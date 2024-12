Điểm tin Công nghệ 19/12: Apple sắp dừng bán iPhone SE 3 và iPhone 14 tại châu Âu

Đây là iPhone 17 Pro Max?; EU chính thức mở cuộc điều tra TikTok - EU chính thức mở cuộc điều tra TikTok Ủy ban châu Âu (EC) hôm 17/12 đã chính thức mở thủ tục điều tra đối với TikTok - mạng xã hội video ngắn phổ biến toàn cầu về "những cáo buộc vi phạm luật Dịch vụ kỹ thuật số (DSA)". Ủy ban châu Âu (EC) đang tăng cường giám sát đối với TikTok sau khi tòa án tối cao của Romania hủy bỏ kết quả vòng bỏ phiếu đầu tiên, trong đó một ứng cử viên cực hữu ít được biết đến bất ngờ dẫn đầu các cuộc thăm dò. Chủ tịch Ủy ban châu Âu, bà Ursula von der Leyen cho biết: “Sau những dấu hiệu nghiêm trọng cho thấy, các tác nhân nước ngoài đã can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Romania thông qua TikTok, chúng tôi đang điều tra kỹ lưỡng xem liệu TikTok có vi phạm Đạo luật Dịch vụ kỹ thuật số của EU hay không”. Bà cũng nhấn mạnh rằng, tất cả các nền tảng trực tuyến, bao gồm TikTok, phải chịu trách nhiệm trong việc ngăn chặn thông tin sai lệch và các hành vi gian lận trong bầu cử. Ủy ban châu Âu là cơ quan hành pháp của 27 quốc gia EU và thực thi Đạo luật Dịch vụ Kỹ thuật số của EU, một bộ quy định rộng lớn nhằm làm sạch các nền tảng truyền thông xã hội và bảo vệ người dùng khỏi các rủi ro như thông tin sai lệch liên quan đến bầu cử. Vào đầu tháng này, Ủy ban châu Âu đã yêu cầu TikTok lưu giữ tất cả thông tin liên quan đến cuộc bầu cử. - Apple sắp dừng bán iPhone SE 3 và iPhone 14 tại châu Âu Từ ngày 28/12/2024, Apple sẽ ngừng bán iPhone 14 và iPhone SE 3 tại 27 quốc gia thuộc Liên minh châu Âu (EU). Quyết định này được đưa ra nhằm tuân thủ Đạo luật Thị trường Kỹ thuật số (DMA), yêu cầu tất cả các thiết bị điện tử bán trong khu vực phải sử dụng cổng sạc USB-C. DMA, được thông qua vào năm 2022, không chỉ nhắm tới việc chuẩn hóa cổng sạc mà còn giảm thiểu rác thải điện tử và mang lại tiện ích cho người dùng. Theo quy định, từ năm 2025, các thiết bị như điện thoại, máy tính bảng và máy ảnh bắt buộc phải sử dụng cổng USB-C, và đến năm 2026, quy định này sẽ mở rộng sang cả máy tính xách tay. Trong khi hầu hết các hãng công nghệ đã chuyển sang USB-C, Apple vẫn duy trì cổng Lightning độc quyền cho đến dòng iPhone 14. Tuy nhiên, với iPhone 15 ra mắt năm ngoái, Apple chính thức áp dụng cổng USB-C để tuân thủ DMA. Hiện tại, loạt iPhone 14 và iPhone SE 3 vẫn đang sử dụng cổng Lightning, khiến chúng không đáp ứng quy định DMA. Apple sẽ dừng bán hai mẫu này tại EU từ ngày 28/12/2024. Tuy nhiên, tại các thị trường ngoài EU, iPhone SE 3 và iPhone 14 vẫn sẽ được bán đến cuối năm 2025, trước khi bị loại bỏ hoàn toàn để nhường chỗ cho các mẫu sử dụng cổng USB-C. - Viettel giới thiệu những công nghệ hiện đại tại Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam 2024 Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel) sẽ trưng bày trên 80 sản phẩm thuộc lĩnh vực công nghiệp quốc phòng công nghệ cao và gần 30 sản phẩm công nghệ thuộc lĩnh vực dân sự tại triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam 2024 (diễn ra từ ngày 19/12 đến 22/12). Tại đây, Viettel giới thiệu trên 80 sản phẩm trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng công nghệ cao thuộc 10 ngành gồm Radar, Quang điện tử, Tác chiến điện tử, Thông tin quân sự, Huấn luyện mô phỏng, Chỉ huy điều khiển, UAV, Hàng không vũ trụ, Tác chiến không gian mạng, An ninh mạng và nhóm sản phẩm khác. Tại gian hàng trưng bày các sản phẩm kinh tế quốc phòng, Viettel đem đến các hệ sinh thái sản phẩm công nghiệp 4.0 Viettel đang tiên phong, chủ lực kiến tạo xã hội số tại Việt Nam và các thị trường Viettel đầu tư. Gian hàng trưng bày 6 nhóm giải pháp: Hệ sinh thái 5G, Hạ tầng Logistics Viettel, Nhà máy thông minh, Năng lượng xanh, Thành phố thông minh và các giải pháp thông minh cho người dân. Tại triển lãm năm nay, Viettel cũng sẽ giới thiệu một số sản phẩm lưỡng dụng sử dụng công nghệ hiện đại, có tính dẫn dắt thị trường, cạnh tranh quốc tế. Trong đó, có thể kể đến công nghệ beam-forming ứng dụng trong cả radar và thiết bị 5G để tạo ra tín hiệu truyền phát mạnh hơn và chính xác hơn; Công nghệ thị giác máy tính ứng dụng trong UAV và nhà máy thông minh; Xử lý dữ liệu lớn ứng dụng trong chỉ huy điều khiển và điều hành thành phố thông minh; Thực tế ảo (AR/VR) ứng dụng trong mô hình huấn luyện và mô hình đào tạo lái xe, ứng dụng giải trí số… Thiếu tướng Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel, cho biết: “Mục tiêu chiến lược của Viettel trong việc nghiên cứu sản xuất công nghệ cao là tạo ra các sản phẩm lưỡng dụng, hiện đại thông minh hơn, nhanh hơn, chính xác hơn, uy lực hơn. Các sản phẩm quân sự công nghệ cao của Viettel sẽ phù hợp với điều kiện môi trường, phương thức tác chiến của Quân đội Nhân dân Việt Nam và tuân thủ tiêu chuẩn quốc tế”. - Đây là iPhone 17 Pro Max? iPhone 17 Pro Max có thể trang bị cụm camera sau hoàn toàn mới, khung nhôm để tiết kiệm chi phí. Ngày 17/12, kênh YouTube Wylsacom (Nga) chia sẻ ảnh dựng của iPhone 17 Pro Max, mẫu smartphone dự kiến được Apple ra mắt tháng 9/2025. Nếu tin đồn chính xác, đây sẽ là lần đầu Apple thay đổi thiết kế iPhone từ năm 2019. Dựa trên hình ảnh, mặt lưng của iPhone 17 Pro Max được thiết kế lại với cụm camera xếp ngang tương tự Pixel 9. Viền bao quanh camera liền khung máy, trong khi phần nhô lên có màu đen thay vì trùng màu mặt lưng. Kể từ iPhone 11, cụm camera sau luôn có hình vuông hoặc dạng "viên thuốc". Trước đó, tin đồn cho biết mặt lưng của iPhone 17 Pro Max kết hợp kính và nhôm. Khung máy cũng có thể thay đổi với chất liệu nhôm. Những năm gần đây, các mẫu iPhone cấp thấp như iPhone SE, iPhone 16 mới sở hữu khung nhôm. Trong khi đó, dòng iPhone Pro dùng thép không gỉ (trước iPhone 15 Pro) và titan (iPhone 15 Pro, 16 Pro). Ảnh rò rỉ từ Weibo cho thấy khung của iPhone 17 Pro Max bọc 4 cạnh và một phần mặt lưng, chỉ khoét lỗ cho các nút bấm, khu vực MagSafe và cụm camera bằng kính. Theo Wylsacom, thay đổi này giúp cắt giảm chi phí cho Apple trong khi người dùng vẫn được trải nghiệm thiết kế mới. - Hàn Quốc cảnh báo tấn công mạng sử dụng AI sẽ gia tăng trong năm 2025 Các cuộc tấn công mạng sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) thế hệ mới như một công cụ dự kiến sẽ gia tăng trong năm tới, theo một báo cáo của chính phủ Hàn Quốc công bố ngày 18/12. Năm 2025, các nhóm tin tặc được dự báo sẽ ngày càng tận dụng nhiều mô hình AI thế hệ mới, chẳng hạn như ChatGPT, để tạo ra các email lừa đảo tinh vi được cá nhân hóa theo từng đối tượng tấn công, cũng như các tài liệu tin giả nhằm phục vụ mục đích tuyên truyền chính trị. Đây là nội dung trong báo cáo thường niên về an ninh mạng do Bộ Khoa học và Công nghệ Thông tin - Truyền thông Hàn Quốc công bố. “Việc phân biệt tính xác thực của các nội dung phức tạp được tạo ra với sự hỗ trợ của AI sẽ trở nên khó khăn”, báo cáo nhận định, đồng thời nhấn mạnh những nội dung như vậy có thể lan truyền nhanh chóng trên internet và ảnh hưởng đến khả năng phán đoán của công chúng. Báo cáo của chính phủ Hàn Quốc cảnh báo: “Sự thao túng dư luận bởi một số nhóm nhất định có thể dẫn đến xung đột xã hội và sự hỗn loạn”. Báo cáo cũng cảnh báo về khả năng gia tăng các vụ tống tiền sử dụng công nghệ deepfake, một xu hướng từng được ghi nhận tại Hàn Quốc trong năm nay.