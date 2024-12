Điểm tin Công nghệ 16/12: TikTok có nguy cơ bị xóa khỏi Google Play và App Store

Bước tiến lịch sử của Epic Games Store; Samsung sẽ hạ bệ Apple với "chiêu bài" bí mật trên Galaxy S25? - TikTok có nguy cơ bị xóa khỏi Google Play và App Store TikTok sẽ chính thức bị cấm cửa tại Hoa Kỳ nếu ByteDance (công ty mẹ) không thực hiện việc thoái vốn trước ngày 19-1-2025. Tòa án đã thông qua dự luật này vào tuần trước, đặt dấu chấm hết cho những hy vọng lật ngược tình thế của TikTok. Lệnh cấm này bắt nguồn từ những lo ngại sâu sắc về an ninh quốc gia, xuất phát từ mối liên hệ giữa ByteDance và chính phủ Trung Quốc. Giới chức Mỹ lo ngại về khả năng dữ liệu người dùng TikTok bị thu thập và sử dụng cho mục đích tình báo, đe dọa đến an ninh thông tin và chủ quyền quốc gia. Từ ngày 19-1-2025, Apple và Google, hai ông lớn điều hành các kho ứng dụng App Store và Google Play, sẽ phải tuân thủ lệnh cấm, gỡ bỏ TikTok khỏi nền tảng của mình tại thị trường Mỹ. Điều này đồng nghĩa với việc người dùng tại Mỹ sẽ không thể tải xuống ứng dụng này một cách hợp pháp. Áp lực đang đè nặng lên vai Apple và Google. Ủy ban đặc biệt về Trung Quốc của Hạ viện đã gửi thư trực tiếp đến CEO Apple Tim Cook và CEO Google Sundar Pichai, nhắc nhở họ về trách nhiệm pháp lý trong việc thực thi lệnh cấm. Bức thư nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ luật pháp và trách nhiệm của các công ty công nghệ trong việc bảo vệ an ninh quốc gia. Cùng với đó, các nhà lập pháp cũng gửi thư đến CEO TikTok Shou Chew, khẳng định rằng mọi khiếu nại về hiến pháp của TikTok đã bị tòa án bác bỏ, đồng thời kêu gọi TikTok nhanh chóng tiến hành thoái vốn để tránh lệnh cấm. Chỉ còn chưa đầy một tháng, "án tử" dành cho TikTok tại Mỹ sẽ chính thức có hiệu lực nếu ByteDance không có động thái thoái vốn kịp thời. Câu hỏi đặt ra là liệu ByteDance sẽ lựa chọn tuân thủ hay tiếp tục đối đầu, và số phận của hàng triệu người dùng TikTok tại Mỹ sẽ ra sao?. - Bước tiến lịch sử của Epic Games Store Nhà phát triển trò chơi Epic Games nổi tiếng với tựa game Fortnite vừa công bố hợp tác với công ty viễn thông Telefónica (Tây Ban Nha). Thỏa thuận này sẽ đưa Epic GamesStore lên hàng triệu điện thoại Android của người dùng Telefónica tại Tây Ban Nha, Vương quốc Anh, Đức và Mỹ Latinh. Đây là lần đầu tiên Epic Games Store được cài đặt sẵn trên điện thoại, đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược mở rộng thị phần của Epic Games trên nền tảng di động. Trước đó, Epic Games có những động thái pháp lý với Apple và Google về chính sách độc quyền trên những cửa hàng ứng dụng của hai "ông lớn" này. Epic Games đã tìm đến tòa án và các cơ quan quản lý để yêu cầu Apple và Google mở cửa các thiết bị iPhone và Android của họ cho các cửa hàng ứng dụng cạnh tranh và ngừng thu những khoản phí khổng lồ đối với các giao dịch được thực hiện trên thiết bị của họ. Cho dù không phải lúc nào cũng giành phần thắng trong các vụ kiện song nỗ lực của Epic Games đã góp phần dẫn tới những chuyển biến đáng chú ý. Đạo luật Thị trường Kỹ thuật số (DMA) tại châu Âu đã buộc Apple phải cho phép các cửa hàng ứng dụng bên thứ ba, tạo điều kiện cho Epic Games Store quay trở lại trên các điện thoại thông minh iPhone. Bên cạnh đó, Epic Games Store cũng đã hoạt động trở lại trên các điện thoại sử dụng hệ điều hành Android từ tháng Tám. Epic Games hy vọng sẽ giành lại thị phần nhờ quan hệ đối tác với Telefónica. Tuy nhiên, cuộc chiến pháp lý giữa Epic Games và Apple vẫn chưa kết thúc. Hiện Epic Games vẫn đang nỗ lực để Fortnite có thể trở lại App Store trên toàn cầu. - Tin tặc đánh cắp dữ liệu của hàng trăm nghìn người Mỹ Ngày 14/12, giới chức bang Rhode Island của Mỹ cho biết một nhóm tin tặc quốc tế có thể đã đánh cắp hàng trăm nghìn thông tin cá nhân và ngân hàng của cư dân bang này, đồng thời đòi tiền chuộc. Ngày 14/12, giới chức bang Rhode Island của Mỹ cho biết một nhóm tin tặc quốc tế có thể đã đánh cắp hàng trăm nghìn thông tin cá nhân và ngân hàng của cư dân bang này, đồng thời đòi tiền chuộc. Trong một tuyên bố, Văn phòng Thống đốc bang nêu rõ nhóm tin tặc đã truy cập vào RIBridges - cổng thông tin trực tuyến của bang - để đăng ký nhận trợ cấp xã hội vào đầu tháng 12. Việc truy cập này đã không được nhà cung cấp Deloitte xác nhận cho đến ngày 13/12. Deloitte cho biết khả năng cao là tội phạm mạng đã lấy được các tệp thông tin nhận dạng cá nhân từ RIBridges. Bất kỳ ai đã nộp đơn xin hoặc nhận được trợ cấp thông qua các chương trình trên RIBridges kể từ năm 2016 đều có thể bị ảnh hưởng. Cũng theo văn phòng trên, nhóm tin tặc đe dọa sẽ công bố thông tin đánh cắp nếu các nạn nhân không trả tiền chuộc. Tuy nhiên, số tiền cụ thể chưa được tiết lộ. Hiện chính quyền bang Rhode Island đã chỉ đạo Deloitte đóng cửa RIBridges để ngăn chặn nguy cơ bị ảnh hưởng. - Samsung sẽ hạ bệ Apple với "chiêu bài" bí mật trên Galaxy S25? Cuộc chiến trí tuệ nhân tạo (AI) giữa các ông lớn ngày càng gay cấn. Samsung được cho là đang ấp ủ một "vũ khí bí mật" cho Galaxy S25, đó là trợ lý ảo Bixby được tích hợp AI mạnh mẽ, hứa hẹn vượt trội hơn cả Apple Intelligence trên iPhone 16. Trong khi Apple Intelligence vẫn đang trong giai đoạn triển khai chậm chạp và chưa hoàn thiện, Samsung đã sẵn sàng ra mắt Bixby mới với khả năng xử lý ngôn ngữ tự nhiên (LLM) tiên tiến. Bixby mới này được phát triển dựa trên mô hình AI Samsung Gauss và Google Gemini, hứa hẹn mang đến trải nghiệm người dùng vượt trội. Theo các nguồn tin rò rỉ, Bixby trên Galaxy S25 có thể thực hiện nhiều tác vụ phức tạp mà Apple Intelligence hiện chưa làm được, chẳng hạn như: - Giao tiếp với các ứng dụng một cách thông minh. - Hiểu ngữ cảnh và truy xuất thông tin từ bộ nhớ. - Chủ động đề nghị hỗ trợ người dùng. - Thậm chí, Bixby còn có thể hiểu được các yếu tố hiển thị trên màn hình. Điều này đồng nghĩa với việc Samsung sẽ mang đến những tính năng AI tiên tiến mà Apple đã hứa hẹn cho iPhone 16, nhưng đến nay vẫn chưa thể thực hiện đầy đủ. Với lợi thế về AI, Galaxy S25 hoàn toàn có thể ghi điểm trong mắt người dùng, đặc biệt là khi Apple được dự đoán sẽ tăng giá iPhone 17. - iPhone 12 Pro Max giảm khủng vì thiếu AI, iPhone 12 rẻ như cho Bước sang giữa tháng 12, bảng giá iPhone 12 có xu hướng biến động mạnh với iPhone 12 Pro Max vẫn là tâm điểm của sự chú ý bởi trang bị còn quá tốt nhưng rẻ như bèo trong khi đó iPhone 12 tiêu chuẩn cũng cực rẻ. Sau khi Apple Intelligence bắt đầu được triển khai và ngay cả iPhone 15 cũng không được cập nhật thì giá nhiều dòng iPhone cũ hiện đang giảm cực kỳ mạnh mẽ. Trong đó, iPhone 12 đang là dòng máy xịn sò nhưng được giảm nhiều nhất. Song mã iPhone 12 Pro và iPhone 12 Pro Max với thiết kế khung viền thép đang ghi nhận mức giảm siêu khủng. Bộ đôi này vẫn sở hữu nhiều trang bị khủng như camera ba mắt trên mặt lưng kính mờ vẫn hút khách bởi ngoại hình cao cấp này. Với khung viền thép bóng bẩy, cụm camera 3 mắt hấp dẫn, iPhone 12 Pro và iPhone 12 Pro Max vẫn không hề lỗi thời vào năm 2024 bất chấp việc iPhone 16 Pro Max đã trình làng. iPhone 12 hiện đã giảm thủng sàn với hai phiên bản 64GB và 128GB. Trong đó bản 128GB khá khan hàng. Nhờ vào việc có màn OLED rẻ nhất lịch sử, iPhone 12 hiện vẫn rất đáng để sở hữu. Thậm chí xét về mặt hiệu năng, iPhone vẫn khá hút khách nhờ khả năng hoạt động ổn định, chụp ảnh đẹp thua iPhone 16 không quá nhiều.