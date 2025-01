Điểm tin Công nghệ 14/1: Galaxy S25 Slim siêu mỏng là điều bất ngờ của Samsung ở sự kiện Unpacked nhưng vẫn dày hơn iPhone 17 Air?

Tiếp tục cảnh báo lừa đảo qua PayPal; Tỷ phú Elon Musk mang chatbot AI Grok lên iOS - Tiếp tục cảnh báo lừa đảo qua PayPal Kẻ xấu dùng tên miền và địa chỉ email hợp lệ của nền tảng thanh toán trực tuyến PayPal để tiếp cận nạn nhân, nhằm chiếm đoạt thông tin, tài sản... Đối tượng lợi dụng tính năng tạo Distribution List (danh sách phân phối - tính năng cho phép gửi email đến cho nhiều tài khoản một lúc) của nền tảng Microsoft 365, tạo lập 2 tài khoản email. Trong đó một tài khoản email hosting (tài khoản chính) và một tài khoản phụ. Sau đó, các đối tượng gửi yêu cầu thanh toán một khoản tiền lớn thông qua nền tảng PayPal đến địa chỉ email hosting. Nhờ vào tính năng Distribution List, yêu cầu thanh toán này được gửi đến cho toàn bộ tài khoản email có trong danh sách mà đối tượng lựa chọn, đây cũng là phương thức để tiếp cận nạn nhân. Khi nhận thấy có yêu cầu chuyển tiền hoàn toàn hợp lệ, nạn nhân sẽ không ngần ngại truy cập đường dẫn được đính kèm trong tin nhắn để từ chối thanh toán. Sau khi nhấn vào đường link, nạn nhân sẽ được chuyển hướng tới màn hình đăng nhập tài khoản PayPal với địa chỉ URL chính thống. Tại đây, sau khi điền tên đăng nhập và mật khẩu, tài khoản PayPal của nạn nhân sẽ tự động được kết nối với tài khoản email còn lại trong danh sách phân phối mà các đối tượng tạo lập, điều này đồng nghĩa với việc các đối tượng xấu đã thành công trong việc chiếm quyền điều khiển tài khoản của nạn nhân. - Samsung đẩy nhanh phát triển HBM4, cạnh tranh trực tiếp với SK Hynix Samsung đẩy nhanh phát triển chip HBM4, sớm hơn 6 tháng so với kế hoạch, đối mặt cạnh tranh khốc liệt từ SK Hynix và áp lực từ đối tác Nvidia. Samsung đang có kế hoạch hoàn thành việc phát triển chip bộ nhớ băng thông cao thế hệ thứ tư (HBM4) trong nửa đầu năm nay, sớm hơn sáu tháng so với dự kiến ban đầu. Động thái này nhằm giải quyết những vấn đề dai dẳng đã khiến công ty mất hàng tỷ đô la doanh thu trong vài năm qua. Theo các báo cáo từ Hàn Quốc, Samsung đã đặt mục tiêu hoàn thành Phê duyệt Sẵn sàng Sản xuất (PRA) cho chip HBM4 trước tháng 7 năm nay. PRA là bước khởi đầu để sản xuất hàng loạt, đảm bảo rằng chip đáp ứng các tiêu chuẩn nội bộ nghiêm ngặt của Samsung. Ban đầu, Samsung dự kiến sẽ đạt được PRA cho HBM4 vào cuối năm nay. Tuy nhiên, áp lực từ Nvidia đã khiến Samsung phải đẩy nhanh tiến độ. Nvidia, khách hàng lớn của Samsung, có kế hoạch ra mắt bộ tăng tốc AI thế hệ mới, tên mã Rubin, vào quý 3 năm nay. Mỗi bộ tăng tốc AI này dự kiến sẽ sử dụng bốn chip HBM4. Trong khi Samsung nỗ lực để hoàn thành phát triển HBM4, SK Hynix - đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Samsung trong lĩnh vực chip nhớ - cũng đang tăng tốc không kém. Giám đốc điều hành Nvidia, Jensen Huang, đã gặp Chủ tịch Tập đoàn SK Chey Tae-won vào cuối năm 2024, thúc giục SK Hynix đẩy nhanh tiến độ sản xuất HBM4. Tại CES 2025, Chey Tae-won tiết lộ rằng SK Hynix đã vượt qua kỳ vọng của Nvidia về tiến độ phát triển HBM4. - Tỷ phú Elon Musk mang chatbot AI Grok lên iOS Chatbot Grok của Elon Musk xuất hiện trên nền tảng iOS với phiên bản beta, tuy nhiên, ứng dụng này hiện mới chỉ khả dụng tại một số quốc gia. Grok là một chatbot thông minh được phát triển bởi vị tỷ phú Elon Musk với mục tiêu mang lại trải nghiệm đàm thoại tự nhiên và linh hoạt. Sử dụng công nghệ AI tiên tiến, Grok không chỉ phản hồi chính xác các câu hỏi mà còn cung cấp các đề xuất và hỗ trợ cá nhân hóa, giúp người dùng quản lý công việc, giải trí, và thông tin hiệu quả hơn. Hiện tại, Grok chỉ có sẵn để tải xuống tại một vài quốc gia như Mỹ, Australia, Ấn Độ. Giới hạn địa lý này đồng nghĩa với việc người dùng bên ngoài những khu vực trên phải chờ đợi hoặc tìm cách khác để truy cập ứng dụng. Trước khi ra mắt trên iOS, Grok chỉ dành cho những người dùng X (trước đây là Twitter) đã đăng ký gói trả phí thường niên. Gói này cung cấp quyền truy cập các tính năng đặc biệt giúp Grok khác biệt so với các chatbot AI khác. - Galaxy S25 Slim siêu mỏng là điều bất ngờ của Samsung ở sự kiện Unpacked nhưng vẫn dày hơn iPhone 17 Air? Rộ tin Samsung sẽ ra mắt không chỉ 3 mà 4 mẫu smartphone Galaxy S25 tại sự kiện Unpacked sắp tới. Samsung sẽ bổ sung phiên bản Galaxy S25 Slim, dự kiến có giá sẽ nằm giữa Galaxy S25+ và S25 Ultra. Điều đã được khẳng định là Galaxy S25 Slim sẽ rất mỏng, dày khoảng 6,5 mm. Đây là khung máy mỏng ấn tượng vì hầu hết smartphone hiện nay thường có độ dày từ 8-9 mm. Galaxy S25 Slim được kỳ vọng sẽ có phần cứng cao cấp do là sản phẩm thuộc dòng flagship của Samsung, dự kiến sẽ có giá gần bằng Galaxy S25 Ultra. Màn hình Galaxy S25 Slim được cho có kích thước đường chéo 6,66 inch, tương tự như Galaxy S25+. Máy sẽ dùng Snapdragon 8 Elite - dòng chipset mới nhất và mạnh nhất từ Qualcomm. Hiện vẫn chưa có thông tin thống nhất về dung lượng pin Galaxy S25 Slim, nhưng các nguồn tin cho rằng smartphone này sẽ có pin từ 4.700 đến 5.000 mAh. Dù thiết kế nhỏ gọn, Galaxy S25 Slim được cho là sẽ sở hữu hệ thống camera "Ultra", nghĩa là thừa hưởng phần lớn camera của Galaxy S25 Ultra. Theo tin đồn, cảm biến chính của Galaxy S25 Slim là ISOCELL HP5 200 megapixel với kích thước 1/1.56 inch hoặc có thể là 1/1.3 inch như HP2. Lưu ý rằng cảm biến HP5 vẫn chưa được Samsung công bố. Cảm biến camera góc siêu rộng và telephoto trên Galaxy S25 Slim là JN5 50 megapixel của Samsung, có kích thước 1/2.76 inch. Camera telephoto trên máy sẽ hỗ trợ zoom quang học 3.5x. Tuy nhiên, Galaxy S25 Slim sẽ không có camera telephoto thứ hai. Ngoài ra, camera telephoto 3.5x được cho là sẽ sử dụng công nghệ All Lenses on Prism (ALoP) của Samsung. Lợi thế của công nghệ mới này là có thể được đặt trong không gian nhỏ gọn hơn, rất phù hợp với thiết kế mỏng của Galaxy S25 Slim. Giá Galaxy S25 Slim vẫn chưa được tiết lộ, nhưng sẽ rẻ hơn Galaxy S25 Ultra và đắt hơn Galaxy S25+. Về thời điểm Galaxy S25 Slim lên kệ, có vẻ người dùng sẽ phải chờ đợi một thời gian để mua máy, vì các bằng chứng hiện tại cho thấy smartphone này sẽ không xuất hiện trước quý 2/2025 dù được giới thiệu tại sự kiện Samsung Unpacked lúc 1 giờ sáng ngày 23/1 giờ Việt Nam. - Giảm thủng đáy cháy sàn iPhone 15 Pro Max hút khách chốt đơn rầm rộ gần Tết hot hơn Galaxy S24 Ultra Với người dùng thích máy mạnh, giá không đắt, iPhone 15 Pro Max đang là lựa chọn hấp dẫn bởi mức giảm khủng trong khi trang bị và tính năng không kém iPhone 16 Pro Max là bao và thậm chí sẽ áp đảo hoàn toàn Galaxy S24 Ultra về doanh số. iPhone 15 Pro Max đang là mẫu máy được săn đón bậc nhất hiện nay khi sở hữu mức giá rẻ hơn iPhone 16 Pro Max tới 5 triệu nhưng trang bị cao cấp không hề kém quá nhiều và không bị bỏ qua bất cứ cập nhật mới nào sau khi AI của Apple ra mắt. iPhone 15 Pro Max hiện vẫn có hàng tồn tại các đại lý và đang bán xả kho nốt với những mức giá giảm rất khủng, có thể xem là thủng đáy, cháy sàn thực sự. Cụ thể như sau: iPhone 15 Pro Max 256GB: 28.59 triệu đồng; iPhone 15 Pro Max 512GB: 34.39 triệu đồng; iPhone 15 Pro Max 1TB: 39.39 triệu đồng; So với iPhone 16 Pro Max mới, iPhone 15 Pro Max đang rẻ hơn khoảng 6 triệu đồng nhưng trang bị có sự khác biệt không quá lớn. Trừ khi người dùng muốn nút chụp mới là thứ hiện hữu và dễ cảm nhận được nhất, còn lại giữa iPhone 15 Pro Max và iPhone 16 Pro Max khác biệt không hề lớn đến mức để nhận ra.