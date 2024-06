Điểm tin công nghệ 20/6: Apple dừng phát triển Vision Pro 2

Hiện tại, các máy tính cá nhân mới tích hợp AI do các hãng HP và ASUS sản xuất chỉ chạy trên dòng vi xử lý mới Snapdragon X Elite và Plus của nhà sản xuất chip Qualcomm.

Tuy nhiên, vào phút chót trước khi "trình làng", Microsoft đã loại bỏ tính năng Recall do lo ngại quyền riêng tư và sẽ chỉ cung cấp tính năng này dưới dạng thử nghiệm.

Máy tính Copilot Plus có bộ vi xử lý thần kinh chuyên dụng (NPU) giúp chỉnh sửa ảnh sắc nét hơn, cùng khả năng phiên âm, dịch thuật trực tiếp và tính năng Recall giúp ghi nhớ cũng như theo dõi mọi hoạt động trên thiết bị của người dùng.

Tháng trước, tập đoàn công nghệ Microsoft đã giới thiệu các máy tính cá nhân tích hợp sẵn AI này dưới thương hiệu Copilot Plus.

Khi nhu cầu thấp hơn dự kiến, Apple được cho đã dừng phát triển kính Vision Pro thế hệ 2 để tập trung vào model giá rẻ.

Nguồn tin của The Information cho biết Apple đã tạm dừng phát triển Vision Pro thế hệ 2 để tập trung vào model giá rẻ, dự kiến ra mắt năm 2025.

Dù chưa rõ giá chính thức của Apple Vision bản rút gọn, 9to5Mac cho rằng mọi con số thấp hơn 3.500 USD có thể giúp thiết bị cạnh tranh tốt hơn với những đối thủ như Meta Quest.

Apple đã bắt tay nghiên cứu Vision giá rẻ từ năm 2022 với tên mã "N109". Mức giá nhắm đến khoảng 1.600 USD, tương đương iPhone và iPad dòng cao cấp.

- Hàn Quốc xuất khẩu chip tăng hơn 52%

Hàn Quốc xuất khẩu chip trong tháng 5 đã tăng 52,4% so với cùng kỳ lên 11,39 tỷ USD do nhu cầu chip toàn cầu cao hơn xuất phát từ sự tăng trưởng của thị trường trí tuệ nhân tạo.

Số liệu của Bộ Khoa học và Công nghệ thông tin (CNTT) Hàn Quốc vừa công bố cho thấy, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm CNTT và truyền thông (ICT) của nước này đã tăng vọt hơn 30% trong tháng thứ hai liên tiếp vào tháng 5 do nhu cầu toàn cầu mạnh mẽ. Tính theo mặt hàng, xuất khẩu chip của tháng 5 đã tăng 52,4% so với cùng kỳ lên 11,39 tỷ USD do nhu cầu chip toàn cầu cao hơn xuất phát từ sự tăng trưởng của thị trường trí tuệ nhân tạo và sự phục hồi của thị trường thiết bị CNTT. Đây là tháng thứ bảy liên tiếp kim ngạch xuất khẩu chip tăng hai con số.

Theo số liệu do Bộ Khoa học và CNTT cung cấp, kim ngạch xuất khẩu các sản phẩm CNTT trong tháng 5 đạt 19,05 tỷ USD, tăng 31,8% so với mức 14,45 tỷ USD của cùng kỳ năm trước, đánh dấu tháng tăng thứ bảy liên tiếp. Trong khi đó, nhập khẩu sản phẩm CNTT của nước này tăng 2,4% so với cùng kỳ lên 11,48 tỷ USD, dẫn đến thặng dư thương mại trong lĩnh vực này là 7,57 tỷ USD.

Cụ thể, xuất khẩu chip nhớ đã tăng 101% so với cùng kỳ lên 6,86 tỷ USD do giá trung bình của DRAM 8 gigabit tiếp tục tăng lên mức 2,1 USD trong tháng 5, nhờ nhu cầu tăng nhanh đối với các sản phẩm có giá trị cao như bộ nhớ băng thông cao. Doanh số bán màn hình ở nước ngoài tăng 15,3% lên 1,85 tỷ USD, tăng hai con số trong tháng thứ tư liên tiếp, do nhu cầu về tivi và máy tính cá nhân tăng cao.