chuẩn bị một gói đầu tư khổng lồ trị giá 10.000 tỷ yen (khoảng 65 tỷ USD) vào lĩnh vực vi mạch và Trí tuệ nhân tạo (AI), nhằm mục tiêu giành lại vị thế dẫn đầu công nghệ toàn cầu và giải quyết những thách thức cấp bách từ dân số già hóa và suy giảm. Quốc hội Nhật Bản dự kiến sẽ thông qua gói đầu tư này trong tuần này. Gói đầu tư này được xem là sự chuẩn bị cho một thế giới đầy bất ổn, khi lo ngại về khả năng Trung Quốc tác động đến trung tâm sản xuất chip toàn cầu Đài Loan (Trung Quốc) ngày càng gia tăng.