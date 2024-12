Điểm tin Công nghệ 18/12: Một số tính năng Apple Intelligence không ra mắt năm 2024

Cuộc đua AI tạo sinh ngày càng nóng hơn; Giá Apple Watch tháng cuối năm: Giảm nhiều, chỉ từ 5,69 triệu đồng - Một số tính năng Apple Intelligence không ra mắt năm 2024 Các tính năng ‌Apple Intelligence‌ vẫn đang được phát triển và dự kiến ​​sẽ có trên iOS 18.3 và iOS 18.4 cùng các bản cập nhật sẽ ra mắt vào năm 2025. Mới đây Apple đã tung ra bản cập nhật iOS 18.2 giới thiệu một số tính năng mới của Apple Intelligence như Genmoji, tích hợp Siri ChatGPT và Image Playground. Tuy nhiên vẫn còn một số tính năng trí tuệ nhân tạo chưa được Apple giới thiệu. - Siri thêm tính năng mới: Trong tương lai gần, Apple đang thực hiện một số thay đổi lớn đối với Siri và đã phác thảo chức năng mới giúp Siri hữu ích hơn nhiều. Siri sẽ có thể tìm hiểu thêm về người dùng thông qua giao tiếp và hành động của người dùng trên iPhone. Siri cũng có thể làm nhiều việc hơn trong các ứng dụng của bên thứ ba, với các hành động trong ứng dụng. Siri cũng có thể sử dụng các thông tin sẵn có trên thiết bị người dùng để tìm những thứ người dùng tìm kiếm. Dự kiến, các tính năng mới của Siri sẽ có trong iOS 18.3 hoặc iOS 18.4 vào năm 2025. - Bổ sung bản phác thảo cho Image Playground Hiện Image Playground có hai phong cách là hoạt hình và minh họa, dự kiến Apple sẽ bổ sung thêm một phong cách mới khi Apple Intelligence hoàn thiện. - Genmoji trên macOS Hiện macOS Sequoia 15.2 bao gồm hỗ trợ cho Image Playground nhưng chưa được tích hợp Genmoji. Apple dự kiến sẽ thêm tính năng này trong bản cập nhật tiếp theo. - Thông báo ưu tiên Apple đang phát triển một tính năng hiển thị cho người dùng những thông báo quan trọng nhất trước. Thông báo sẽ ưu tiên hiển thị ở đầu ngăn xếp thông báo của bạn. - Thêm ngôn ngữ Apple sẽ bổ sung cho Apple Intelligence nhiều ngôn ngữ hơn vào năm 2025 gồm: tiếng Trung, Anh (Ấn Độ), Anh (Singapore), Pháp, Đức, Ý, Nhật, Hàn, Bồ Đào Nha, Tây Ba Nha và tiếng Việt. Được biết, bộ ngôn ngữ mới sẽ có trong bản cập nhật phần mềm vào tháng 4, có thể là iOS 18.4. Trong khi iOS 18.3 có thể ra mắt sớm nhất cuối tháng 1. - Cuộc đua AI tạo sinh ngày càng nóng hơn Cuộc đua trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) tạo sinh tiếp tục nóng lên với sự xuất hiện của một đối thủ mạnh. Google DeepMind, phòng nghiên cứu AI hàng đầu của Google, ngày 16/12 đã chính thức giới thiệu Veo 2 - thế hệ tiếp theo của AI tạo video Veo. Theo Google, Veo 2 có khả năng tạo ra các đoạn video dài hơn 2 phút với độ phân giải lên đến 4K (4096 x 2160 pixel). Đây là một bước tiến đáng chú ý với độ phân giải gấp 4 lần và thời lượng gấp hơn 6 lần so với những gì Sora - mô hình tạo văn bản thành video của OpenAI có thể đạt được. Hiện tại, công cụ tạo video thử nghiệm VideoFX của Google, nơi Veo 2 được cung cấp độc quyền, video giới hạn ở độ phân giải 720p và độ dài 8 giây. Google sẽ mở rộng số lượng người dùng truy cập VideoFX trong tuần này. Phó Chủ tịch phụ trách phát triển sản phẩm tại DeepMind Eli Collins cho biết: "Trong những tháng tới, chúng tôi sẽ tiếp tục cải tiến dựa trên phản hồi từ người dùng". Cũng như Veo, Veo 2 có thể tạo video dựa trên thông tin bằng văn bản hoặc hình ảnh tham khảo. Công cụ này cũng có thể mô hình hóa chuyển động, động lực học chất lỏng và các đặc tính của ánh sáng một cách chân thực hơn, nhờ các ống kính và hiệu ứng điện ảnh khác nhau. Deepfake là phương thức tạo ra các sản phẩm công nghệ giả dưới dạng âm thanh, hình ảnh hoặc thậm chí là cả video bởi AI tinh vi. Để giảm thiểu rủi ro về deepfake, DeepMind cho biết công ty này đã tích hợp công nghệ tạo hình mờ độc quyền SynthID để chèn vào các khung hình mà Veo 2 tạo ra. Đây là một biện pháp quan trọng để xác định nguồn gốc của video và ngăn chặn việc sử dụng sai mục đích. - Trước khi bị cấm, TikTok Shop nắm ngôi vương mua sắm trực tuyến tại thị trường Mỹ TikTok Shop đã vượt qua Shein và Sephora trong cuộc đua trở thành gã khổng lồ mua sắm trực tuyến tại Mỹ… Báo cáo xu hướng tiêu dùng năm 2025 của Coefficient Capital và Dan Frommer tại The New Consumer đã phân tích thói quen chi tiêu của người Mỹ có thể ảnh hưởng đến một số thương hiệu nhất định như thế nào. Ra mắt vào tháng 9/2023, TikTok Shop dù là một nhà bán lẻ trực tuyến tương đối mới so với các đối thủ cạnh tranh, tuy nhiên kết quả lại cho thấy có 80% người Mỹ được khảo sát sử dụng TikTok ít nhất một lần một tháng đều biết đến TikTok Shop, cho thấy phạm vi tiếp cận ngày càng tăng của nhà bán lẻ này. Cũng theo báo cáo, phạm vi tiếp cận đó đã giúp TikTok vượt qua các nhà bán lẻ như Sephora, Shein và Qurate về chi tiêu của người tiêu dùng tại Mỹ trong quý 3/2024. Sephora đã giúp công ty mẹ của mình, LVMH, đạt được doanh số kỷ lục vào năm 2023 với 10 tỷ USD doanh thu trên khắp Bắc Mỹ. Trong khi đó Shein kiếm được lợi nhuận 2 tỷ USD trong cùng thời gian. Sephora và Shein vốn là hai nhà bán lẻ trực tuyến phổ biến nhất tại Mỹ. Một báo cáo của Financial Times vào tháng 3 đã trích dẫn ba nguồn tin cho biết TikTok đã đạt doanh số 16 tỷ USD tại Mỹ. Không rõ chính xác TikTok Shop đã kiếm được bao nhiêu kể từ khi ra mắt vào năm 2023, nhưng công ty cho biết trong báo cáo kinh tế năm 2024 rằng ứng dụng này đã mang lại doanh thu 15 tỷ USD cho các doanh nghiệp nhỏ tại Mỹ. Báo cáo xu hướng người tiêu dùng cho biết 45% người Mỹ được khảo sát đã mua thời trang, quần áo và phụ kiện từ TikTok Shop. Các mặt hàng làm đẹp và chăm sóc cá nhân đứng thứ hai với 44%. Người dùng TikTok được khảo sát cũng cho biết họ mua đồ điện tử, đồ gia dụng, thực phẩm, đồ chơi, sách và nhiều thứ khác từ cửa hàng trực tuyến. - Giá Apple Watch tháng cuối năm: Giảm nhiều, chỉ từ 5,69 triệu đồng Tại thị trường trong nước, nhiều mẫu Apple Watch đang được giảm giá vào dịp cuối năm, lên tới 4 triệu đồng. Thị trường thiết bị đeo thông minh đang bước vào giai đoạn sôi động nhất năm khi hàng loạt chương trình ưu đãi lớn được tung ra để đáp ứng nhu cầu mua sắm dịp lễ. Trong đó, Apple Watch – dòng đồng hồ thông minh đình đám của Apple đang thu hút sự chú ý với mức giá giảm sâu, chỉ từ 5,69 triệu đồng. Đây là cơ hội không thể bỏ qua cho những ai mong muốn sở hữu một thiết bị đeo tay hiện đại, thời trang và đa năng với chi phí hợp lý. Trong đợt giảm giá cuối năm này, các dòng sản phẩm từ Apple Watch SE, Apple Watch Series 9 cho đến Apple Watch Ultra đều được áp dụng mức giá ưu đãi hấp dẫn. Đặc biệt, Apple Watch SE – dòng sản phẩm lý tưởng dành cho người mới trải nghiệm hiện chỉ có giá từ 5,69 triệu đồng, mức tốt nhất từ trước đến nay. Bên cạnh đó, các mẫu cao cấp như Apple Watch Series 8 và Apple Watch Ultra cũng ghi nhận mức giảm lên đến vài triệu đồng, giúp người dùng dễ dàng tiếp cận các thiết bị đỉnh cao với tính năng tiên tiến như: cảm biến nhiệt độ, phát hiện tai nạn và sở hữu thời lượng pin ấn tượng. - Alphabet chọn Tokyo làm "sân chơi" mới cho công nghệ xe tự lái Waymo - công ty con của Alphabet - chuẩn bị thử nghiệm xe tự hành tại Tokyo vào đầu năm 2025, đánh dấu bước tiến đầu tiên trong chiến lược mở rộng ra thị trường quốc tế… Trong thông báo mới nhất, Alphabet cho biết Waymo sẽ bắt đầu thử nghiệm các phương tiện tự hành tại Tokyo vào đầu năm tới. Mặc dù chưa cam kết triển khai dịch vụ thương mại tại thủ đô Nhật Bản, nhưng công ty phát triển robotaxi này sẽ hợp tác với Nihon Kotsu - nhà điều hành taxi lớn nhất Nhật Bản - và ứng dụng gọi xe GO. Ban đầu, các tài xế của Nihon Kotsu sẽ vận hành thủ công các phương tiện của Waymo để lập bản đồ trong những khu vực trọng điểm ở Tokyo, bao gồm quận Minato, Shinjuku, Shibuya, Chiyoda, Chūō, Shinagawa và Kōtō. Dữ liệu thu thập được từ các chuyến thử nghiệm có người lái sẽ hỗ trợ quá trình huấn luyện hệ thống trí tuệ nhân tạo của Waymo. Ngoài ra, công ty cũng sẽ thử nghiệm robotaxi của mình trên một đoạn đường khép kín tại Mỹ nhưng được thiết kế để mô phỏng điều kiện giao thông tại Nhật Bản. “Kế hoạch thử nghiệm ở Tokyo sẽ mang lại cơ hội để chúng tôi làm việc cùng quan chức chính phủ, đối tác địa phương và các nhóm cộng đồng nhằm hiểu rõ hơn về môi trường mới. Chúng tôi hy vọng sẽ trở thành một phần hữu ích trong hệ sinh thái giao thông của thành phố”, Waymo cho biết. Nihon Kotsu sẽ chịu trách nhiệm quản lý và bảo dưỡng các phương tiện của Waymo tại Nhật Bản.