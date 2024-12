Điểm tin Công nghệ 14/12: Lộ diện thiết kế mới của iPhone 17

iPhone 12 Mini hạ giá cực rẻ cuối năm, trang bị vẫn cứ là đỉnh, thua kém iPhone 16 không quá nhiều; OpenAI ra mắt chế độ "Ông già Noel” trên ChatGPT trong mùa Giáng sinh 2024 - Lộ diện thiết kế mới của iPhone 17 iPhone 17 dự kiến có cụm camera ngang độc đáo, hỗ trợ quay video không gian sử dụng vật liệu cùng thiết kế mới. Chuyên trang công nghệ PhoneArena cho biết, iPhone 17 sẽ sử dụng chất liệu nhôm thay vì vật liệu titan đang được sử dụng trên các dòng iPhone cao cấp. Dòng iPhone 17 Series có thể được trang bị màn hình với lớp kính phủ bên ngoài Ceramic Shield, có khả năng chống phản chiếu và chống trầy xước tốt hơn so với các phiên bản trước. Mới đây, tài khoản trên nền tảng X có tên Jukanlosreve tiết lộ, Apple đang chuẩn bị áp dụng công nghệ màn hình mới cho bộ đôi iPhone 17 và iPhone 17 Pro. Còn hai phiên bản iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max sẽ được trang bị công nghệ màn hình Low-Dielectric TEE. Công nghệ này được kỳ vọng sẽ cải thiện hiệu suất pin, tăng cường độ bền của màn hình và nâng cao hiệu suất tổng thể so với các công nghệ màn hình hiện tại. Đầu năm nay, Apple ký hợp đồng toàn bộ quy trình sản xuất 2nm của TSMC trong thời gian đầu đưa vào hoạt động. Dự kiến, bộ đôi iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max là những chiếc iPhone đầu tiên được trang bị bộ xử lý sản xuất trên tiến trình 2nm của TSMC. Một điểm nổi bật nữa là thiết kế cụm 3 camera đặt nằm ngang. Trong đó, nhiều khả năng camera góc siêu rộng được đặt ở giữa và ngoài cùng sẽ là đèn flash. Thiết kế cụm camera ngang này được nhiều chuyên gia công nghệ và người dùng liên tưởng đến Google Pixel 9 ra mắt hồi tháng 8 năm nay. Nhiều người phản ánh, cách bố trí camera ngang sẽ phù hợp với nhu cầu chụp ảnh và quay video - vốn chủ yếu thực hiện ở chế độ ngang. Do đó, việc Apple lựa chọn cụm camera ngang cho iPhone 17 có thể là bước đi để tăng tính cạnh tranh và nâng cao trải nghiệm quay video không gian. Kể từ dòng iPhone 11 ra mắt vào năm 2019, Apple đến nay vẫn sử dụng thiết kế camera hình vuông trên các sản phẩm của hãng. Nếu thông tin trên chính xác, đây sẽ là một cuộc “lột xác” về ngoại hình đối với toàn bộ dòng sản phẩm iPhone. - Igloo thúc đẩy sự phát triển của ngành bảo hiểm Việt Nam thông qua số hóa toàn diện Số hóa toàn diện đang trở thành động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng trong ngành bảo hiểm tại Việt Nam, nơi tỷ lệ thâm nhập bảo hiểm vẫn còn thấp dù Chính phủ đã đề ra các mục tiêu đầy tham vọng. Hiện tại, chỉ khoảng 10% dân số Việt Nam tham gia bảo hiểm, thấp hơn đáng kể so với mục tiêu 15% vào năm 2025 và 18% vào năm 2030. Igloo, công ty công nghệ bảo hiểm (insurtech) đang giải quyết những thách thức này bằng cách tận dụng công nghệ và các quan hệ đối tác chiến lược để tối ưu hóa hoạt động trong toàn bộ chuỗi giá trị bảo hiểm. Với cách tiếp cận ưu tiên số hoá, Igloo cải thiện hiệu suất và tốc độ dịch vụ, đồng thời tích hợp bảo hiểm một cách liền mạch vào các nền tảng kỹ thuật số phổ biến như thương mại điện tử và fintech. Cách tiếp cận này giúp các nhà cung cấp bảo hiểm, đại lý bảo hiểm và người tiêu dùng tương tác hiệu quả hơn, thúc đẩy sự tham gia và nâng cao trải nghiệm tổng thể của khách hàng. Igloo tập trung vào việc số hóa toàn bộ chuỗi giá trị bảo hiểm - từ các công ty bảo hiểm, đại lý bảo hiểm đến người dùng cuối. Bằng cách nhúng bảo hiểm vào các nền tảng kỹ thuật số, Igloo đảm bảo các dịch vụ của mình phù hợp với thói quen của người tiêu dùng hiện đại, tích hợp liền mạch vào thương mại điện tử, đặt vé du lịch và các giải pháp công nghệ tài chính. Điều này giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận các sản phẩm bảo hiểm phù hợp, nhanh chóng và thuận tiện. Tại Việt Nam, Igloo đang hợp tác với ví điện tử ZaloPay, “ông lớn” thương mại điện tử Shopee, chuỗi cửa hàng tiện lợi 24/7 Circle K và nhà cung cấp sản phẩm tài chính tín dụng hàng đầu LOTTE Finance. Theo đó, người dùng có thể mua các sản phẩm bảo hiểm như bảo hiểm du lịch, bảo hiểm thiết bị điện tử và hàng hoá cá nhân chỉ bằng một vài cú nhấp chuột. Bằng cách tích hợp trực tiếp vào các nền tảng kỹ thuật số, Igloo đảm bảo bảo hiểm trở thành một lựa chọn tự nhiên trong các hoạt động hàng ngày, tiện lợi cho người tiêu dùng, đặc biệt là những người có thể chưa chủ động tìm mua bảo hiểm trước đây. - iPhone 12 Mini hạ giá cực rẻ cuối năm, trang bị vẫn cứ là đỉnh, thua kém iPhone 16 không quá nhiều iPhone 12 Mini ra mắt đã được một thời gian khá dài và là chiếc iPhone cỡ nhỏ rất đầy đủ tính năng. Mặc dù vậy pin yếu cùng giá cao đã khiến nó không thành công. Giờ đây sau 4 năm, chiếc iPhone này vẫn có hàng với mức giá cực rẻ. iPhone 12 Mini về cơ bản là phiên bản thu nhỏ của iPhone 12. Nó vẫn có đủ các trang bị cao cấp như màn OLED, FaceID, camera kép... . Đáng chú ý, giá của siêu phẩm này trong tháng 12 hiện khá thấp. Tại thời điểm tháng 12, giá iPhone 12 Mini hiện chưa đầy 5 triệu đồng để sở hữu bản tiêu chuẩn 64GB. Trong khi đó bản 128GB gấp đôi dung lượng có giá đắt hơn chỉ khoảng 1 triệu. Đây là chiếc iPhone vẫn cao cấp có mức giá rẻ nhất từ trước đến nay. Về sức mạnh, Apple trang bị cho iPhone 12 Mini con chip A14 Bionic (5 nm) vẫn còn rất mạnh trong năm 2024 và nó có thể cạnh tranh sòng phẳng cùng những con chip Android mạnh nhất như Snapdragon 8 Gen 1 hay Dimensity 9000 về hiệu năng khi vẫn cân được mọi ứng dụng bao gồm cả các game nặng. Thậm chí cấu hình của iPhone 12 Mini vẫn sẽ được hỗ trợ khá lâu về iOS nữa. - VNPT Family Safe: “Chìa khóa vàng” cho triệu gia đình Việt Ngày 12/12, Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam (VNISA) phối hợp Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) đã tổ chức lễ công bố và trao tặng danh hiệu “Chìa khóa vàng” 2024. Đây là năm thứ 8 chương trình bình chọn Chìa khoá vàng được tổ chức nhằm tôn vinh các sản phẩm, giải pháp, dịch vụ và doanh nghiệp an toàn thông tin Việt Nam xuất sắc. VNPT Family Safe đã dành được Danh hiệu Chìa khoá vàng ở hạng mục “Sản phẩm an toàn thông tin triển vọng xuất sắc”. VNPT Family Safe là dịch vụ quản lý truy cập Internet cung cấp cho các khách hàng sử dụng mạng băng rộng cố định của VNPT. Family Safe được triển khai theo mô hình nhúng dịch vụ vào thiết bị ONT hoặc Wifi Mesh thông qua nâng cấp frimware. Family Safe cung cấp 2 nhóm tính năng chính gồm: Tính năng quản lý truy cập Internet và Tính năng an toàn. Khi truy cập vào ứng dụng được cài đặt trên thiết bị di động, khách hàng có thể quản lý tất cả những thiết bị có kết nối đến ONT hoặc Wifi Mesh. Chỉ với vài thao tác đơn giản, Family Safe dễ dàng giới hạn thời gian sử dụng Internet của từng thiết bị; Chặn game, mạng xã hội theo thời gian cụ thể hay lên lịch truy cập mạng Internet trên từng thiết bị theo từng khung giờ. Trong khi đó, nhóm tính năng an toàn của Family Safe sẽ tự động chặn kết nối tới các địa chỉ lừa đảo, mã độc; Chặn lọc các nội dung độc hại, không phù hợp với lứa tuổi trên các nền tảng YouTube, Google, Bing… Nhờ những tính năng quản lý hữu ích và lọc chặn hiệu quả khi được tích hợp từ đầu vào, Family Safe đáp ứng nhu cầu của các bậc cha mẹ đang tìm kiếm một giải pháp vừa bảo vệ con khỏi các nguy cơ, rủi ro vừa có thể quản lý, giám sát các hoạt động của con trên không gian mạng mà không cần cài đặt ứng dụng lên thiết bị của con. - OpenAI ra mắt chế độ "Ông già Noel” trên ChatGPT trong mùa Giáng sinh 2024 Nhân dịp lễ hội cuối năm, OpenAI vừa chính thức giới thiệu chế độ "Ông già Noel” trên ChatGPT, mang lại trải nghiệm tương tác đặc biệt qua phiên bản AI mô phỏng Ông già Noel. Tính năng độc đáo này không chỉ tạo không khí Giáng sinh mà còn tăng cường khả năng kết nối của người dùng với công nghệ AI trong mùa lễ hội. Với chế độ này, người dùng ChatGPT có thể giao tiếp với một phiên bản giọng nói và tính cách của Ông già Noel được tích hợp trong chế độ "giọng nói Nâng cao". Bạn chỉ cần nhấn vào biểu tượng bông tuyết bên cạnh thanh nhập liệu hoặc truy cập trong phần cài đặt giọng nói của ứng dụng. Tính năng hiện khả dụng trên: ứng dụng di động (iOS và Android), trình duyệt web tại chatgpt.com, các ứng dụng dành cho Windows và macOS Chế độ này sẽ được duy trì đến đầu tháng 1/2025, mang đến cơ hội trải nghiệm không gian giao tiếp đậm chất Giáng sinh. Một điểm đặc biệt là các cuộc trò chuyện với Ông già Noel chỉ mang tính tạm thời, không được lưu vào lịch sử trò chuyện và không ảnh hưởng đến bộ nhớ của ChatGPT. Đây là thiết kế dành riêng cho tính năng ngày lễ, đảm bảo trải nghiệm riêng tư và an toàn. Tuy nhiên, nếu bạn cho trẻ nhỏ trò chuyện với Ông già Noel, hãy lưu ý rằng AI sẽ không nhớ những điều ước từ các cuộc hội thoại trước đó, có thể khiến trẻ bất ngờ nếu mong đợi sự "ghi nhớ" như nhân vật thật.