Điểm tin công nghệ 2/2: Cẩn trọng với ứng dụng ChatGPT giả mạo trên điện thoại

- Cục ATTT cảnh báo 508 cuộc tấn công mạng trong đợt nghỉ tết

Cục An toàn thông tin đã ghi nhận và cảnh báo 508 cuộc tấn công mạng trong đợt nghỉ Tết Quý Mão 2023.

Theo thông tin từ Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam (thuộc Cục An toàn thông tin, Bộ TT-TT), trong suốt đợt nghỉ tết vừa qua, Cục An toàn thông tin đã chủ trì tổ chức 3 nhóm trực 24/7, bao gồm nhóm giám sát, hỗ trợ ứng cứu xử lý tấn công mạng; nhóm giám sát thông tin trên không gian mạng và nhóm hỗ trợ xử lý tin nhắn rác.

Cục An toàn thông tin đã ghi nhận và cảnh báo 508 cuộc tấn công mạng trong đợt nghỉ tết, tăng 23% so với 1 tuần trước nghỉ tết và tăng 13% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, số lượng địa chỉ IP Việt Nam nằm trong mạng IP botnet (mạng máy tính ma) giảm 61,9% so với cùng kỳ năm trước.

Ngoài ra, đơn vị cũng đã hỗ trợ ứng cứu 41 sự cố an toàn thông tin trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng với đó, hệ thống hỗ trợ xử lý tin nhắn rác đã tiếp nhận 394 phản ánh về tin nhắn rác suốt kỳ nghỉ tết, tăng 11% so với năm ngoái.

