Điểm tin Công nghệ 18/1: Apple bắt đầu bán iPhone 15 Pro tân trang với mức giá hấp dẫn

TikTok sẽ đóng cửa hoạt động vào Chủ Nhật?; iPhone sắp được tích hợp Face ID dưới màn hình - iPad thế hệ 10 của Apple: Giá rẻ nhưng thiếu hỗ trợ AI Đánh giá iPad thế hệ 10 của Apple, với giá rẻ và thiết kế hấp dẫn nhưng thiếu hỗ trợ Apple Intelligence, yếu tố quan trọng mà người dùng nên cân nhắc khi chọn mua thiết bị này. iPad thế hệ thứ 10 của Apple hiện đang được bán với mức giá khởi điểm hấp dẫn chỉ 299 USD (giá thông thường là 349 USD), là một lựa chọn tuyệt vời khi so sánh với các mẫu iPad khác có cùng kích thước màn hình nhưng giá khởi điểm lên đến 600 USD. Sản phẩm này được thiết kế toàn màn hình, có nhiều màu sắc trẻ trung, tích hợp Touch ID, cổng USB-C và camera ấn tượng. Tuy nhiên, có một điểm thiếu sót đáng lưu ý mà người dùng cần cân nhắc trước khi mua. Dù có nhiều ưu điểm, iPad thế hệ thứ 10 lại là mẫu duy nhất trong dòng sản phẩm không hỗ trợ Apple Intelligence (AI). Trong khi đó, tất cả các mẫu máy Mac hiện nay đều được tích hợp tính năng này, và hầu hết các thiết bị khác của Apple cũng đang dần được trang bị. Việc không có AI trên iPad 10 có thể là một hạn chế lớn, đặc biệt khi xét đến tiêu chuẩn phần cứng mới của Apple trong năm 2025. Apple đã quy định rằng các thiết bị cần tối thiểu 8GB RAM để hỗ trợ Apple Intelligence, đây là mức RAM lý tưởng để đảm bảo hiệu suất đa nhiệm trên iPhone và iPad. Trên máy Mac, yêu cầu RAM tối thiểu là 16GB. Tuy nhiên, iPad thế hệ thứ 10 chỉ được trang bị RAM dưới 8GB, điều này có thể hạn chế khả năng đa nhiệm của thiết bị, đặc biệt khi so sánh với các mẫu iPad khác và ngay cả iPhone. - TikTok sẽ đóng cửa hoạt động vào Chủ Nhật? TikTok đang đối mặt nguy cơ ngừng hoạt động tại Mỹ vào Chủ Nhật tới khi lệnh cấm của liên bang chính thức có hiệu lực. Điều này có thể ảnh hưởng đến 170 triệu người dùng tại Mỹ, trừ khi có sự can thiệp phút chót. Theo Washington Post, Tổng thống đắc cử Donald Trump dự kiến cân nhắc ban hành lệnh hành pháp để trì hoãn lệnh cấm trong 60-90 ngày. Tuy nhiên, tính pháp lý của động thái này chưa rõ ràng. Trước đó, luật được ký vào tháng 4 yêu cầu công ty mẹ ByteDance (Trung Quốc) thoái vốn khỏi TikTok ở Hoa Kỳ, nếu không ứng dụng sẽ bị cấm tải xuống từ các cửa hàng. Nếu lệnh cấm được duy trì, người dùng vẫn có thể mở TikTok nhưng không thể cập nhật hay nhận hỗ trợ từ các nhà cung cấp Mỹ. TikTok cũng dự định hiển thị thông báo hướng dẫn người dùng tải xuống dữ liệu cá nhân trước khi ngừng hoạt động. Tòa án Tối cao đang xem xét liệu có nên duy trì lệnh cấm, cho phép tạm hoãn hoặc bác bỏ luật này. Dù vậy, khả năng cứu vãn TikTok tại Mỹ trở nên mong manh khi Thượng viện bác bỏ đề xuất gia hạn thời hạn thoái vốn của ByteDance thêm 270 ngày. TikTok tuyên bố việc đóng cửa có thể gây gián đoạn dịch vụ toàn cầu do phụ thuộc vào các nhà cung cấp tại Mỹ. - iPhone sắp được tích hợp Face ID dưới màn hình Mời đây, Apple đã được cấp bằng sáng chế cho kỹ thuật tích hợp Face ID dưới màn hình. Để hiện thực hóa chiếc iPhone toàn màn hình thì Apple cần phải tích hợp camera trước và mô- đun FaceID vào màn hình. Thời gian qua, Apple đã đăng ký nhiều bằng sáng chế nhằm kết hợp các thành phần này và bảng điều khiển- điều mà một số nhà sản xuất khác đã cố gắng thử nghiệm với giải pháp tương tự nhưng chưa đạt thành công như mong đợi. Bằng sáng chế mới nhất của Apple, được công bố bởi các phương tiện truyền thông chuyên ngành, cho thấy hãng đã tìm ra giải pháp khả thi cho vấn đề này. Được biết, Apple đã nuôi ý định về một chiếc điện thoại không viền từ lâu. Cựu giám đốc thiết kế của Apple- Jony Ive nhấn mạnh điện thoại không viền như một rào cản thiết kế cuối cùng cho một iPhone hoàn hảo nhất. Mặc dù Ive đã rời Apple hơn 5 năm nhưng mục tiêu này vẫn tiếp tục là một phần quan trọng trong thiết kế của hãng. Giải pháp mà Apple đang hướng tới là tích hợp camera trước và mô- đun Face ID dưới màn hình. Mặc dù một số nhà sản xuất đã thành công trong việc giấu camera nhưng điều này ảnh hưởng đến chất lượng hình ảnh. Tuy nhiên, Apple đòi hỏi sự hoàn hảo hơn nữa. Với mô- đun Face ID thì việc truyền ánh sáng hồng ngoại qua màn hình là một thách thức vì điều này có thể làm giảm độ tin cậy là tốc độ nhận diện khuôn mặt Trước đây, Apple đã thử nghiệm vô hiệu hóa có chọn lọc các pixel để cải thiện khả năng truyền tải ánh sáng. Bằng sáng chế mới nhất của Apple đề xuất việc loại bỏ một số pixel phụ, cho phép ánh sáng hồng ngoại đi qua mà không làm ảnh hưởng đến trải nghiệm người dùng. Theo thông tin từ 9to5Mac, một trong nhưng mẫu iPhone dự kiến ra mắt vào năm 2025 có thể sẽ có Dynamic Island nhỏ hơn. Nhiều khả năng biến thể ProMax sẽ là mẫu đầu tiên tích hợp mô - đun Face ID dưới màn hình để hiện thực hóa tầm nhìn này, với lỗ phía trước chỉ dành cho camera. - Apple bắt đầu bán iPhone 15 Pro tân trang với mức giá hấp dẫn Sau khi bán những mẫu iPhone 15 và 15 Plus tân trang, Apple cũng đã làm điều tương tự với iPhone 15 Pro và 15 Pro Max tại Liên minh châu Âu (EU). Những mẫu iPhone 15 Pro và iPhone 15 Pro Max tân trang hiện có sẵn trên cửa hàng trực tuyến của Apple tại một số quốc gia EU như: Pháp, Đức, Ý và Tây Ban Nha. Đặc biệt, những thiết bị này được giảm giá 15% so với những mẫu mới hoàn toàn, mang đến cơ hội tiết kiệm cho người tiêu dùng. Việc mua iPhone 15 Pro và iPhone 15 Pro Max tân trang không chỉ giúp tiết kiệm chi phí mà còn đảm bảo chất lượng. Đây thường là những sản phẩm được khách hàng trả lại cho Apple hoặc là thiết bị trưng bày ít sử dụng. Những mẫu iPhone tân trang từ Apple đều sẽ được mở khóa và tương thích với mọi nhà mạng. Mỗi chiếc iPhone tân trang được trang bị một viên pin mới, vỏ ngoài mới và cáp USB-C, khiến chúng gần như không thể phân biệt được so với những thiết bị mới hoàn toàn. iPhone 15 Pro và iPhone 15 Pro Max tân trang cũng đi kèm với bảo hành tiêu chuẩn một năm của Apple. Ngoài ra, khách hàng còn có thể chọn mở rộng bảo hành với AppleCare+. - Apple chính thức chặn người dùng iPhone hạ cấp về iOS 18.2 Apple vừa chính thức khóa sign iOS 18.2, qua đó chặn người dùng iPhone chạy iOS 18.2.1 hạ cấp về phiên bản iOS cũ này. Apple thường xuyên khóa sign một phiên bản iOS, thường là trong vòng một hoặc hai tuần sau khi phiên bản iOS mới phát hành. Khi một bản cập nhật bị khóa sign, nó sẽ không thể cài đặt được trên iPhone do kiểm tra xác minh phần mềm phía máy chủ. Và lần này cũng vậy, chỉ hơn 1 tuần sau khi phát hành bản cập nhật iOS 18.2.1, “Táo khuyết” đã chính thức khóa sign iOS 18.2. Chính sách này nhằm khuyến khích người dùng cập nhật hệ điều hành mới cho thiết bị của họ, đảm bảo về những cải tiến bảo mật lớn nhất. Được biết, bản cập nhật iOS 18.2 mang đến khá nhiều tính năng Apple Intelligence mới cho người dùng iPhone, bao gồm khả năng tạo hình ảnh. Trong đó, Image Playground là ứng dụng mới để tạo ra hình ảnh dựa trên mô tả văn bản và bạn có thể thêm mọi loại trang phục, vật phẩm, hình nền,... Hoặc thậm chí có thể làm cho hình ảnh của mình trông giống như bạn bè và thành viên gia đình. Bản cập nhật này cũng tích hợp ChatGPT cho Siri, do đó trợ lý ảo này có thể chuyển những yêu cầu phức tạp cho chatbot của OpenAI. Đối với người dùng iPhone 16, iOS 18.2 còn bổ sung Visual Intelligence vào tính năng Camera Control, giúp biết thêm thông tin về những chủ thể và vị trí xung quanh mình. Như vậy, khi người dùng iPhone đã nâng cấp lên phiên bản iOS 18.2.1 hay iOS 18.3 beta mới nhất thì sẽ không thể hạ cấp xuống iOS 18.2 được nữa.